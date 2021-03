El trabajo duro en el gimnasio o en el asfalto no será tan intenso como debería si no bajas el ritmo de forma deliberada con frecuencia. "Estos entrenamientos suaves y tranquilos mejoran nuestra capacidad aeróbica y le aportan a nuestro sistema cardiovascular la base que necesita para 'meter la quinta'", explica Falsone. Si no puedes meter y mantener la primera y la segunda, que son marchas más lentas, la quinta, que es más intensa, no será tan potente o no será fácil de alcanzar.



Tu cuerpo también necesita esta mezcla de entrenamientos suaves e intensos para recuperarse rápidamente de estos últimos, de acuerdo con Romain Meeusen, director del Departamento de Fisiología Humana de la Vrije Universiteit Brussel (Bélgica) y especialista en fisiología del ejercicio, entrenamiento y fisioterapia deportiva. Meeusen explica que, si entrenas con intensidad máxima y media todo el tiempo, tu cuerpo nunca puede repararse o reconstruirse. Las sesiones suaves te dan esa oportunidad, ya que permiten que aumenten las mitocondrias y los capilares de los músculos del cuerpo para que estés más en forma mientras desarrollas tu resistencia básica. Sin embargo, no hacer nada y tumbarte en el sofá, te priva de esta ventaja y solo te aporta rigidez. Meeusen añade que un entrenamiento catártico y pausado también da a tu mente un descanso de las exigencias de la alta intensidad.