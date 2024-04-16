3 sesiones de pista que mejorarán tu velocidad

Las sesiones aeróbicas largas, lentas y continuas (es decir, a un paso en el que puedes mantener una conversación con comodidad) son esenciales para mejorar la resistencia aeróbica. Pero los entrenamientos más cortos y exigentes son igual de importantes.

El entrenamiento de velocidad es otra forma de entrenamiento de fuerza. Las sesiones a ritmo rápido en con series cortas (por ejemplo: sprints y entrenamientos por intervalos) son un tipo de ejercicio anaeróbico que activa las fibras musculares de contracción rápida, lo que ayuda a generar grandes cantidades de energía en momentos puntuales. El entrenamiento anaeróbico recurre a la capacidad del cuerpo para descomponer carbohidratos en ausencia de oxígeno.

Al mejorar la capacidad anaeróbica, se aumenta el umbral de fatiga de los músculos, por eso las sesiones de pista o de velocidad son una opción ideal de aumentar la fuerza.

Las sesiones de pista suelen implicar correr distancias cortas pero intensas. Por ello, a cada serie o intervalo le sigue un periodo generoso de descanso, para recuperarse bien antes de la siguiente serie. Este descanso ayuda a mantener el esfuerzo constante durante toda la sesión. En realidad, las sesiones de velocidad en pista son muy similares a las sesiones de HIIT, ya que se suelen segmentar en periodos de trabajo y de descanso.