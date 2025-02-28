¿Debería correr antes o después de los entrenamientos de fuerza?

Si tu objetivo principal de fitness es aumentar la masa muscular o la fuerza, lo mejor es dar prioridad este tipo de entrenamientos sobre los de cardio.

"El levantamiento de pesas requiere precisión, una postura adecuada y la máxima energía para sobrecargar los músculos de forma eficaz y estimular su crecimiento", explica Silva. "Si empiezas haciendo cardio antes de levantar pesas, corres el riesgo de agotar tus reservas de glucógeno y fatigarte, lo que te impedirá rendir al máximo durante los ejercicios de fuerza".

Más allá de la fatiga, correr o trotar a un ritmo cómodo estimula un tipo diferente de fibras musculares que cuando se realizan movimientos explosivos durante las sesiones de entrenamiento de fuerza. Más concretamente, al levantar pesas se emplean las fibras musculares de contracción rápida (tipo II), que son esenciales para la hipertrofia, es decir, para aumentar el tamaño de los músculos.

El running, en cambio, activa las fibras musculares de contracción lenta (tipo I) para hacer esfuerzos aeróbicos continuados, por lo que debe realizarse siempre después del levantamiento de pesas si el objetivo principal es aumentar la fuerza o la masa muscular.

Sin embargo, puede que correr justo después de un entrenamiento de fuerza no sea lo más aconsejable. Leo Hipp, fisiólogo especializado en rendimiento del equipo de ciclismo Human Powered Health, recomienda esperar un poco para hacer la sesión de running si no es posible pasarla a otro día. Este experto opina que es importante dejar al menos 4 horas de recuperación entre ambos entrenamientos para asegurarte de no se reducen las ganancias de fuerza.