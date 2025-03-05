Cómo evitar el dolor de tobillos después de correr

Después de una sesión de running, es completamente normal que te molesten bastantes partes del cuerpo. Sentir algunas molestias después de un entrenamiento de cualquier tipo significa que tu cuerpo está trabajando para reparar los músculos dañados. Sin embargo, hay una gran diferencia entre unas simples agujetas y un dolor más severo, aunque al principio parezca lo mismo.

Cualquier runner, independientemente de su nivel, puede notar malestar en los tobillos después de correr, tanto si tiene experiencia en maratones como si está iniciándose en las sesiones de 5 km. Por suerte, la comunidad de fisioterapeutas coincide en que hay muchas maneras de evitar el dolor de tobillo después de correr.

"Que te duelan los tobillos después de correr es algo bastante habitual, porque se trata de una actividad de alto impacto que carga tensión las articulaciones de la zona, lo que aumenta el riesgo de sufrir lesiones por sobresfuerzo como tendinitis, esguinces o fracturas por sobrecarga. Esto ocurre sobre todo si no se está corriendo de forma adecuada, no se están utilizando las zapatillas correctas o se producen cambios bruscos de intensidad", comenta John Gallucci Jr., fisioterapeuta, entrenador deportivo y director ejecutivo de JAG Physical Therapy, una red de clínicas de fisioterapia con más de 100 ubicaciones en Estados Unidos."Estos factores pueden hacer que incluso runners con mucha experiencia sufran dolor".

Si quieres saber cómo prevenir el dolor de tobillos después de correr, es fundamental descubrir qué lo causa.