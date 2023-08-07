Siete consejos de seguridad para correr por la noche

Un inconveniente de correr por la noche puede ser la alteración del sueño. Hacer ejercicio aumenta la frecuencia cardiaca, la adrenalina , la noradrenalina y las endorfinas, sobre todo en entrenamientos largos o intensos. Aunque las endorfinas, por su parte, te hacen sentir bien, pueden estimular el cerebro e interferir en la conciliación del sueño.

Rose explica que puedes tardar más en conseguir dormir debido a los niveles más altos de endorfinas, que te mantienen alerta. Sin embargo, esto no se aplica a todo el mundo, así que te recomendamos comprobar cómo te afecta hacer ejercicio por la noche.

Hacer deporte por la noche también puede influir en los ciclos del sueño. Un metanálisis publicado en un número de 2021 de Sleep Medicine Reviews reveló que realizar entrenamientos de alta intensidad, como sesiones de ritmo controlado o sesiones de velocidad, antes de dormir disminuía el sueño REM, la fase más reparadora del sueño. En consecuencia, la calidad del sueño empeora. Durante un ciclo del sueño, se pasa de la fase 1 y la 2 (sueño ligero) a la fase 3 (sueño profundo) y, por último, a la fase 4 (el sueño REM). El REM compone aproximadamente un cuarto del sueño, y también es la fase en la que se tienen sueños.

Según la National Sleep Foundation de EE. UU., las personas que completan 5 o 6 ciclos del sueño, el equivalente a entre 7 horas y media y 9 horas por noche, tienen más probabilidades de levantarse con energía al despertarse en comparación con aquellas que duermen menos horas.

Los estudios demuestran que la calidad del sueño es fundamental para recuperarse del ejercicio, ya que no dormir adecuadamente provoca una inflamación que perjudica la reparación muscular, el almacenamiento del glucógeno muscular y el rendimiento cognitivo al día siguiente (como el tiempo de reacción, el juicio y la toma de decisiones). Hay más estudios que indican que la falta de sueño puede afectar de forma negativa el rendimiento deportivo, ya que dificulta procesos de recuperación musculares muy importantes tras los entrenamientos.

Evidentemente, todo el mundo responde al ejercicio de forma distinta: hay personas que pueden quedarse dormidas con mucha facilidad después de correr por la noche. Toma nota de cómo afecta a tu calidad del sueño salir a correr por la noche. Si tu calidad del sueño no varía de forma significativa después de correr o después de un día de recuperación, correr por la noche puede ser una opción estupenda para ti. Asegúrate de bajar el ritmo o consultar a tu médico si notas algún cambio.

Si sientes que tienes demasiada energía antes de dormir o te despiertas sin haber descansado bien, prueba a correr a horas más tempranas del día, siempre que sea posible. Es muy importante que, en caso de tener problemas para dormir, hables con tu médico para buscar una solución.

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