Zapatillas de running Nike con amortiguación: sujeción excepcional en el pie
Correr sobre asfalto puede dañar las piernas. Por eso, es importante elegir unas zapatillas de running con amortiguación. Las carreteras no son superficies blandas como la pista o los senderos de tierra. El terreno absorbe menos los impactos, que deben soportar por completo los pies y las rodillas. Nuestras zapatillas están especialmente diseñadas para amortiguar y ofrecer sujeción en el pie en cada paso sobre superficies uniformes y duras. Con estos modelos, disfrutarás del máximo confort y reducirás el riesgo de sufrir una lesión.
En Nike, hemos invertido mucho tiempo en investigar científicamente qué le ocurre al pie cuando pisa una superficie dura, como el asfalto. ¿Por qué? Porque queremos que rindas al mejor nivel, temporada tras temporada y año tras año. Las zapatillas de running Nike con sujeción están diseñadas para controlar la forma en la que el pie se mueve en el interior y distribuir el impacto del aterrizaje. Están concebidas para garantizar la sujeción en el puente del pie gracias a la amortiguación extra en esa zona y en el mediopié.
Nuestras zapatillas de running con amortiguación cuentan con una mayor altura para absorber los impactos. La mediosuela de espuma con una unidad Air Zoom en el antepié proporciona estabilidad sin reducir el rendimiento. Elige modelos con partes superiores de malla transpirable en las zonas que mayor calor acumulan para mantener los pies frescos mientras sumas kilómetros. Además, la suela exterior gofrada garantiza un gran agarre y tracción si la superficie está mojada o es resbaladiza.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para aportar tu granito de arena, elige zapatillas de running con sujeción que lleven la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.