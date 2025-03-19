Cómo correr más distancia sin cansarse

Independientemente de la estrategia que elijas, conocer tu índice de esfuerzo percibido (RPE, por sus siglas en inglés) es fundamental para evitar ir demasiado deprisa o empezar a correr demasiado pronto en la sesión.

Ray explica que las escalas de RPE suelen ir del 1 al 10, pero hay algunas variaciones que miden del 6 al 20. Según la experta, la mayoría de runners y coaches utilizan la primera porque es más intuitiva: el 1 es un esfuerzo muy ligero, mientras que el 10 representa el esfuerzo máximo.

En pocas palabras, la escala de RPE puede dividirse de la siguiente manera:

1-4: un esfuerzo ligero que te permite mantener una conversación

4-6: un esfuerzo moderado que te permitiría seguir hablando, pero con cierta dificultad para respirar

6-9: un esfuerzo entre moderado y vigoroso; las sesiones de running en este rango son más exigentes y requieren respiraciones cortas y rápidas

9-10: el máximo esfuerzo

Para entrenar la resistencia, Ray y Ball recomiendan correr a un ritmo que se encuentre entre un 3 y un 6. Ray señala que tratar de llegar a un esfuerzo entre fácil y moderado es una manera de asegurarse de tener bastante energía en la recámara para más adelante. Y puntualiza: "Mi recomendación es acercarse lo máximo posible a un nivel 3, pero hay runners que no pueden correr sin superar ese RPE".

Ten presente que, cuanto más tiempo pases corriendo, más despacio irás conforme aumente tu RPE, pero no pasa nada. Es normal que el cuerpo empiece a trabajar más para mantener el ritmo durante un periodo determinado. "Lo importante es mantener el ritmo al principio para retrasar el aumento del RPE el mayor tiempo posible".

Ball añade que, cuando te plantees la posibilidad de aumentar la distancia que recorres a la semana, deberás hacerlo en incrementos de hasta un 10 %. Por ejemplo, si la semana pasada corriste 15 km, esta solo deberías aumentar la distancia en 1,5 km.

Según Ball, si quieres empezar a incorporar la velocidad en tu rutina, puedes hacer entrenamientos con cuestas o a intervalos, que deberían estar entre un 6 y un 8 en la escala de RPE.