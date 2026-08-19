  1. Nike Black Friday
    2. /
  2. Zapatillas

Zapatillas para mujer del Black Friday 2026 de Nike

(133)
Nike Air Max Moto 2K
Nike Air Max Moto 2K Zapatillas - Mujer
Nike Air Max Moto 2K
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Trail 5 GORE-TEX
Zapatillas de trail running impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
Nike Phantom 6 Low Elite "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Giannis Freak 7 "Light Aqua" Zapatillas de baloncesto
Giannis Freak 7 "Light Aqua"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals" Zapatillas de baloncesto
Jordan Heir Series 2 "Precious Medals"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Elite
Nike United Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike United Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike Pegasus Plus
Nike Pegasus Plus Zapatillas de running para asfalto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus Plus
Zapatillas de running para asfalto - Mujer
30 % de descuento
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Luka 5 "Luka Lifestyle" Zapatillas de baloncesto
Luka 5 "Luka Lifestyle"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Air Max 270
Nike Air Max 270 Zapatillas - Mujer
Superventas
Nike Air Max 270
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Sabrina 3 "WNBA 30th" Zapatillas de baloncesto
Sabrina 3 "WNBA 30th"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Nike Phantom 6 Low Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 Low Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Mid
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf
30 % de descuento
Nike Flex Train
Nike Flex Train Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Flex Train
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Nike Pegasus 41 GORE-TEX Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pegasus 41 GORE-TEX
Zapatillas de running para asfalto impermeables - Mujer
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 Low Academy
Nike United Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Nike United Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Academy
Nike United Tiempo Maestro Academy Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
Nike United Tiempo Maestro Academy
Botas de fútbol de perfil bajo para moqueta - Turf
30 % de descuento
Nike Court Vision Low
Nike Court Vision Low Zapatillas - Mujer
Nike Court Vision Low
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Tiempo React Gato
Nike Tiempo React Gato Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo React Gato
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Nike Maxfly 2
Nike Maxfly 2 Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
Nike Maxfly 2
Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike In-Season TR 14
Nike In-Season TR 14 Zapatillas de training - Mujer
Nike In-Season TR 14
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Zapatillas de tenis de pista rápida - Mujer
Nike Vapor 12
Zapatillas de tenis de pista rápida - Mujer
30 % de descuento
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo Streetgato PRM
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike United Tiempo Maestro Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
30 % de descuento
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike United Phantom 6 High Elite
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Jordan NOLA
Jordan NOLA Chanclas - Mujer
Jordan NOLA
Chanclas - Mujer
30 % de descuento
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Zapatillas de tenis para tierra batida - Mujer
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Zapatillas de tenis para tierra batida - Mujer
30 % de descuento
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas Zapatillas de skateboard
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Zapatillas de skateboard
30 % de descuento
Luka 5
Luka 5 Zapatillas de baloncesto
Luka 5
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Air Rift
Nike Air Rift Zapatillas - Mujer
Nike Air Rift
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo Streetgato PRM
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Zapatillas de atletismo de salto con clavos
Nike Zoom Rival Jump Glam
Zapatillas de atletismo de salto con clavos
30 % de descuento
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Free 2025
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Zapatillas - Hombre
Nike Air Max 90 Drift
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Zapatillas con clavos para múltiples eventos Track & Field
Nike Zoom Rival Multi Glam
Zapatillas con clavos para múltiples eventos Track & Field
30 % de descuento
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Zapatillas - Mujer
Air Jordan Mule
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Vapor Pro 3 Premium
Nike Vapor Pro 3 Premium Zapatillas de tenis para tierra batida - Mujer
Nike Vapor Pro 3 Premium
Zapatillas de tenis para tierra batida - Mujer
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Zapatillas de competición para campo a través
Nike Zoom Rival Waffle 6
Zapatillas de competición para campo a través
30 % de descuento
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings"
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" Zapatillas de baloncesto
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Air Jordan Mule SE
Air Jordan Mule SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan Mule SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf
30 % de descuento
Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Low SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike United Tiempo Maestro Elite
Nike United Tiempo Maestro Elite Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
Nike United Tiempo Maestro Elite
Botas de fútbol de perfil bajo para terreno firme
30 % de descuento
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Nike Phantom 6 High Elite LV8 Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 High Elite LV8
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike United Phantom 6 High Elite
Nike United Phantom 6 High Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike United Phantom 6 High Elite
Botas de fútbol para terreno firme
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland" Botas de fútbol para césped artificial
Nike Phantom 6 Low Pro "Erling Haaland"
Botas de fútbol para césped artificial
30 % de descuento
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole" Zapatillas de baloncesto
Nike G.T. Cut 4 "Jordan Poole"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Jordan NOLA
Jordan NOLA Chanclas - Mujer
Jordan NOLA
Chanclas - Mujer
30 % de descuento
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Nike Zoom Vapor 12 PRM Zapatillas de tenis para tierra batida - Mujer
Nike Zoom Vapor 12 PRM
Zapatillas de tenis para tierra batida - Mujer
30 % de descuento
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas Zapatillas de skateboard
Nike SB Zoom Janoski OG+ Canvas
Zapatillas de skateboard
30 % de descuento
Luka 5
Luka 5 Zapatillas de baloncesto
Luka 5
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Air Rift
Nike Air Rift Zapatillas - Mujer
Nike Air Rift
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Tiempo Streetgato PRM
Nike Tiempo Streetgato PRM Botas de fútbol sala de perfil bajo
Nike Tiempo Streetgato PRM
Botas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Jump Glam
Nike Zoom Rival Jump Glam Zapatillas de atletismo de salto con clavos
Nike Zoom Rival Jump Glam
Zapatillas de atletismo de salto con clavos
30 % de descuento
Nike Free 2025
Nike Free 2025 Zapatillas de training - Mujer
Materiales reciclados
Nike Free 2025
Zapatillas de training - Mujer
30 % de descuento
Air Jordan 1 Mid SE
Air Jordan 1 Mid SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan 1 Mid SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Air Max 90 Drift
Nike Air Max 90 Drift Zapatillas - Hombre
Nike Air Max 90 Drift
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Multi Glam
Nike Zoom Rival Multi Glam Zapatillas con clavos para múltiples eventos Track & Field
Nike Zoom Rival Multi Glam
Zapatillas con clavos para múltiples eventos Track & Field
30 % de descuento
Air Jordan Mule
Air Jordan Mule Zapatillas - Mujer
Air Jordan Mule
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Vapor Pro 3 Premium
Nike Vapor Pro 3 Premium Zapatillas de tenis para tierra batida - Mujer
Nike Vapor Pro 3 Premium
Zapatillas de tenis para tierra batida - Mujer
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Waffle 6
Nike Zoom Rival Waffle 6 Zapatillas de competición para campo a través
Nike Zoom Rival Waffle 6
Zapatillas de competición para campo a través
30 % de descuento
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings"
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings" Zapatillas de baloncesto
LeBron XXIII Elite "Hurt Feelings"
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Air Jordan Mule SE
Air Jordan Mule SE Zapatillas - Mujer
Air Jordan Mule SE
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Nike Zoom Rival Sprint Glam Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
Nike Zoom Rival Sprint Glam
Zapatillas de atletismo de velocidad con clavos
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland" Botas de fútbol para moqueta - Turf
Nike Phantom 6 Low Academy "Erling Haaland"
Botas de fútbol para moqueta - Turf
30 % de descuento

Ofertas en zapatillas para mujer del Black Friday 2026de Nike: mejora tu rendimiento

Esfuérzate al máximo con las zapatillas para mujer del Black Friday de Nike. Da lo mejor de ti en la cancha, la pista o el monte con diseños basados en datos y perfeccionados para avanzar. Tanto si se trata de una carrera fácil como de un entrenamiento exigente, nuestra tecnología te ayuda a superar tus objetivos.


Apoyo inigualable


Cuando se trata de zapatillas, nuestro compromiso con la comodidad es inquebrantable, y la selección de ofertas en zapatillas para mujer del Black Friday de Nike es un gran ejemplo. Experimenta una amortiguación increíble con nuestra tecnología ZoomX: esta innovadora espuma está hecha con materiales que también se utilizan en el diseño aeroespacial. ZoomX, nuestra espuma más ligera hasta la fecha, ofrece un 85 % de retorno de energía para que puedas correr más lejos y rápido. Los modelos con tacos de goma, colocados en los puntos adecuados, te ofrecen sujeción en los pies en cada zancada.


Un legado que lo dice todo


Llevamos haciendo zapatillas para mujer con la tecnología Nike Air Max desde 1987. Hoy en día, siguen siendo igual de popular y, con su amortiguación ligera, nuestras unidades Air Max son un éxito entre las atletas de todo el mundo. También tenemos zapatillas con suelas con patrones que proporcionan un agarre excepcional en distintas condiciones, unos diseños inspirados en nuestra icónica suela exterior tipo gofre.


Hechas para la aventura


Tanto si sales a correr como si te enfrentas a nuevos senderos, las zapatillas para mujer del Black Friday de Nike están diseñadas para ayudarte a abrir nuevos caminos. Nuestros modelos de trail running cuentan con una tracción resistente, por lo que los terrenos rocosos no serán rival para ti. ¿Estás entrenando para una maratón? Confía en zapatillas ligeras que te acompañen kilómetro tras kilómetro. Opta por modelos con espuma Nike React, que ofrece una mayor capacidad de respuesta. Las zapatillas de fútbol y baloncesto con tecnología Zoom Air absorben el impacto y recuperan la forma rápidamente. Esto se traduce en un menor riesgo de lesiones, independientemente de lo que se complique el partido. Si quieres divertirte en la pista, opta por unas zapatillas de tenis de perfil bajo y suela exterior cómoda para moverte rápidamente durante los peloteos largos.


Diseñadas para ti


¿Buscas unas zapatillas que te hagan la vida más fácil? Las encontrarás en las ofertas de zapatillas para mujer del Black Friday de Nike. Hay pares con una parte superior elástica, son fáciles de poner y quitar y se ajustan perfectamente a tus pies. ¿Vas a la piscina o al gimnasio? Elige zapatillas resistentes al agua con suelas de gran agarre, disponibles en colores suaves y neutros que combinan con todo. Los modelos bajos de inspiración retro y los pares de caña alta añadirán un toque de color a tu día a día.