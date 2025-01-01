ALEXIA PUTELLAS

ALEXIA PUTELLAS

Ropa y botas de Alexia Putellas(69)

Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Nike Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie
30 % de descuento
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
Nike Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno firme
279,99 €
Nike Sportswear Chill Terry
Nike Sportswear Chill Terry Sudadera de cuello redondo y tejido French terry con estampado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear Chill Terry
Sudadera de cuello redondo y tejido French terry con estampado - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón denim de tejido Woven - Mujer
Nike Sportswear
Pantalón denim de tejido Woven - Mujer
30 % de descuento
"ME ENCANTA LA PRESIÓN PORQUE ME MOTIVA A GANAR".
"ME ENCANTA LA PRESIÓN PORQUE ME MOTIVA A GANAR".
Alexia
Nike Air Max SNDR
Nike Air Max SNDR Zapatillas - Mujer
Nike Air Max SNDR
Zapatillas - Mujer
50 % de descuento
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Chaqueta holgada con capucha de tejido Woven - Mujer
Nike Sportswear Windrunner
Chaqueta holgada con capucha de tejido Woven - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear Essential
Nike Sportswear Essential Falda-pantalón de tejido Woven - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear Essential
Falda-pantalón de tejido Woven - Mujer
54,99 €
Nike Field General Suede
Nike Field General Suede Zapatillas - Mujer
Nike Field General Suede
Zapatillas - Mujer
30 % de descuento
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2024/25
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2024/25 Camiseta de fútbol tipo Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2024/25
Camiseta de fútbol tipo Replica Nike Dri-FIT - Mujer
99,99 €
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón cargo oversize de camuflaje de talle medio - Mujer
Nike Sportswear
Pantalón cargo oversize de camuflaje de talle medio - Mujer
30 % de descuento
Nike LD-1000
Nike LD-1000 Zapatillas - Mujer
Nike LD-1000
Zapatillas - Mujer
40 % de descuento
Nike Sportswear Chill Knit
Nike Sportswear Chill Knit Minifalda elástica - Mujer
Nike Sportswear Chill Knit
Minifalda elástica - Mujer
54,99 €
Nike Air Pegasus 2005
Nike Air Pegasus 2005 Zapatillas - Mujer
Nike Air Pegasus 2005
Zapatillas - Mujer
40 % de descuento
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
Superventas
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Hombre
149,99 €
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Kobe Dri-FIT ADV - Hombre
Superventas
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Kobe Dri-FIT ADV - Hombre
149,99 €
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Superventas
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Hombre
99,99 €
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Hombre
99,99 €
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Kobe Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Kobe Dri-FIT ADV - Mujer
149,99 €
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Mujer
149,99 €
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Mujer
99,99 €
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Mujer
99,99 €
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Kobe Dri-FIT ADV - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Kobe Dri-FIT ADV - Niño/a
129,99 €
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV - Niño/a
129,99 €
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Segunda equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Kobe Dri-FIT - Niño/a
79,99 €
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
Materiales reciclados
Primera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT - Niño/a
79,99 €
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 - Hombre
149,99 €
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
Materiales reciclados
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Hombre
99,99 €
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 - Mujer
Materiales reciclados
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 - Mujer
149,99 €
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Mujer
Materiales reciclados
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Mujer
99,99 €
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 - Niño/a
Materiales reciclados
Tercera equipación Match FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Authentic Nike Dri-FIT ADV Total 90 - Niño/a
129,99 €
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26 Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
Materiales reciclados
Tercera equipación Stadium FC Barcelona 2025/26
Camiseta de fútbol Replica Nike Dri-FIT Total 90 - Niño/a
79,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno blando
Nike Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno blando
279,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol multisuperficie
Nike Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol multisuperficie
89,99 €
Nike Phantom 6 Low Academy
Nike Phantom 6 Low Academy Botas de fútbol para terreno blando
Nike Phantom 6 Low Academy
Botas de fútbol para terreno blando
94,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para césped artificial
Materiales reciclados
Nike Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para césped artificial
269,99 €
Nike Phantom 6 Low Elite
Nike Phantom 6 Low Elite Botas de fútbol para terreno firme
Materiales reciclados
Nike Phantom 6 Low Elite
Botas de fútbol para terreno firme
269,99 €
Nike Total 90
Nike Total 90 Camiseta de fútbol Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Total 90
Camiseta de fútbol Dri-FIT - Hombre
64,99 €
Nike Strike
Nike Strike Pantalón de fútbol Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Strike
Pantalón de fútbol Dri-FIT - Mujer
59,99 €
Nike Strike
Nike Strike Parte de arriba de fútbol de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Strike
Parte de arriba de fútbol de manga corta Dri-FIT - Mujer
39,99 €
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Medias de fútbol hasta la rodilla
Materiales reciclados
Nike Dri-FIT Strike
Medias de fútbol hasta la rodilla
19,99 €
Nike Tech
Nike Tech Chaqueta de tejido Woven - Hombre
Nike Tech
Chaqueta de tejido Woven - Hombre
119,99 €
Nike Academy
Nike Academy Parte de arriba de fútbol de manga larga con cuello redondo Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Academy
Parte de arriba de fútbol de manga larga con cuello redondo Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Parte de arriba de fútbol Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Academy
Parte de arriba de fútbol Dri-FIT - Mujer
24,99 €
Nike Pro
Nike Pro Camiseta de manga larga con media cremallera Dri-FIT - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro
Camiseta de manga larga con media cremallera Dri-FIT - Niña
30 % de descuento
Nike Academy
Nike Academy Chándal de fútbol de tejido Woven Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Academy
Chándal de fútbol de tejido Woven Dri-FIT - Mujer
79,99 €
Nike One
Nike One Sujetador deportivo de diseño alargado - Niña
Materiales reciclados
Nike One
Sujetador deportivo de diseño alargado - Niña
30 % de descuento
Nike Pro Dri-FIT
Nike Pro Dri-FIT Leggings - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro Dri-FIT
Leggings - Niña
34,99 €
Nike Strike
Nike Strike Pantalón corto de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Strike
Pantalón corto de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
39,99 €

Ropa y botas de Alexia Putellas: rinde homenaje a la leyenda

La línea de ropa y botas de Alexia Putellas es ideal para optimizar el rendimiento, ya sea en los entrenamientos después del trabajo o en los partidos decisivos con tu equipo. Descubre chaquetas, camisetas y pantalones cortos con silueta aerodinámica para facilitar los movimientos, así como zapatillas en materiales técnicos para superar tus límites. La colección está disponible en tallas infantiles y de adultos para que atletas de cualquier edad emulen a su futbolista favorita en el campo.


Da lo mejor de ti en cada partido con un par de botas de Alexia Putellas. Tenemos opciones con diferentes tipos de tacos, que se adaptan al campo esté como esté, además de diseños AstroTurf para jugar en césped artificial y pistas cubiertas. El patrón gráfico de tracción Cyclone 360 te permite frenar rápidamente y girar en cualquier dirección, mientras que la amortiguación en la planta del pie absorbe los impactos para proteger los músculos y las articulaciones. Busca modelos que presenten en la parte superior una zona de impacto de NikeSkin. Está confeccionada con malla Engineered Mesh, que ofrece un mayor contacto del pie con el balón para que consigas más control y precisión.


Como esforzarse al máximo implica sudar, la ropa de Alexia Putellas integra la tecnología Nike Dri-FIT. Las fibras avanzadas capilarizan la humedad de la piel y la dispersan hacia la superficie de la prenda para que se evapore antes. Estos tejidos también son transpirables y favorecen un flujo de aire óptimo. Así, eliminas el exceso de calor rápidamente para mantener la frescura y la concentración durante más tiempo.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, elige ropa y botas de Alexia Putellas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.


Alexia Putellas es centrocampista del FC Barcelona y una leyenda del fútbol femenino. Su estilo, que combina una visión excepcional del juego con una precisión milimétrica, la ha llevado a ganar todos los trofeos importantes como jugadora y con su club en Europa. El diseño de nuestras botas de Alexia Putellas plasman esas cualidades para ayudar a las futuras estrellas del deporte rey a cumplir sus sueños.