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Chaquetas del Nike Black Friday 2026

(69)
Jordan
Jordan Chaqueta acolchada Brooklyn - Niño/a
Lo último
Jordan
Chaqueta acolchada Brooklyn - Niño/a
30 % de descuento
Nike Air
Nike Air Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta deportiva Windrunner - Hombre
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta deportiva Shrunken - Mujer
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Chaqueta deportiva Shrunken - Mujer
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Sudadera con capucha y cremallera completa - Niño/a
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30 % de descuento
Nike Academy+
Nike Academy+ Chaqueta de fútbol Repel de tejido Woven - Hombre
Materiales reciclados
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Chaqueta Draft - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta Draft - Hombre
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Cuarta equipación Strike FC Barcelona
Cuarta equipación Strike FC Barcelona Chaqueta de fútbol Nike Dri-FIT Anthem - Hombre
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30 % de descuento
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Parka Therma-FIT - Hombre
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Parka Therma-FIT - Hombre
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NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Chaqueta de tenis - Hombre
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chándal con capucha Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Sportswear
Chándal con capucha Dri-FIT - Niño/a
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Nike Club
Nike Club Chaqueta con capucha - Hombre
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Chaqueta con capucha - Hombre
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
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Chándal de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta deportiva oversize con encaje - Mujer
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Nike Swift
Nike Swift Chaqueta reversible Therma-FIT - Mujer
Materiales reciclados
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Nike Totality
Nike Totality Chaqueta versátil de tejido Knit Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta versátil de tejido Knit Dri-FIT - Hombre
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Nike Impossibly Light Windrunner
Nike Impossibly Light Windrunner Chaqueta de running - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta de running - Hombre
30 % de descuento
Nike Club
Nike Club Chándal de tejido Woven - Hombre
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Chándal de tejido Woven - Hombre
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Tercera equipación Strike Atlético de Madrid
Tercera equipación Strike Atlético de Madrid Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta plisada - Mujer
Materiales reciclados
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Parka de plumón - Hombre
Materiales reciclados
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Nike Pro Octa
Nike Pro Octa Chaqueta Therma-FIT ADV - Hombre
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Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth
Paris Saint-Germain Strike Windrunner PrimaLoft® Fourth Chaqueta de fútbol con capucha Jordan Storm-FIT - Hombre
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30 % de descuento
Nike Miler
Nike Miler Chaqueta de running con protección UV Repel - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta de running con protección UV Repel - Hombre
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Nike Air
Nike Air Chaqueta híbrida Utility con cremallera completa - Hombre
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Chaqueta de invierno con cremallera completa - Hombre
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Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Chaqueta versátil Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Unlimited
Chaqueta versátil Therma-FIT - Hombre
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Air Jordan
Air Jordan Chaqueta acolchada - Hombre
Materiales reciclados
Air Jordan
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Nike Stride
Nike Stride Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
Materiales reciclados
Nike Stride
Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
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Chelsea FC
Chelsea FC Chaqueta deportiva de fútbol Nike Total 90 - Hombre
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Nike Stride
Nike Stride Chaqueta de running Repel - Hombre
Materiales reciclados
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Chaleco acolchado Therma-FIT - Mujer
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Nike Tartan
Nike Tartan Chaqueta de golf holgada - Hombre
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Jordan Sport JAM
Jordan Sport JAM Chaqueta de calentamiento - Hombre
Materiales reciclados
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Chaqueta con capucha versátil y repelente al agua - Hombre
Materiales reciclados
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaleco de plumón Statement - Hombre
Materiales reciclados
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Chaleco de plumón Statement - Hombre
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaqueta con forro - Hombre
Materiales reciclados
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Jordan Flight
Jordan Flight Chaqueta de trabajo estampada - Hombre
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Nike Sportswear Chaqueta de trabajo oversize - Mujer
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Air Jordan
Air Jordan Chaqueta deportiva - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta deportiva - Hombre
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Nike
Nike Chaqueta bomber de running con protección UV Repel - Hombre
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Chaqueta bomber de running con protección UV Repel - Hombre
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Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Chaleco - Niño
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Chaleco - Niño
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Chaqueta Dri-FIT UV - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta Dri-FIT UV - Hombre
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Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Chaqueta deportiva Dri-FIT Shori Knit - Hombre
Materiales reciclados
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Nike Sportswear Chándal de tejido Woven - Niño/a
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Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Chaqueta Realtree - Hombre
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaqueta de plumón - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta de plumón - Hombre
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta de tejido Woven - Hombre
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Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Chaqueta de invierno con cremallera completa - Hombre
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Nike Tech
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Chaqueta versátil Therma-FIT - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta versátil Therma-FIT - Hombre
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Air Jordan
Air Jordan Chaqueta acolchada - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta acolchada - Hombre
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Nike Stride
Nike Stride Chaqueta de entrenamiento Repel UV - Niño/a
Materiales reciclados
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Chelsea FC
Chelsea FC Chaqueta deportiva de fútbol Nike Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
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Nike Stride
Nike Stride Chaqueta de running Repel - Hombre
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Jordan Brooklyn
Jordan Brooklyn Chaleco acolchado Therma-FIT - Mujer
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Chaleco acolchado Therma-FIT - Mujer
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Nike Tartan
Nike Tartan Chaqueta de golf holgada - Hombre
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Jordan Sport JAM Chaqueta de calentamiento - Hombre
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Nike Unlimited
Nike Unlimited Chaqueta con capucha versátil y repelente al agua - Hombre
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Chaqueta con capucha versátil y repelente al agua - Hombre
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaleco de plumón Statement - Hombre
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Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaqueta con forro - Hombre
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Jordan Flight
Jordan Flight Chaqueta de trabajo estampada - Hombre
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta de trabajo oversize - Mujer
Nike Sportswear
Chaqueta de trabajo oversize - Mujer
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Air Jordan
Air Jordan Chaqueta deportiva - Hombre
Materiales reciclados
Air Jordan
Chaqueta deportiva - Hombre
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Nike
Nike Chaqueta bomber de running con protección UV Repel - Hombre
Materiales reciclados
Nike
Chaqueta bomber de running con protección UV Repel - Hombre
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Nike Sportswear Tech Woven
Nike Sportswear Tech Woven Chaleco - Niño
Nike Sportswear Tech Woven
Chaleco - Niño
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Chaqueta Dri-FIT UV - Hombre
Materiales reciclados
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Chaqueta Dri-FIT UV - Hombre
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Nike Sportswear Tech
Nike Sportswear Tech Chaqueta deportiva Dri-FIT Shori Knit - Hombre
Materiales reciclados
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25 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Chándal de tejido Woven - Niño/a
Materiales reciclados
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30 % de descuento
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Chaqueta Realtree - Hombre
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Chaqueta Realtree - Hombre
30 % de descuento
Nike Windrunner
Nike Windrunner Chaqueta de plumón - Hombre
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Chaqueta de tejido Woven - Hombre
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30 % de descuento

Chaquetas y chalecos del Nike Black Friday 2026: abrígate y sigue adelante

Las chaquetas del Nike Black Friday son perfectas para abrigarte cuando bajan las temperaturas. Esta colección está diseñada para ayudarte a afrontar las inclemencias del tiempo sin renunciar al estilo. Nuestra ropa de alto rendimiento te acompaña en la calle o en la pista: descubre prendas ligeras, hechas para resistir el paso del tiempo y elaboradas con la tecnología más innovadora.

Calidez sin peso

El mal tiempo no es rival para la gama de chaquetas del Black Friday de Nike. Las confeccionamos con un material inteligente que retiene el calor natural del cuerpo y abriga sin añadir volumen. El aislamiento sintético, el plumón ligero y el suave tejido Fleece se combinan con una construcción que no pesa para que nada te frene. ¿Hay viento y lluvia? Busca abrigos con la avanzada tecnología Nike Shield, que protege de la humedad gracias al acabado repelente al agua y a las costuras resistentes.

Un estilo para cada atleta

Todas las prendas de esta colección combinan funcionalidad y nuestro estilo inconfundible. Las siluetas de líneas depuradas y el icónico Swoosh de Nike te ayudan a dejar huella con tu look. Si te gusta llevar varias capas y moverte con libertad, opta por un ajuste holgado. ¿Lo tuyo es el running? La ropa deportiva que se ciñe al cuerpo crea una silueta aerodinámica cuando llega el momento de aumentar el ritmo. En nuestras ofertas de chaquetas del Black Friday de Nike también hay modelos con estampados llamativos que aportan un toque de energía a tus conjuntos de invierno. Al contar con tallas para todas las edades, todo el mundo puede formar parte del equipo.

Detalles que marcan la diferencia

Las chaquetas de nuestra colección te abrigan tanto si animas desde las gradas como si calientas en la banda. Estos modelos incluyen bolsillos con cremallera para que puedas llevar a mano tus cosas, así como bolsillos con forro de tejido Fleece, ideales para mantener las manos calientes en los días de mucho frío. Si amenaza lluvia, los abrigos con capucha evitan que te mojes y los cuellos con cordones ajustables te protegen. Cuando el tiempo cambia constantemente, elige una chaqueta plegable que pueda guardarse en su propio bolsillo para transportarla fácilmente.

Libertad de movimiento

Mantén el tronco abrigado con un chaleco del Nike Black Friday. Estas prácticas prendas permiten mover los brazos con libertad al tiempo que retienen el calor. Nuestros tejidos incorporan un toque de elasticidad para acompañar tus movimientos y que nada te impida darlo todo en tu próximo reto. Además, las cremalleras delanteras y la ventilación en zonas estratégicas favorecen la circulación del aire cuando aumenta la intensidad, para que mantengas la temperatura perfecta.