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Ofertas en ropa para mujer del Black Friday 2026 de Nike

Nike One Fitted
Nike One Fitted Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One Fitted
Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Camiseta corta - Mujer
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Camiseta corta - Mujer
30 % de descuento
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
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Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
29 % de descuento
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
30 % de descuento
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift Breathe
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
29 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
28 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
29 % de descuento
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha - Mujer
Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto de tejido Woven con malla interior - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de tejido Woven con malla interior - Mujer
30 % de descuento
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Diamond Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Mallas cortas de 8 cm y talle alto - Mujer
29 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
30 % de descuento
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift Breathe
Camiseta de tirantes de running Dri-FIT - Mujer
29 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento

Ofertas en ropa para mujer del Black Friday 2026 de Nike: supera tus objetivos

Consigue tus prendas favoritas por menos dinero gracias a las ofertas en ropa para mujer del Black Friday de Nike. Tanto si te van las carreras largas como las pistas de tenis, aprovecha los descuentos en equipación de alto rendimiento. Encontrarás desde sujetadores deportivos hasta leggings que se mueven contigo.


Mantente fresca durante más tiempo


Cuando el entrenamiento alcance su punto álgido, conserva la frescura con tejidos que ofrecen una ventilación superior. Busca pantalones y camisetas con paneles de malla para favorecer la circulación del aire. Para las sesiones más intensas, opta por modelos confeccionados con la tecnología Nike Dri-FIT, que capilariza el sudor de la piel para que se evapore rápidamente y tú te mantengas seca y fresca. Y cuando baje la temperatura, no dejes de moverte gracias a las prendas elaboradas con tejido Nike Therma-FIT. Está diseñado para retener el calor corporal y conservar los músculos a una buena temperatura. ¿Vas a salir al aire libre? No dejes que la lluvia te frene. Las chaquetas de running y los cortavientos en tejido Nike Storm-FIT te protegen frente a las inclemencias del clima evitando que entre el agua y que escape el calor.


Encuentra tu zona de confort


En nuestras ofertas en ropa para mujer del Black Friday de Nike es fácil encontrar prendas con el ajuste perfecto para ti. Busca joggers curvados que se estrechen en la parte inferior para lucir tus zapatillas. Si prefieres un corte más holgado, opta por diseños con pliegues en la parte delantera que añadan volumen. ¿Necesitas algo a prueba de sentadillas y apto para el gimnasio? Elige unos leggings con una cintura más ancha para que permanezcan en su sitio incluso en los entrenamientos más duros. Y cuando llegue el momento de abrigarse, puedes combinar nuestras chaquetas reversibles, chalecos y crop tops de manga larga.


Supera tus límites


Aprovecha las ofertas en ropa para mujer del Black Friday de Nike para hacerte con tus prendas de yoga favoritas. Confeccionadas con materiales transpirables y ligeros, son elásticas y están diseñadas para moverse contigo, para que nada te frene cuando estás en la esterilla. Descubre leggings supersuaves, pantalones cortos de ciclista y sujetadores deportivos que se adaptan a ti como una segunda piel. Si buscas una flexibilidad de alto rendimiento que resista lavado tras lavado, elige modelos elaborados con tecnología InfinaSmooth.


Detalles que marcan la diferencia


En Nike sabemos que los detalles son fundamentales para obtener un gran rendimiento. Por eso diseñamos nuestros leggings y pantalones cortos con prácticos bolsillos, ideales para guardar tus objetos de valor cuando estás haciendo ejercicio. Cuando se trata de sujetadores deportivos, encontrarás una amplia gama de opciones en las ofertas de ropa para mujer del Black Friday de Nike. Elige modelos con o sin relleno, según la protección que necesites. Ofrecemos distintos niveles de sujeción que se adaptan a cada atleta y disciplina, desde diseños de sujeción ligera para estiramientos sencillos hasta sujetadores de alto impacto para correr. También tenemos sujetadores premamá creados para ajustarse a los cambios de tu cuerpo y a tus necesidades.