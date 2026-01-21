  1. Jordan
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Zapatillas - Niño/a
50 % de descuento
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de malla Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
50 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Jordan Spizike Low
Jordan Spizike Low Zapatillas
50 % de descuento
Jordan Max Aura 7
Jordan Max Aura 7 Zapatillas - Niño/a
50 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
50 % de descuento
Air Jordan MVP 92
Air Jordan MVP 92 Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Jordan Session
Jordan Session Zapatillas - Hombre
40 % de descuento
Air Jordan 1 Low Method of Make
Air Jordan 1 Low Method of Make Zapatillas - Mujer
50 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer
50 % de descuento
Jordan Flight Court
Jordan Flight Court Zapatillas - Niño/a pequeño/a
50 % de descuento
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Sudadera con capucha y estampado - Hombre
40 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a
50 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
50 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Niño/a
50 % de descuento
Jordan CMFT Era
Jordan CMFT Era Zapatillas - Niño/a
50 % de descuento
Air Jordan 4 RM
Air Jordan 4 RM Zapatillas - Niño/a
50 % de descuento
Jordan Everyday
Jordan Everyday Calcetines largos acolchados (6 pares)
34 % de descuento
Air Jordan MVP 92
Air Jordan MVP 92 Zapatillas - Niño/a
40 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Niño/a
50 % de descuento
Air Jordan 4 RM
Air Jordan 4 RM Zapatillas - Niño/a
40 % de descuento
Air Jordan 4 RM
Air Jordan 4 RM Zapatillas - Mujer
50 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre
50 % de descuento

Ofertas Jordan del Black Friday de Nike: mejora tu forma de jugar

Descubre una colección de ropa, zapatillas y accesorios de alto rendimiento para toda la familia en las promociones Jordan del Black Friday de Nike. ¿Necesitas renovar las zapatillas? Los diseños aerodinámicos de perfil bajo ofrecen flexibilidad, libertad y ligereza. Los modelos altos proporcionan sujeción extra alrededor del tobillo y te protegen cuando corres por la cancha. Si buscas comodidad para todo el día, elige los diseños que incorporan la amortiguación Nike Air.


Cuando se trata de ropa, sabemos que la comodidad es tan importante como el aspecto. Por eso, las ofertas Jordan del Black Friday de Nike incluyen prendas que combinan tejidos transpirables y cortes clásicos. Escoge camisetas ligeras con la icónica silueta Jordan, ideales para las sesiones de entrenamiento cuando hace buen tiempo. Para las mañanas frías, elige sudaderas holgadas con capucha y forro en tejido Fleece. Las chaquetas con cálidos paneles acolchados y acabados repelentes al agua te abrigan y evitan que te mojes, haga el tiempo que haga.


Para cuando suba la temperatura, busca camisetas Jordan con tecnología Nike Dri-FIT. Este innovador tejido capilariza el sudor de la piel y lo dispersa por la prenda para que se evapore rápidamente. ¿El resultado? Mantienes la frescura y la transpirabilidad durante más tiempo. ¿Buscas pantalones largos o cortos de alto rendimiento? Entre las promociones Jordan del Black Friday de Nike, tenemos de todo: desde modelos de tejido Woven ligero hasta pantalones de chándal en punto suave. Completa tu look con gorras ajustables y sombreros tipo pescador reversibles, diseñados para protegerte del sol y la lluvia. Si vas al gimnasio o de viaje, elige una espaciosa bolsa de deporte Jordan para llevar la equipación o el equipaje.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige equipación con la etiqueta de Materiales sostenibles entre las ofertas Jordan del Black Friday de Nike. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.