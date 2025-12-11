Cinco formas de incorporar el yoga a tu día a día

El yoga es una práctica de mente y cuerpo que combina movimiento, trabajo de respiración (pranayama) y atención plena para favorecer la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio y la reducción del estrés. Para los principiantes, el yoga puede ser tan sencillo como aprender algunas posturas básicas, estirar en casa o asistir a la primera clase en un estudio. Aunque empezar parece lo más difícil, practicar yoga a diario se vuelve más fácil a medida que el hábito se consolida.

Cuando estás aprendiendo a practicar yoga, la constancia importa más que la intensidad. Unos minutos al día, en casa o en una clase, pueden mejorar la movilidad, ayudar al sistema nervioso, aliviar el estrés y desarrollar patrones de movimiento más saludables para prevenir lesiones. Algunos estudios demuestran que, con el tiempo, incluso las sesiones de yoga cortas y constantes ofrecen beneficios para la salud física y mental de personas de todas las edades.

Estos son algunos de los estilos más habituales para principiantes: