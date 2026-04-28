Edición especial de Melitta Baumeister: Nike Vomero Premium y Pegasus Premium

Las Vomero Premium, presentadas en octubre de 2025, son unas zapatillas de running Nike que priorizan la comodidad en las sesiones de running diarias. Las Vomero Premium llevan la amortiguación de las Nike Vomero 18 a otro nivel gracias a su mediasuela de espuma ZoomX ultrasuave en toda la zapatilla. Sin embargo, lo más destacado de las Vomero Premium son sus unidades Air Zoom dobles en el antepié y el talón, que proporcionan una sensación supersuave y de gran rebote. Por el contrario, las Pegasus Premium, que se lanzaron en enero de 2025, son conocidas por su máxima reactividad, gracias a la primera unidad Air Zoom visible y esculpida de Nike.

Las Vomero Premium y las Pegasus Premium son zapatillas de running en asfalto similares, pero con un enfoque ligeramente diferente. Las Vomero Premium son supersuaves y ofrecen protección, gracias a su amortiguación adicional,

su parte superior suave y acolchada y su base ancha y estable. Por el contrario, las Pegasus Premium son más firmes y reactivas para ofrecer una mayor propulsión, y cuentan con una parte superior más fina y transpirable.

Ambas son excelentes para el running diario, pero las Vomero Premium se adaptan mejor para que te sientas cómodo en las sesiones de running largas, mientras que las Pegasus Premium son más adecuadas para las sesiones de running de ritmo más rápido.