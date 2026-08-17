  1. Nike Black Friday
    2. /
    3. /
  3. Zapatillas

Ofertas en zapatillas de running Nike Black Friday 2026

(41)
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Superventas
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
30 % de descuento
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Omni Multi-Court
Zapatillas para pista cubierta - Niño/a
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
Nike Maxfly 2
Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Zapatillas con clavos para múltiples eventos Track & Field
Nike Zoom Rival Multi Glam
Zapatillas con clavos para múltiples eventos Track & Field
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Zapatillas de competición para campo a través
Nike Zoom Rival Waffle 6
Zapatillas de competición para campo a través
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas de running - Niño/a
Nike Stellar Ride
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas de running - Niño/a
Nike Stellar Ride
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Structure 26
Nike Structure 26 Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Structure 26
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Nike Zoom Ja Fly 4
Nike Zoom Ja Fly 4 Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
Nike Zoom Ja Fly 4
Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike Streakfly 2
Nike Streakfly 2 Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
Nike Streakfly 2
Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Zapatillas de running - Niño/a
Nike Flex Runner 4
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Niño/a
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Distance Glam
Nike Zoom Rival Distance Glam Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
Nike Zoom Rival Distance Glam
Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
30 % de descuento
Nike Victory 2
Nike Victory 2 Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
Nike Victory 2
Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Zapatillas de atletismo de salto con clavos
Nike Zoom Rival Jump Glam
Zapatillas de atletismo de salto con clavos
30 % de descuento
Nike Pole Vault Elite
Nike Pole Vault Elite Zapatillas de atletismo de salto con clavos
Nike Pole Vault Elite
Zapatillas de atletismo de salto con clavos
30 % de descuento
Nike Dragonfly XC
Nike Dragonfly XC Zapatillas con clavos para campo a través
Nike Dragonfly XC
Zapatillas con clavos para campo a través
30 % de descuento
Nike Vaporfly 4 Glam
Nike Vaporfly 4 Glam Zapatillas de competición para asfalto - Mujer
Nike Vaporfly 4 Glam
Zapatillas de competición para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
Nike Alphafly 3 Glam
Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Nike Vomero 18 GORE-TEX Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Hombre
Nike Vomero 18 GORE-TEX
Zapatillas de running impermeables para asfalto con elementos de diseño reflectante - Hombre
30 % de descuento
Nike ACG Ultrafly Trail
Nike ACG Ultrafly Trail Zapatillas de competición de trail
Nike ACG Ultrafly Trail
Zapatillas de competición de trail
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Kiger 10
Nike Kiger 10 Zapatillas de trail running
Nike Kiger 10
Zapatillas de trail running
30 % de descuento
Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
Nike Zoom Fly 6
Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Vaporfly 4
Nike Vaporfly 4 Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
Nike Vaporfly 4
Zapatillas de competición para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Zoom Fly 6 SE
Nike Zoom Fly 6 SE Zapatillas de competición en asfalto - Mujer
Nike Zoom Fly 6 SE
Zapatillas de competición en asfalto - Mujer
30 % de descuento
Nike Dragonfly 2
Nike Dragonfly 2 Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
Nike Dragonfly 2
Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
30 % de descuento
Nike Alphafly 3 Glam
Nike Alphafly 3 Glam Zapatillas de competición para asfalto - Mujer
Nike Alphafly 3 Glam
Zapatillas de competición para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a
Nike Star Runner 5
Zapatillas de running - Niño/a
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Hombre
30 % de descuento
Nike Stellar Ride
Nike Stellar Ride Zapatillas - Niño/a pequeño/a
+1
Nike Stellar Ride
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Nike Flex Runner 4
Nike Flex Runner 4 Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Superventas
Nike Flex Runner 4
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
29 % de descuento
Nike Cosmic Runner
Nike Cosmic Runner Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Cosmic Runner
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Nike Omni Multi-Court
Nike Omni Multi-Court Zapatillas - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Omni Multi-Court
Zapatillas - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Nike Star Runner 5
Zapatillas de running - Niño/a pequeño/a
29 % de descuento

Zapatillas de running Nike Black Friday 2026: mejora tu rendimiento desde la base

Unas zapatillas de running de primera clase deben tener suelas que te ayuden a mejorar. Las emblemáticas suelas Air utilizan aire presurizado para absorber los impactos y ofrecer una amortiguación superior combinada con una sensación de ligereza. ¿Corres largas distancias en superficies duras? Las suelas con espuma React proporcionan un impulso flexible, una pisada suave en la zona media y una amortiguación inigualable cuando posas el pie en el suelo. Para mayor estabilidad, elige los pares extranchos con tacos más gruesos, o apuesta por diseños de perfil bajo, si quieres sentirte más cerca del suelo. Con las ofertas del Black Friday en zapatillas de running, es el momento perfecto para hacerte con un par nuevo.

Libertad de movimiento y partes superiores elásticas

Cuando pones a prueba tus límites, cada gramo importa. Nuestras zapatillas de running tienen partes superiores superligeras que te ayudarán a volar por la pista. El tejido Knit se ajusta perfectamente al pie para ofrecer la máxima sujeción, y luego se flexiona y estira mientras te mueves. ¿Tienes una prueba de resistencia? Los diseños tipo calcetín proporcionan mayor protección en distancias largas y tienen los talones reforzados para que te duren muchos kilómetros. Si corres por senderos, protégete las articulaciones con las opciones con espuma en la zona del tobillo, que ofrecen más estabilidad en terrenos complicados. Busca todos estos modelos en las ofertas del Black Friday en zapatillas de running.

Regresa a la naturaleza con las ofertas en zapatillas de trail running del Black Friday

Redescubre tu lado salvaje con un calzado diseñado especialmente para terrenos naturales. La suela exterior de gran agarre proporciona la máxima estabilidad en superficies irregulares y resbaladizas, mientras que los diseños de perfil bajo te permiten sentir el suelo bajo los pies al correr. Los pares con la parte superior de piel resisten las inclemencias del tiempo, y las opciones de tejido Knit ligero favorecen la transpirabilidad cuando hace calor. Elige modelos con la zona del tobillo más alta, para mayor estabilidad, y explora el mundo mientras superas tus límites.

Apoya sus sueños con unas zapatillas para runners infantiles

Cada atleta merece llevar una equipación de primera calidad. Por eso, fabricamos calzado para los jóvenes deportistas con la misma tecnología avanzada de la línea para adultos. Las suelas especialmente diseñadas favorecen una marcha correcta, al tiempo que la gran amortiguación de la suela interior protege las articulaciones en crecimiento de lesiones por impactos. Las partes superiores de malla tejida ofrecen una mayor elasticidad, para que los pies se muevan con libertad, y favorecen la transpirabilidad. Además, los materiales duraderos están pensados para soportar golpes y caídas. Aprovecha las ofertas del Black Friday en zapatillas de running para que tu futura estrella del atletismo comience con buen pie su aventura.

Siéntete bien por dentro y por fuera con el calzado ideal

¿Quieres correr sin renunciar al estilo? En las ofertas de zapatillas de running del Black Friday, tenemos pares elegantes, en tonos clásicos, ideales para looks discretos. Si te apetece algo más atrevido, busca modelos con detalles vistosos y paneles en contraste. También puedes conseguir esa estética robusta tan actual con opciones con suelas apiladas en diferentes colores o a juego.