Ofertas para hombre Nike Black Friday 2025(414)

Nike Club Pantalón cargo - Hombre
Pantalón cargo - Hombre
50 % de descuento
Jordan Flight MVP Pantalón de tejido Fleece - Hombre
Pantalón de tejido Fleece - Hombre
40 % de descuento
Nike Air Pegasus Wave Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Nike Air Max Dn8
Nike Air Max Dn8 Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Nike Tech Jogger de tejido Fleece - Hombre
Superventas
Jogger de tejido Fleece - Hombre
30 % de descuento
Nike Club Pantalón chino - Hombre
Pantalón chino - Hombre
50 % de descuento
Nike Air Max Alpha Trainer 6
Nike Air Max Alpha Trainer 6 Zapatillas de training - Hombre
Materiales reciclados
Zapatillas de training - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear Club Camiseta - Hombre
Lo último
Camiseta - Hombre
30 % de descuento
Nike Victory One Chanclas - Hombre
Chanclas - Hombre
50 % de descuento
Nike Air Zoom Spiridon SP Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Nike C1TY Premium CORDURA® Zapatillas
Zapatillas
30 % de descuento
Nike Unlimited
Nike Unlimited Chaqueta con capucha versátil y repelente al agua - Hombre
Materiales reciclados
Chaqueta con capucha versátil y repelente al agua - Hombre
40 % de descuento
Nike Utility Speed
Nike Utility Speed Mochila (27 l)
Materiales reciclados
Mochila (27 l)
40 % de descuento
Nike Zoom Vomero 5 Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
40 % de descuento
Nike Zoom Vomero 5 Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
40 % de descuento
Nike Air Max Dn SE
Nike Air Max Dn SE Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Nike Therma-FIT Sudadera con capucha deportiva - Hombre
Materiales reciclados
Sudadera con capucha deportiva - Hombre
40 % de descuento
Nike Tech Chaqueta Windrunner de tejido Woven con cremallera completa - Hombre
Chaqueta Windrunner de tejido Woven con cremallera completa - Hombre
40 % de descuento
Jordan Flight Chaqueta acolchada de plumón- Hombre
Chaqueta acolchada de plumón- Hombre
40 % de descuento
Nike Sportswear Camiseta - Hombre
Camiseta - Hombre
40 % de descuento
Nike Total 90 Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Sphere Guantes de running - Hombre
Guantes de running - Hombre
40 % de descuento
Nike Court Vision Low Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Sportswear Camiseta - Hombre
Camiseta - Hombre
40 % de descuento
Nike Spark Lightweight Calcetines hasta el tobillo de running
Calcetines hasta el tobillo de running
50 % de descuento
Nike Tiempo Legend 10 Pro
Nike Tiempo Legend 10 Pro Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
Materiales reciclados
Botas de fútbol de perfil bajo para césped artificial
50 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Botas de fútbol multisuperficie
30 % de descuento
Nike Streetgato Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo
Zapatillas de fútbol sala de perfil bajo
30 % de descuento
Nike Air Zoom Spiridon SP Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Jordan London Sudadera con capucha - Hombre
Sudadera con capucha - Hombre
40 % de descuento
Nike LD-1000 Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Nike Tiempo Legend 10 Academy
Nike Tiempo Legend 10 Academy Botas de fútbol sala de perfil bajo
Materiales reciclados
Botas de fútbol sala de perfil bajo
50 % de descuento
Book 1 "Decade" Zapatillas de baloncesto
Zapatillas de baloncesto
50 % de descuento
Nike Sphere Guantes de running - Hombre
Guantes de running - Hombre
40 % de descuento
Nike G.T. Cut Academy Zapatillas de baloncesto
Zapatillas de baloncesto
30 % de descuento
Nike Spark Lightweight Calcetines cortos de running
Calcetines cortos de running
50 % de descuento
Nike Air Max Dn SE
Nike Air Max Dn SE Zapatillas - Hombre
Materiales reciclados
Zapatillas - Hombre
50 % de descuento
Nike Primary Camiseta Dri-FIT versátil de manga corta - Hombre
Materiales reciclados
Camiseta Dri-FIT versátil de manga corta - Hombre
50 % de descuento
Nike Unlimited Pantalón corto Dri-FIT versátil de 18 cm sin forro - Hombre
Materiales reciclados
Pantalón corto Dri-FIT versátil de 18 cm sin forro - Hombre
40 % de descuento
Nike Phantom Luna 2 Pro
Nike Phantom Luna 2 Pro Botas de fútbol de perfil alto para terreno firme
Materiales reciclados
Botas de fútbol de perfil alto para terreno firme
40 % de descuento
Nike Club Pantalón chino - Hombre
Pantalón chino - Hombre
50 % de descuento
Nike Club Sudadera con capucha para el invierno - Hombre
Materiales reciclados
Sudadera con capucha para el invierno - Hombre
40 % de descuento
Jordan Brooklyn Camiseta - Hombre
Camiseta - Hombre
30 % de descuento
Nike Pacer Flash Camiseta de running Dri-FIT con media cremallera - Hombre
Materiales reciclados
Camiseta de running Dri-FIT con media cremallera - Hombre
40 % de descuento
Jordan Flight MVP Pantalón de tejido Fleece - Hombre
Pantalón de tejido Fleece - Hombre
40 % de descuento
Nike Field General Leather Zapatillas - Hombre
Zapatillas - Hombre
30 % de descuento
Nike Phantom Luna 2 Elite
Nike Phantom Luna 2 Elite Botas de fútbol de perfil alto para terreno firme
Botas de fútbol de perfil alto para terreno firme
40 % de descuento
Nike Victory 2 Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
Zapatillas de atletismo de fondo con clavos
50 % de descuento

Ofertas para hombre del Black Friday 2025 de Nike: consigue más por menos

Desde 1964 tenemos un único objetivo: ayudar a los atletas de todas las disciplinas a alcanzar sus objetivos, para después superarlos. Tanto si eres un corredor principiante como si eres una superestrella de los deportes de raqueta, tenemos la equipación que necesitas para cumplir tus sueños, y gracias a las ofertas para hombre del Black Friday de Nike puedes conseguirla por menos dinero.


Tecnología innovadora incorporada


Entre nuestras ofertas encontrarás ropa deportiva confeccionada con tecnología Nike Dri-FIT, la opción perfecta cuando sube la temperatura. La estructura inteligente de microfibra capilariza el sudor y lo dispersa de manera uniforme por la superficie del tejido. Esto ayuda a que se evapore más rápido, para que te mantengas fresco y seco, independientemente de la intensidad con la que entrenes. Hacemos pruebas muy rigurosas en nuestros laboratorios para asegurarnos de que las prendas mantienen sus propiedades a lo largo de toda su vida útil, para que no tengas límites a la hora de hacer deporte.


Tu comodidad es lo primero


En nuestras ofertas para hombre del Black Friday de Nike, tenemos opciones que ofrecen comodidad durante todo el día. Los tejidos superelásticos y ligeros se mueven contigo, tanto si estás calentando en la pista como animando desde el sofá. Las cinturas elásticas y los cordones ajustables te permiten conseguir el ajuste perfecto y que todo permanezca en su sitio. Cuando haga frío, elige una sudadera o una camiseta con cremallera Nike Tech Fleece. La textura cepillada ultrasuave retiene el calor, aunque también es extremadamente fina para no agobiar.


Diseños para todos los gustos


Nuestra ropa deportiva es tan bonita por fuera como cómoda por dentro, y sirve para entrenar o para los momentos de relax. Por eso tenemos ofertas para hombre del Black Friday de Nike en una amplia gama de estilos. Los estampados atrevidos y los colores vivos te permitirán destacar en la cancha, pero si prefieres modelos monocromáticos fáciles de combinar, contamos con una gran selección en tonos neutros. Los cortes holgados son ideales para llevar varias capas, mientras que las siluetas ajustadas crean un look aerodinámico.


Accesorios deportivos para alcanzar tus objetivos


Ya sea en el gimnasio, en la pista o en el campo de fútbol, cuando entrenas necesitas una equipación adecuada para afrontar el reto que se te presenta. Por ejemplo, unos calcetines flexibles que te ofrezcan comodidad para los pies o una gorra de algodón transpirable que te proteja los ojos del sol. Nuestras bolsas de deporte y mochilas cuentan con espacio suficiente para guardar la ropa, las zapatillas y tus dispositivos tecnológicos. Y gracias a los tejidos de fácil limpieza, no te costará mantener tus accesorios como nuevos.


Detalles prácticos que te permiten mantener el control


En Nike sabemos que los detalles son fundamentales para el rendimiento. Por eso, en nuestras prendas incluimos bolsillos con cremallera para guardar los artículos imprescindibles y elementos de diseño reflectante para una mayor visibilidad con poca luz. Las asas de fácil agarre de nuestras bolsas facilitan la tarea de levantarse y ponerse en marcha cuando llega la hora de ir al gimnasio o al trabajo. Además, las costuras planas evitan las irritaciones para que puedas entrenar a tope durante más tiempo. En las ofertas para hombre del Black Friday de Nike hay opciones elaboradas con materiales sostenibles, para ayudar a proteger el planeta. Por ejemplo, poliéster resistente obtenido a partir de botellas de plástico, alfombras viejas y redes de pesca. Todo forma parte de la campaña Move to Zero, una iniciativa para que la empresa genere cero emisiones de carbono y residuos netos. Para participar, busca artículos con la etiqueta de Materiales sostenibles.