Lo que necesitas saber para elegir entre correr en cinta o al aire libre

Para Jeffers, la cinta de correr es un instrumento ideal en cualquier rutina de running. En opinión del fisioterapeuta, entre las principales ventajas de correr en cinta se incluyen el hecho de entrenarse en una habitación climatizada y la capacidad de ajustar variables que, en el exterior, son incontrolables, como son la velocidad y la pendiente.

Asimismo, la cinta ofrece más amortiguación que el suelo, lo que ayuda a mantener la salud de huesos y articulaciones a lo largo del tiempo. Caminar en cinta también es un excelente método de recuperación activa.

Jou comenta que correr en cinta es mejor para las articulaciones porque la superficie es lisa y uniforme. Además, la estructura de la cinta ofrece un impacto menor que el del running al aire libre. Esto resulta especialmente útil para las personas que se están recuperando de una lesión o padecen de disfunción o dolor en las articulaciones.

Si tienes problemas cardiovasculares, de equilibrio, vértigo o mareos o te estás recuperando de una operación o una lesión del tren inferior, habla con un profesional de la salud para que determine si deberías correr en cinta.

Aunque correr en cinta se considera una actividad de bajo impacto, Jou advierte que el riesgo de lesión puede aumentar si no se corre con calzado adecuado, si hay problemas de salud anteriores o si la biomecánica no es la adecuada.

Lesiones como la condromalacia patelar, la periostitis tibial, la tendinitis en el tendón de Aquiles, la fascitis plantar y el desequilibrio muscular pueden agravarse debido a la naturaleza repetitiva de la cinta y la menor variabilidad del terreno en comparación con el running de carretera.

Con todo, Jou afirma que los entrenamientos de running en cinta resultan útiles para los nuevos corredores, ya que pueden ajustar la pendiente y la velocidad, y controlar el ritmo y la intensidad del entrenamiento a placer para mantener una velocidad constante o practicar entrenamientos a intervalos. Entrenar en un entorno controlado te ayuda a dedicar más energía al entrenamiento, y no a factores externos totalmente impredecibles como el tiempo. A la larga, te permitirá lograr mejores resultados en tus entrenamientos.

No obstante, la superficie de la cinta de correr, al ser lisa y uniforme, no permite entrenar ciertos grupos musculares con la misma efectividad que al aire libre. El carácter lineal y la estabilidad de la cinta de correr no permiten a los corredores prepararse para los rigores del terreno. Antes de correr al aire libre, evalúa la textura del terreno, la pendiente en subida y bajada y los posibles cambios de temperatura.

Debido a las variaciones en el terreno y la pendiente de la carretera, los músculos estabilizadores del tobillo, incluido el tibial anterior en la parte frontal de la espinilla, los gemelos y los abductores y aductores de la cadera se usan de forma distinta que al correr en cinta.

Jou comenta que está bien que los principiantes empiecen corriendo en cinta, pero las carreras al aire libre activan muchos más músculos, sobre todo en las piernas, al pisar terrenos irregulares y correr con distintos grados de pendiente.

Las personas que solo corren en cinta suelen tener isquiotibiales, glúteos, gemelos, estabilizadores de la cadera, aductores y abductores (los músculos encargados de desplazar las piernas hacia dentro y hacia fuera lateralmente) menos desarrollados por culpa de la homogeneidad de la superficie de la cinta, tal como afirma Jeffers.

Cabe destacar que ciertos factores relacionados con la cinta de correr, como la rigidez en los flexores de la cadera a causa de la repetición de movimientos hacia delante, la falta de fuerza en los glúteos y la menor activación del torso por la falta de variación y la necesidad de mantener el equilibrio, pueden dar lugar a desequilibrios musculares notables como, por ejemplo, el síndrome cruzado inferior.

Para Jason Machowsky, fisiólogo del ejercicio y nutricionista especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento, la mejor manera de lograr en cinta un nivel de entrenamiento similar al de correr al aire libre es aumentar la inclinación a 1.0.