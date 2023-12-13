Crea una cultura donde se disuadan las conversaciones relacionadas con la apariencia física y las dietas. Esto se aplica tanto a críticas sobre sus propios cuerpos como a comentarios sobre los de sus compañeras o rivales, incluso los aparentemente positivos, como "Qué guapa estás. ¿Has adelgazado?". Anima a las niñas a hablar sobre lo que sus cuerpos pueden hacer y experimentar gracias al deporte en lugar del aspecto que tienen. Aplica este principio en casa, los entrenamientos y los partidos. Si das ejemplo, conseguirás que todas las personas de su entorno respeten este principio.

Recuerda que cada niña, independientemente de cómo sea su cuerpo, es una atleta en el campo, la cancha o la pista. Para ayudarlas a alcanzar sus sueños, debemos cuestionar la norma y redefinir el éxito.

A través del programa Body Confident Sport de Nike y Dove queremos ayudar a las niñas a sentirse seguras con sus cuerpos y que el deporte sea un espacio donde se sientan bienvenidas. El contenido se ha elaborado en colaboración con los centros Tucker Center for Research on Girls & Women in Sport y Centre for Appearance Research.

Para ver todos los recursos, visita:

www.bodyconfidentsport.com