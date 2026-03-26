Cómo mejorar tu resistencia en las sesiones de running

Sí, el entrenamiento de intervalos de alta intensidad (HIIT) es una de las mejores formas de aumentar la resistencia. Según un estudio de junio de 2023, el entrenamiento de intervalos mejoró el VO2 máx (un marcador de resistencia) más que un entrenamiento de resistencia.

El entrenamiento de intervalos se basa en alternar periodos de ejercicios de máximo esfuerzo con periodos de descanso. Por ejemplo, entrenar en una colina. Es decir, subir corriendo la colina durante 30 segundos y bajarla caminando durante 60 segundos. También podría ser un sprint en plano (entre el 80 % y el 95 % de tu frecuencia cardíaca máxima) con períodos más cortos de caminar o trotar ligeramente.

Este tipo de entrenamiento de intervalos fortalece el corazón y los pulmones para hacer frente a las exigencias de las carreras más largas. Entrenar a una intensidad alta también ayudará a tus músculos a gestionar mejor el ácido láctico, un producto químico que se genera de la respiración anaeróbica, lo que elevará tu umbral de lactato. Al aumentar el ácido láctico en los músculos durante un ejercicio intenso, puede que experimentes una incómoda sensación de quemazón.