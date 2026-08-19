Chaquetas y chalecos del Nike Black Friday 2026: abrígate y sigue adelante
Las chaquetas del Nike Black Friday son perfectas para abrigarte cuando bajan las temperaturas. Esta colección está diseñada para ayudarte a afrontar las inclemencias del tiempo sin renunciar al estilo. Nuestra ropa de alto rendimiento te acompaña en la calle o en la pista: descubre prendas ligeras, hechas para resistir el paso del tiempo y elaboradas con la tecnología más innovadora.
Calidez sin peso
El mal tiempo no es rival para la gama de chaquetas del Black Friday de Nike. Las confeccionamos con un material inteligente que retiene el calor natural del cuerpo y abriga sin añadir volumen. El aislamiento sintético, el plumón ligero y el suave tejido Fleece se combinan con una construcción que no pesa para que nada te frene. ¿Hay viento y lluvia? Busca abrigos con la avanzada tecnología Nike Shield, que protege de la humedad gracias al acabado repelente al agua y a las costuras resistentes.
Un estilo para cada atleta
Todas las prendas de esta colección combinan funcionalidad y nuestro estilo inconfundible. Las siluetas de líneas depuradas y el icónico Swoosh de Nike te ayudan a dejar huella con tu look. Si te gusta llevar varias capas y moverte con libertad, opta por un ajuste holgado. ¿Lo tuyo es el running? La ropa deportiva que se ciñe al cuerpo crea una silueta aerodinámica cuando llega el momento de aumentar el ritmo. En nuestras ofertas de chaquetas del Black Friday de Nike también hay modelos con estampados llamativos que aportan un toque de energía a tus conjuntos de invierno. Al contar con tallas para todas las edades, todo el mundo puede formar parte del equipo.
Detalles que marcan la diferencia
Las chaquetas de nuestra colección te abrigan tanto si animas desde las gradas como si calientas en la banda. Estos modelos incluyen bolsillos con cremallera para que puedas llevar a mano tus cosas, así como bolsillos con forro de tejido Fleece, ideales para mantener las manos calientes en los días de mucho frío. Si amenaza lluvia, los abrigos con capucha evitan que te mojes y los cuellos con cordones ajustables te protegen. Cuando el tiempo cambia constantemente, elige una chaqueta plegable que pueda guardarse en su propio bolsillo para transportarla fácilmente.
Libertad de movimiento
Mantén el tronco abrigado con un chaleco del Nike Black Friday. Estas prácticas prendas permiten mover los brazos con libertad al tiempo que retienen el calor. Nuestros tejidos incorporan un toque de elasticidad para acompañar tus movimientos y que nada te impida darlo todo en tu próximo reto. Además, las cremalleras delanteras y la ventilación en zonas estratégicas favorecen la circulación del aire cuando aumenta la intensidad, para que mantengas la temperatura perfecta.