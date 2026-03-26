¿Practicar running fortalece las piernas?

Según cuál sea el tipo de esfuerzo (por ejemplo, en función de si haces sprints o sesiones de running largas), se potenciará la clase de fibras musculares que responden a ese estímulo. Para contextualizar, hay dos tipos principales de fibras musculares esqueléticas: las de contracción lenta (fibras musculares de tipo I) y las de contracción rápida (fibras musculares de tipo II). Las fibras musculares de contracción lenta son más resistentes a la fatiga y producen una fuerza menor y más lenta, mientras que las de contracción rápida tienen menos resistencia a la fatiga, pero producen una fuerza más rápida y potente.

Cuando corres una distancia larga, las fibras musculares de contracción lenta te ayudan a mantener el ritmo durante el recorrido. Sin embargo, cuando haces ejercicios más rápidos, como sprints por series, las fibras musculares de contracción rápida entran en acción. Los músculos de las piernas están compuestos por ambos tipos de fibras, así que lo ideal sería que tu programa de entrenamiento incluyera tanto sesiones de resistencia como de velocidad, para ganar fuerza y mejorar tu condición física de base.

Ray explica que correr a velocidades altas añade mucha tensión a los músculos y los obliga a ser más eficientes a la hora de generar más fuerza. No obstante, también añade que, para correr durante un período de tiempo prolongado, los músculos se tienen que volver más resistentes a la fatiga o ser capaces de producir una fuerza fija constantemente. Ambos tipos de entrenamiento son esenciales para mejorar la fuerza y la resistencia muscular.

En un programa de entrenamiento para principiantes, la misión principal será desarrollar una buena base para trabajar la resistencia. Empieza corriendo a un ritmo cómodo y de baja intensidad varios días a la semana antes de empezar con los entrenamientos de velocidad. De esta forma, el cuerpo tendrá más probabilidades de resistir el impacto y se reducirá el riesgo de lesiones.

A continuación, sigue el principio de sobrecarga: añade gradualmente nuevos desafíos para fortalecer los músculos de forma progresiva. Al fin y al cabo, el cuerpo se adaptará a la carga actual, así que tu rendimiento no mejorará hasta que empieces a aumentar la intensidad, el volumen y la frecuencia de las sesiones. Asimismo, empezar un programa de entrenamiento de fuerza antes de incorporar sesiones de ritmo controlado y con intervalos contribuirá a prevenir lesiones.