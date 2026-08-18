Ofertas para mujer del Black Friday 2026 de Nike

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Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
30 % de descuento
Nike Swim HydraStrong Essential
Nike Swim HydraStrong Essential Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
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Bañador de una sola pieza con tirantes cruzados - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 13 cm (Talla grande) - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
30 % de descuento
Sabrina 3 "Three"
Sabrina 3 "Three" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
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Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Camiseta corta - Mujer
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Camiseta corta - Mujer
30 % de descuento
Nike Lean Plus
Nike Lean Plus Banda para el brazo
Lo último
Nike Lean Plus
Banda para el brazo
30 % de descuento
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike One Fitted
Nike One Fitted Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One Fitted
Camiseta corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
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Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
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Zapatillas de running para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Max 270
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
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Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Mujer
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Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
29 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
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Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 20 cm y talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike One
Nike One Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
30 % de descuento
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
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Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Jordan Dri-FIT Jumpman
Jordan Dri-FIT Jumpman Cinta para el pelo
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Cinta para el pelo
30 % de descuento
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
30 % de descuento
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
29 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
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Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
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Botas de fútbol para moqueta - Turf
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
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Botas de fútbol multisuperficie
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Academy
Nike United Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
30 % de descuento
Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Zapatillas - Mujer
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Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
A'One "Lem and Lime"
A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
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A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Alate Minimalist
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
29 % de descuento
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift Breathe
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
29 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
28 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
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Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
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Botas de fútbol sala de perfil bajo
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha - Mujer
Materiales reciclados
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Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha - Mujer
30 % de descuento
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
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Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Zapatillas de training - Mujer
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Zapatillas de training - Mujer
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Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Zapatillas de tenis de pista rápida - Mujer
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Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol sala de perfil bajo
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Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
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Botas de fútbol para terreno firme
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Jordan Dri-FIT Jumpman
Jordan Dri-FIT Jumpman Cinta para el pelo
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Cinta para el pelo
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Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
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Mallas cortas de 20 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
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Parte de arriba de manga corta con ajuste entallado - Mujer
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Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Mujer
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Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
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Botas de fútbol para moqueta - Turf
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
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Nike Pegasus 41 GORE-TEX
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Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Nike United Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie
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Nike United Tiempo Maestro Academy
Nike United Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Nike United Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
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Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Zapatillas - Mujer
Nike Court Vision Low
Zapatillas - Mujer
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A'One "Lem and Lime"
A'One "Lem and Lime" A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
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A'ja Wilson Zapatillas de baloncesto
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Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
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Nike Alate Minimalist
Sujetador deportivo de sujeción ligera con almohadilla - Mujer
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Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift Breathe
Camiseta de running de manga corta Dri-FIT - Mujer
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Nike Pro
Nike Pro Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
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Parte de arriba corta de tirantes Dri-FIT - Mujer
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Camiseta
Nike Sportswear
Camiseta
28 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
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Leggings de talle medio y longitud completa - Mujer
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Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
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Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha - Mujer
Materiales reciclados
Nike 24.7 PerfectStretch
Pantalón Dri-FIT de talle alto con pernera ancha - Mujer
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Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
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30 % de descuento
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Zapatillas de training - Mujer
Nike In-Season TR 14
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Zapatillas de tenis de pista rápida - Mujer
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Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo Streetgato PRM
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento

Ofertas para mujer del Black Friday 2026 de Nike: renueva tus conjuntos deportivos

Tanto si necesitas unas nuevas zapatillas de running como unos joggers cómodos o unos leggings de sujeción, las ofertas para mujer del Black Friday de Nike te lo ponen fácil. Hay algo para cada armario, desde equipaciones resistentes para el aire libre hasta prácticos accesorios. Gracias a los tejidos de primera calidad y a las características innovadoras, todo está diseñado para ayudarte a alcanzar tus objetivos.


Tecnología vanguardista y duradera


¿Quieres saber cuál es el secreto de nuestra ropa deportiva transpirable? La revolucionaria tecnología Dri-FIT. Utilizamos microfibras inteligentes para capilarizar el sudor de la piel y dispersarlo de manera uniforme por la superficie del tejido. Así se evapora más rápidamente para que estés seca y cómoda. Hacemos pruebas muy rigurosas en nuestros laboratorios para asegurarnos de que las prendas mantienen sus propiedades a lo largo de toda su vida útil, para que puedas entrenar sin límites. En las ofertas para mujer del Black Friday de Nike encontrarás una amplia gama de modelos confeccionados con el tejido Nike Dri-FIT, desde camisetas de running hasta pantalones cortos de deporte.


Tu comodidad es lo primero


Aprovecha los descuentos del Black Friday de Nike y consigue ropa diseñada para ofrecer comodidad durante todo el día. Nuestra equipación está hecha para acompañarte en todo momento, tanto al estirar en una clase de yoga como para animar a tu equipo desde la grada. Los tejidos superelásticos y ligeros te permiten moverte en todas las direcciones, mientras que los materiales transpirables ayudan a regular la temperatura. Las cinturas elásticas y los cordones ajustables te proporcionan un ajuste perfecto y mantienen todo en su sitio. Si hace frío, ponte una sudadera con capucha confeccionada con el cálido tejido Nike Tech Fleece. La suave textura cepillada retiene el calor y, al mismo tiempo, es extremadamente fina para abrigar sin añadir peso.


Organización inteligente para ir del gimnasio al trabajo


En las ofertas para mujer del Black Friday de Nike tenemos un montón de opciones para transportar tu equipación, desde elegantes bolsos tipo bandolera hasta bolsas de deporte amplias. Si te espera un día ajetreado, elige un modelo con un bolsillo abierto para el portátil y espacio para las zapatillas. ¿Prefieres moverte ligera? Las opciones compactas te permiten coger lo más imprescindible y ponerte en marcha. Además, las correas acolchadas alivian la presión sobre los hombros para que puedas moverte durante más tiempo. Los detalles de la marca y las piezas metálicas en colores a contraste aportan un toque especial.


Muestra tu estilo único


Todo lo que encontrarás en las ofertas para mujer del Black Friday de Nike está diseñado para ser bonito por fuera y cómodo por dentro. Elige colores vivos para crear un look llamativo o una paleta monocromática para una estética atemporal. Los estampados vistosos dejan huella, sobre todo cuando incluyen nuestro icónico Swoosh en un color en contraste. Si quieres añadir otro toque, escoge pantalones cortos y leggings con detalles de la marca en la cintura. ¿Buscas el ajuste perfecto? Las siluetas holgadas son ideales para llevar varias capas, mientras que las opciones entalladas resultan más aerodinámicas.