Rutina de fuerza para runners

Entrenar la fuerza es beneficioso porque permite desarrollar ambos tipos de fibras musculares.



Al pensar en levantar pesas, muchos os imaginaréis la típica figura ultramusculada de gimnasio. Pero lo cierto es que ganar músculo ayuda a ganar velocidad y mejorar la postura de running. Si no te lo crees, mira estos ejemplos: según una revisión de estudios publicados en la Journal of Strength and Conditioning Research, tras realizar una sesión de entrenamiento de fuerza entre dos y tres veces por semana durante 8-12 semanas, se registraron mejoras significativas de eficiencia entre los runners. Además, según un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine, el rendimiento y el VO2 máx también mejoraron tras realizar entrenamientos de fuerza.