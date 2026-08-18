Ofertas del Nike Black Friday 2026

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Jordan Trunner O/S
Jordan Trunner O/S Zapatillas - Hombre
Jordan Trunner O/S
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike One Fitted
Nike One Fitted Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One Fitted
Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Court Vision Low Next Nature
Nike Court Vision Low Next Nature Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
Nike Court Vision Low Next Nature
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Zapatillas de running para asfalto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Vomero 18
Zapatillas de running para asfalto - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
29 % de descuento
Nike Club
Nike Club Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre
Nike Club
Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre
30 % de descuento
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike ReactX Rejuven8 SE
Nike ReactX Rejuven8 SE Chanclas - Hombre
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Chanclas - Hombre
30 % de descuento
Nike Air Max TL 2,5
Nike Air Max TL 2,5 Zapatillas - Hombre
Producto agotado
Nike Air Max TL 2,5
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Hombre
Nike Sportswear
Camiseta - Hombre
28 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Niño/a
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Niño/a
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Mujer
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Zapatillas - Mujer
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Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Max 270
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Superventas
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
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Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Zapatillas de running para asfalto - Hombre
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Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Zapatillas - Mujer
Nike Court Vision Low
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE Craft
Air Jordan 1 Mid SE Craft Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
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Tatum 4 SE
Tatum 4 SE Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Academy
Nike United Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
30 % de descuento
Nike P-6000
Nike P-6000 Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike N.A.C.
Nike N.A.C. Camiseta - Hombre
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Camiseta - Hombre
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
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Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
30 % de descuento
Nike Initiator
Nike Initiator Zapatillas de running - Hombre
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Zapatillas de running - Hombre
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Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Hombre
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike United Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno firme
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Nike Air Max Plus
Nike Air Max Plus Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
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Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
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Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Hombre
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Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy
Nike United Jr. Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
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Botas de fútbol multisuperficie - Niño/a
30 % de descuento
Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Pro Seamless
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
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Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Nike Swim
Nike Swim Pantalón corto de vóleibol de 13 cm con forro interior - Hombre
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30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Camiseta corta - Mujer
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Camiseta corta - Mujer
30 % de descuento
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
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Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
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Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto - Niño/a
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Zapatillas de baloncesto - Niño/a
30 % de descuento
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial - Niño/a
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta - Hombre
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Camiseta - Hombre
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Zapatillas de running - Niño/a
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Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
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Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Jordan Dri-FIT Jumpman
Jordan Dri-FIT Jumpman Cinta para el pelo
Jordan Dri-FIT Jumpman
Cinta para el pelo
30 % de descuento
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike
Nike Camiseta de running Dri-FIT - Hombre
Nike
Camiseta de running Dri-FIT - Hombre
28 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
Materiales reciclados
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Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
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Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf - Niño/a
Nike Jr. Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf - Niño/a
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
Nike Jr. Tiempo Streetgato PRM
Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo - Niño/a
30 % de descuento
Nike
Nike Bóxer Solid Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a
Nike
Bóxer Solid Dri-FIT (paquete de 3) - Niño/a
28 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Hombre
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike Indy
Nike Indy Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy
Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
29 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Nike United Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie
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Luka
Luka Camiseta - Hombre
Luka
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Nike Zenvy
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
30 % de descuento

Nike Black Friday 2026: ofertas en diseños emblemáticos

Empieza la temporada con buen pie explorando la selección del Nike Black Friday. Nuestras ofertas incluyen algunas de nuestras colecciones más populares, en las que encontrarás desde zapatillas con una gran amortiguación hasta chándales ultracómodos. Así que prepárate para llenar tu bolsa de deporte y renovar tus conjuntos de entrenamiento con nuestro estilo icónico y nuestras famosas innovaciones. Descubre diseños de líneas depuradas y materiales inteligentes que te ayudarán a verte y sentirte como nunca.

Frescura y transpirabilidad

No importa cuánto te esfuerces: las prendas de las ofertas del Nike Black Friday te acompañan en cada movimiento. Echa un vistazo a las camisetas y pantalones con tecnología Nike Dri-FIT, un ingenioso tejido que capilariza el sudor de la piel para que se evapore rápidamente. ¿El resultado? Mantienes la frescura y la comodidad, incluso en los entrenamientos más intensos. Además, la ventilación en zonas estratégicas permite que el aire circule alrededor del cuerpo. Para una mayor transpirabilidad, opta por pantalones cortos y camisetas sin mangas a la hora de entrenar.

Pisa con confianza

Nuestras zapatillas ofrecen una gran reactividad, tanto si corres al aire libre como si entrenas con tu equipo en espacios cubiertos. Aprovecha las ofertas del Black Friday de Nike y consigue modelos imprescindibles, desde diseños de perfil medio perfectos para la pista hasta zapatillas con amortiguación y unidades Air visibles. Las mediasuelas de espuma elástica aportan rebote a la pisada y las siluetas tipo balancín te impulsan fácilmente hacia el siguiente paso. Cuando llueve, los patrones especiales de tracción te proporcionan más agarre, para que te muevas con seguridad en todo momento. Elige modelos con cordones clásicos en la parte delantera para disfrutar de una gran sujeción o apuesta por los diseños elásticos estilo calcetín si te gusta calzarte rápidamente y ponerte en marcha.

Estilos para todos los gustos

La edad no es un obstáculo para hacer deporte. Por eso, en las ofertas del Nike Black Friday tenemos opciones en tallas infantiles y para adultos. Tanto si vas al gimnasio como al colegio, encontrarás ropa que se adapte a ti. La amplia variedad de colores te permitirá elegir fácilmente algo que combine con el resto de tu armario: hablamos de tonos vivos o neutros y de motivos gráficos llamativos. Busca el emblemático Swoosh de Nike, que añade un toque de calidad inconfundible.

Para todo tipo de clima

Sabemos que no dejas de entrenar aunque haga mal tiempo. Por eso, para este Black Friday hemos preparado ofertas que te permitirán seguir haciendo deporte, haga el tiempo que haga. En los días más fríos, nuestras chaquetas con tecnología Therma-FIT retienen el calor natural del cuerpo para abrigarte sin añadir peso. Las opciones con materiales repelentes al agua evitan que pase la humedad, mientras que los cordones ajustables en el cuello y los puños mantienen el aire frío a raya. También tenemos camisetas y leggings ligeros ideales para llevar con otras prendas, para que puedas concentrarte en el reto que tienes por delante.