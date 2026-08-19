Ofertas en zapatillas para mujer del Black Friday 2026de Nike: mejora tu rendimiento
Esfuérzate al máximo con las zapatillas para mujer del Black Friday de Nike. Da lo mejor de ti en la cancha, la pista o el monte con diseños basados en datos y perfeccionados para avanzar. Tanto si se trata de una carrera fácil como de un entrenamiento exigente, nuestra tecnología te ayuda a superar tus objetivos.
Apoyo inigualable
Cuando se trata de zapatillas, nuestro compromiso con la comodidad es inquebrantable, y la selección de ofertas en zapatillas para mujer del Black Friday de Nike es un gran ejemplo. Experimenta una amortiguación increíble con nuestra tecnología ZoomX: esta innovadora espuma está hecha con materiales que también se utilizan en el diseño aeroespacial. ZoomX, nuestra espuma más ligera hasta la fecha, ofrece un 85 % de retorno de energía para que puedas correr más lejos y rápido. Los modelos con tacos de goma, colocados en los puntos adecuados, te ofrecen sujeción en los pies en cada zancada.
Un legado que lo dice todo
Llevamos haciendo zapatillas para mujer con la tecnología Nike Air Max desde 1987. Hoy en día, siguen siendo igual de popular y, con su amortiguación ligera, nuestras unidades Air Max son un éxito entre las atletas de todo el mundo. También tenemos zapatillas con suelas con patrones que proporcionan un agarre excepcional en distintas condiciones, unos diseños inspirados en nuestra icónica suela exterior tipo gofre.
Hechas para la aventura
Tanto si sales a correr como si te enfrentas a nuevos senderos, las zapatillas para mujer del Black Friday de Nike están diseñadas para ayudarte a abrir nuevos caminos. Nuestros modelos de trail running cuentan con una tracción resistente, por lo que los terrenos rocosos no serán rival para ti. ¿Estás entrenando para una maratón? Confía en zapatillas ligeras que te acompañen kilómetro tras kilómetro. Opta por modelos con espuma Nike React, que ofrece una mayor capacidad de respuesta. Las zapatillas de fútbol y baloncesto con tecnología Zoom Air absorben el impacto y recuperan la forma rápidamente. Esto se traduce en un menor riesgo de lesiones, independientemente de lo que se complique el partido. Si quieres divertirte en la pista, opta por unas zapatillas de tenis de perfil bajo y suela exterior cómoda para moverte rápidamente durante los peloteos largos.
Diseñadas para ti
¿Buscas unas zapatillas que te hagan la vida más fácil? Las encontrarás en las ofertas de zapatillas para mujer del Black Friday de Nike. Hay pares con una parte superior elástica, son fáciles de poner y quitar y se ajustan perfectamente a tus pies. ¿Vas a la piscina o al gimnasio? Elige zapatillas resistentes al agua con suelas de gran agarre, disponibles en colores suaves y neutros que combinan con todo. Los modelos bajos de inspiración retro y los pares de caña alta añadirán un toque de color a tu día a día.