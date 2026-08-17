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Chándales del Black Friday 2026 de Nike

(42)
Nike Air
Nike Air Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre
Materiales reciclados
Nike Air
Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre
30 % de descuento
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
Jordan Sport Crossover
Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chándal con capucha Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chándal con capucha Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Jogger - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Brooklyn
Jogger - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón plisado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Pantalón plisado - Mujer
30 % de descuento
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Cuarta equipación Strike FC Barcelona Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre
Materiales reciclados
Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre
30 % de descuento
Tercera equipación Strike Atlético de Madrid
Tercera equipación Strike Atlético de Madrid Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Strike Atlético de Madrid
Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
30 % de descuento
Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Chaqueta de chándal con cremallera completa - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Brooklyn
Chaqueta de chándal con cremallera completa - Mujer
30 % de descuento
Kobe
Kobe Pantalón de baloncesto de tejido Fleece Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Kobe
Pantalón de baloncesto de tejido Fleece Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Jogger de talle medio - Mujer
Nike Sportswear Tech Fleece
Jogger de talle medio - Mujer
30 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Jogger de tejido Fleece - Hombre
+1
Nike Tech
Jogger de tejido Fleece - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta plisada - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chaqueta plisada - Mujer
30 % de descuento
Tercera equipación Strike París Saint-Germain
Tercera equipación Strike París Saint-Germain Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Strike París Saint-Germain
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
30 % de descuento
París Saint-Germain Hoop Fleece
París Saint-Germain Hoop Fleece Pantalón - Hombre
París Saint-Germain Hoop Fleece
Pantalón - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Jogger Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Jogger Dri-FIT - Niña
29 % de descuento
Nike Stride
Nike Stride Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Stride
Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
30 % de descuento
Chelsea FC
Chelsea FC Chaqueta deportiva de fútbol Nike Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Chelsea FC
Chaqueta deportiva de fútbol Nike Total 90 - Hombre
30 % de descuento
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Chaqueta de calentamiento - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport JAM
Chaqueta de calentamiento - Hombre
30 % de descuento
Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Pantalón de calentamiento - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport JAM
Pantalón de calentamiento - Hombre
30 % de descuento
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike Pantalón de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Pantalón de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Kylian Mbappé Academy
Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chándal de tejido Woven - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chándal de tejido Woven - Niño/a
30 % de descuento
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike Chándal de fútbol Jordan Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Chándal de fútbol Jordan Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Jordan Sport Classic
Jordan Sport Classic Pantalón - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport Classic
Pantalón - Hombre
30 % de descuento
Nike Club
Nike Club Chándal de tejido Woven - Hombre
Nike Club
Chándal de tejido Woven - Hombre
30 % de descuento
Nike Air
Nike Air Pantalón deportivo de tejido Woven - Niño/a
Nike Air
Pantalón deportivo de tejido Woven - Niño/a
30 % de descuento
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Chaqueta deportiva Dri-FIT Shori Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Sportswear Tech
Chaqueta deportiva Dri-FIT Shori Knit - Hombre
25 % de descuento
Air Jordan
Air Jordan Chaqueta deportiva - Hombre
Materiales reciclados
Air Jordan
Chaqueta deportiva - Hombre
30 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Pantalón Dri-FIT Shori Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Tech
Pantalón Dri-FIT Shori Knit - Hombre
30 % de descuento
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike Pantalón de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Pantalón de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Tercera equipación Strike París Saint-Germain
Tercera equipación Strike París Saint-Germain Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Mujer
Materiales reciclados
Tercera equipación Strike París Saint-Germain
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Mujer
30 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Nike Tech
Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
30 % de descuento
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike Chándal de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Chándal de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Nike Academy
Nike Academy Chándal de fútbol Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy
Chándal de fútbol Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Air
Nike Air Chaqueta híbrida Utility con cremallera completa - Hombre
Nike Air
Chaqueta híbrida Utility con cremallera completa - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
30 % de descuento
Tercera equipación Strike Chelsea FC
Tercera equipación Strike Chelsea FC Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Strike Chelsea FC
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
30 % de descuento
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Chaqueta de tenis - Hombre
NikeCourt Heritage
Chaqueta de tenis - Hombre
30 % de descuento
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain Chaqueta de fútbol Anthem Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
Producto agotado
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain
Chaqueta de fútbol Anthem Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
30 % de descuento
Nike Advantage
Nike Advantage Pantalón de tenis de talle medio Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Advantage
Pantalón de tenis de talle medio Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Swoosh
Nike Swoosh Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M)
Nike Swoosh
Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M)
29 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Nike Tech
Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
30 % de descuento
Nike Club
Nike Club Chándal de tejido Woven - Hombre
Nike Club
Chándal de tejido Woven - Hombre
30 % de descuento
Nike Air
Nike Air Pantalón deportivo de tejido Woven - Niño/a
Nike Air
Pantalón deportivo de tejido Woven - Niño/a
30 % de descuento
Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Chaqueta deportiva Dri-FIT Shori Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Sportswear Tech
Chaqueta deportiva Dri-FIT Shori Knit - Hombre
25 % de descuento
Air Jordan
Air Jordan Chaqueta deportiva - Hombre
Materiales reciclados
Air Jordan
Chaqueta deportiva - Hombre
30 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Pantalón Dri-FIT Shori Knit - Hombre
Materiales reciclados
Nike Tech
Pantalón Dri-FIT Shori Knit - Hombre
30 % de descuento
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike Pantalón de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Pantalón de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Tercera equipación Strike París Saint-Germain
Tercera equipación Strike París Saint-Germain Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Mujer
Materiales reciclados
Tercera equipación Strike París Saint-Germain
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Mujer
30 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Nike Tech
Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
30 % de descuento
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike Chándal de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
Materiales reciclados
Cuarta equipación París Saint-Germain Strike
Chándal de fútbol de tejido Knit Jordan Dri-FIT - Niño/a pequeño/a
30 % de descuento
Nike Academy
Nike Academy Chándal de fútbol Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy
Chándal de fútbol Dri-FIT - Hombre
30 % de descuento
Nike Air
Nike Air Chaqueta híbrida Utility con cremallera completa - Hombre
Nike Air
Chaqueta híbrida Utility con cremallera completa - Hombre
30 % de descuento
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
Nike Pro Fleece
Sudadera con capucha y cremallera completa Dri-FIT - Niña
30 % de descuento
Tercera equipación Strike Chelsea FC
Tercera equipación Strike Chelsea FC Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Strike Chelsea FC
Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
30 % de descuento
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Chaqueta de tenis - Hombre
NikeCourt Heritage
Chaqueta de tenis - Hombre
30 % de descuento
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain Chaqueta de fútbol Anthem Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
Producto agotado
Tercera equipación Academy Pro París Saint-Germain
Chaqueta de fútbol Anthem Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
30 % de descuento
Nike Advantage
Nike Advantage Pantalón de tenis de talle medio Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Advantage
Pantalón de tenis de talle medio Dri-FIT - Mujer
30 % de descuento
Nike Swoosh
Nike Swoosh Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M)
Nike Swoosh
Nike Conjunto de dos piezas Essential de tejido Fleece con sudadera - Bebé (12-24 M)
29 % de descuento
Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Nike Tech
Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
30 % de descuento

Ofertas en chándales Nike del Black Friday: potencia tus entrenamientos

No dejes que el mal tiempo te impida practicar deporte. Nuestros chándales Nike con descuentos por el Black Friday están diseñados para mantener la calidad y la comodidad en todo tipo de condiciones. Encuentra siluetas depuradas que te permitan moverte libremente y diseños prácticos para vestirte por capas con facilidad. Además, los tejidos de calidad profesional ayudan a que la piel transpire. En esta selección, descubrirás modelos de distintas tallas, ajustes y estilos para todo tipo de cuerpos.


Mantén la frescura con Nike Dri-FIT


Ya seas runner, futbolista o especialista en atletismo, es normal sudar cuando haces ejercicio y rindes al máximo. Por eso, nuestros chándales Nike con descuentos por el Black Friday están diseñados con tecnología Nike Dri-FIT de calidad profesional, que capilariza el sudor y lo dispersa por la superficie para que se evapore rápidamente. Además, los materiales transpirables permiten que el aire circule para ayudar a eliminar el exceso de calor. Así, el cuerpo se mantendrá fresco y seco más tiempo para que puedas entrenar cómodamente.


Demuestra tu talento


Dalo todo en tu equipo, haga el tiempo que haga. Las ofertas Black Friday en chándales Nike incluyen cortes sencillos y siluetas depuradas para jugar sin distracciones. Encuentra detalles prácticos, como cremalleras en los tobillos para ponerte y quitarte el pantalón de chándal fácilmente sin descalzarte. Además, los puños y bajos elásticos permiten que los chándales se mantengan en su sitio. Cuando empiece a hacer frío, escoge modelos de capa base que se pueden llevar bajo la equipación para protegerte mucho tiempo.


Rinde al máximo


En el mundo del running, hasta el último gramo importa. Por eso, nuestros chándales Nike con descuentos por el Black Friday están confeccionados en materiales tan ligeros como cálidos, que mantienen la temperatura del cuerpo sin añadir volumen. Cuando aumente la intensidad, los forros de malla ayudan a que circule el aire y los paneles con ventilación permiten mantener el cuerpo fresco donde más lo necesitas. Además, gracias a nuestros prácticos bolsillos con cremallera, puedes acceder a las barritas energéticas o al teléfono sin dejar de correr.


Inspira a la siguiente generación


En Nike, creemos que la próxima generación de atletas se merece equipaciones de la misma calidad profesional que las estrellas a las que admiran. Por eso, nuestros chándales Nike junior están confeccionados con los mismos tejidos resistentes que las tallas para adultos. Encuentra materiales flexibles que se adaptan a sus movimientos para que nada les pare. El tejido Fleece resulta supersuave por dentro y mullido por fuera, mientras que las cinturas elásticas permiten que las prendas se mantengan en su sitio.