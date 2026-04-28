Edición especial de Melitta Baumeister: Nike Vomero Premium y Pegasus Premium

Edición especial de Nike Vomero y Pegasus Premium de Melitta Baumeister: para quienes apuestan por la expresión personal y la individualidad
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La versión de la diseñadora de moda Melitta Baumeister de estas populares zapatillas de running de Nike sitúa el estilo, la autoexpresión y la individualidad en el centro de atención para aquellos que aceptan sus imperfecciones y no temen ser atrevidos.
- La diseñadora de moda de alta costura Melitta Baumeister ha dado su toque personal a dos populares zapatillas de running Nike, las Vomero Premium y las Pegasus Premium, en su primera colaboración con la marca.
- La interpretación de Baumeister combina la alta costura con el alto rendimiento para crear zapatillas de running con estilo, ideales para la vida urbana cotidiana.
- Los modelos Vomero Premium y Pegasus Premium de Nike y Baumeister se inspiran en la idea de «Corre como si nadie te viera», un mensaje sobre correr por uno mismo y redescubrir la alegría del movimiento.
- Ambos modelos estuvieron disponibles en MelittaBaumeister.com a partir del 1 de abril de 2026, y posteriormente en las tiendas Dover Street Market de Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Pekín, Ginza y Singapur a partir del 7 de abril de 2026, así como en SNKRS y en tiendas seleccionadas de Nike y NBHD en todo el mundo a partir del 8 de abril de 2026.
La alta costura y el alto rendimiento se han unido. Nike y Melitta Baumeister han unido fuerzas para reinventar las zapatillas de running Vomero Premium, ultracómodas, y Pegasus Premium, ultrarreactivas, para la vida urbana cotidiana. Conocida por sus diseños de ropa estructurales y de alta costura, la visión artística de Baumeister aporta un gran estilo a estos populares modelos de running de Nike, lo que demuestra que las zapatillas de running realmente son para cualquier persona y para diario.
Los fans de las zapatillas de running Nike que aprecian la expresión personal podrán hacerse con un par durante la primera semana de abril de 2026 en MelittaBaumeister.com, en SNKRS, en varias tiendas Dover Street Market de todo el mundo y en tiendas seleccionadas de Nike y NBHD en distintos países.
Nike Vomero Premium y Pegasus Premium: ¿en qué se diferencian?
Las Vomero Premium, presentadas en octubre de 2025, son unas zapatillas de running Nike que priorizan la comodidad en las sesiones de running diarias. Las Vomero Premium llevan la amortiguación de las Nike Vomero 18 a otro nivel gracias a su mediasuela de espuma ZoomX ultrasuave en toda la zapatilla. Sin embargo, lo más destacado de las Vomero Premium son sus unidades Air Zoom dobles en el antepié y el talón, que proporcionan una sensación supersuave y de gran rebote. Por el contrario, las Pegasus Premium, que se lanzaron en enero de 2025, son conocidas por su máxima reactividad, gracias a la primera unidad Air Zoom visible y esculpida de Nike.
Las Vomero Premium y las Pegasus Premium son zapatillas de running en asfalto similares, pero con un enfoque ligeramente diferente. Las Vomero Premium son supersuaves y ofrecen protección, gracias a su amortiguación adicional,
su parte superior suave y acolchada y su base ancha y estable. Por el contrario, las Pegasus Premium son más firmes y reactivas para ofrecer una mayor propulsión, y cuentan con una parte superior más fina y transpirable.
Ambas son excelentes para el running diario, pero las Vomero Premium se adaptan mejor para que te sientas cómodo en las sesiones de running largas, mientras que las Pegasus Premium son más adecuadas para las sesiones de running de ritmo más rápido.
¿Qué aporta Melitta Baumeister a las Vomero Premium y las Pegasus Premium?
Los diseños de Baumeister están dirigidos a los deportistas que hacen ejercicio a diario con estilo, en consonancia con el lema de Nike «If you have a body, you are an athlete» (Si tienes cuerpo, eres atleta). Conocida por su estética original y su capacidad para realzar los diseños cotidianos, Baumeister es la colaboradora ideal.
Las Vomero Premium y las Pegasus Premium de Baumeister son auténticas obras de arte, con sus atrevidas elecciones de color (Total Orange y Volt Neon Green) y sus sutiles variaciones de color en capas. Cada zapatilla está pintada a mano, por lo que no hay dos iguales. Según Baumeister, esto guarda relación con la idea de aceptar nuestros defectos y movernos por nosotros mismos en lugar de perseguir la perfección. «Se trata de correr por ti, no por nadie más», afirma.
Si observas detenidamente ambos modelos, descubrirás detalles de diseño, como los ojos y las manos de Baumeister y el logotipo de MB en toda la zapatilla, que añaden un toque personal.
«Tanto las Vomero Premium como las Pegasus Premium son modelos emblemáticos que han sido básicos en la comunidad del running durante décadas», afirma. "Reimaginar algo tan esencial para cualquier runner de diario desde la perspectiva de 'Corre como si nadie te estuviera mirando' me permitió crear una paradoja. Los diseños son puro ingenio lleno de vida. Cada par de Vomero Premium, pintado a mano, se convierte en una pieza única con un toque humano en la que la pintura es parte del proceso, no una mera decoración. Por otro lado, las Pegasus Premium adoptan la paradoja con un llamativo diseño en neón que invita a los runners a moverse con libertad, incluso aunque parezca que las zapatillas los observan».
Comparación entre las Vomero Premium y las Pegasus Premium de Melitta Baumeister
Conocidas por ofrecer la máxima amortiguación y comodidad gracias a sus unidades Air Zoom dobles y a la mediasuela de espuma ZoomX de longitud completa, las Vomero Premium reinterpretadas por Melitta Baumeister se presentan en Total Orange. El estampado de marca MB y los detalles pintados a mano se combinan para ofrecer un acabado atrevido y único que sabrán apreciar tanto los seguidores de la diseñadora como los amantes del arte y de la alta costura.
Las Pegasus Premium son unas zapatillas de running versátiles para el día a día que priorizan la reactividad, y la versión de la diseñadora no decepciona. Las Melitta Pegasus Premium, fabricadas con una unidad Air Zoom moldeada sobre una base de espumas ZoomX y ReactX, se presentan en Volt, un verde neón exclusivo de Nike.
Al igual que en las Vomero Premium, las Pegasus Premium presentan el mismo estampado de la marca MB, las mismas capas de color y los mismos detalles pintados a mano.
¿A quiénes van dirigidas las Vomero Premium y las Pegasus Premium de Melitta Baumeister?
Estas versiones únicas de las Vomero Premium y las Pegasus Premium son ideales para quienes adoran el estilo tanto como el running. Entre ellos se encuentran los runners que aprecian la expresión personal, los fans de las zapatillas de running Nike que buscan modelos prémium o de edición limitada, los coleccionistas que desean un par pintado a mano para su colección y otras personas interesadas en la tecnología de running de Nike.
¿Cuándo y dónde se podrán encontrar las Vomero Premium y las Pegasus Premium de Melitta Baumeister?
Ambas combinaciones de colores de edición especial de las Nike Vomero Premium y Pegasus Premium se lanzaron el 1 de abril de 2026 en MelittaBaumeister.com; el 7 de abril de 2026 en las tiendas Dover Street Market de Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Pekín, Ginza y Singapur; y el 8 de abril de 2026 en SNKRS y en tiendas seleccionadas de Nike y Nike Neighborhood en todo el mundo.
Preguntas frecuentes sobre las Vomero Premium de Melitta Baumeister y las Pegasus Premium de Melitta Baumeister
¿Cuál es la fecha de lanzamiento de la colección Melitta Baumeister x Nike?
La colección Melitta Baumeister x Nike se lanzó la primera semana de abril de 2026.
¿Dónde se puede comprar la colección Melitta Baumeister x Nike?
Puedes encontrar la colección Melitta Baumeister x Nike en MelittaBaumeister.com; en las tiendas Dover Street Market de Nueva York, Los Ángeles, París, Londres, Pekín, Ginza y Singapur; y en SNKRS y en tiendas seleccionadas de Nike y NBHD.
¿Qué diferencia hay entre las Nike Pegasus y las Vomero?
La diferencia entre las zapatillas de running Nike Vomero y Nike Pegasus es que las Vomero, más mullidas, son más adecuadas para aquellos que priorizan una sensación suave y amortiguada en las sesiones de running de recuperación fáciles o largas, mientras que las Pegasus, más firmes y con mayor capacidad de respuesta, son más adecuadas para las sesiones de running de entrenamiento de ritmo más alto.
¿Qué tiene de especial la colección Melitta Baumeister x Nike?
Lo que hace única a la colección Melitta Baumeister x Nike son sus atrevidos diseños pintados a mano con sutiles variaciones de color. Aporta un toque de gran estilo a estas emblemáticas zapatillas de running de Nike, ideales para quienes aprecian la expresión personal.