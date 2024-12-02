¿Por qué se entumecen los pies al correr? Los expertos lo explican

Sidney Weiser explica que la forma de correr también puede suscitar entumecimiento en los pies, aunque el problema esté localizado en el tren superior. Por ejemplo, correr con los hombros o el pecho rígidos o balanceando los brazos a demasiada distancia del cuerpo puede desajustar la postura e impedir un flujo sanguíneo correcto hacia el tren inferior del cuerpo.

El podólogo destaca que es importante relajar el tren superior al correr y mantener los brazos cerca del cuerpo, ya que si se corre con rigidez o se aprietan los puños, se está gastando energía en los hombros y las manos. Gastar energía implica un mayor uso de oxígeno, por lo que se necesita más cantidad de sangre que reparta el oxígeno necesario por los músculos y tejidos, lo que puede generar un cosquilleo e incluso entumecimiento.

Mack añade que el patrón de pisada también puede influir. Si aterrizas con mayor fuerza sobre ciertas partes del pie, como el talón, y lo haces durante mucho rato, estás aplicando presión a los mismos nervios una y otra vez. ¿El resultado? Inflamación y entumecimiento. En un estudio sobre este fenómeno de aterrizaje sobre el talón (lo que se denomina "sobrezancada"), se explica que este patrón hace que el pie esté en contacto con el suelo durante demasiado tiempo, y esto es lo que añade presión a los nervios del pie.

Vivek Babaria, doctor especializado en osteopatía, medicina deportiva y cirugía de columna, explica que esto sucede con más frecuencia cuando siempre se corre sobre el mismo tipo de superficie, como el asfalto.

El doctor recomienda que se corra sobre distintos tipos de terrenos, ya que puede ser beneficioso en muchos aspectos, incluida la salud de los pies. Por ejemplo, las articulaciones y los ligamentos tienen que adaptarse para correr sobre una superficie como la grava, la tierra o el césped.

El doctor defiende que esto es muy bueno, ya que hace que se impliquen distintos músculos para mantener la estabilidad y la sujeción, además de prevenir las lesiones por sobreesfuerzo, que aparecen cuando siempre se utilizan los mismos músculos.