Ropa y botas de Alexia Putellas: rinde homenaje a la leyenda
La línea de ropa y botas de Alexia Putellas es ideal para optimizar el rendimiento, ya sea en los entrenamientos después del trabajo o en los partidos decisivos con tu equipo. Descubre chaquetas, camisetas y pantalones cortos con silueta aerodinámica para facilitar los movimientos, así como zapatillas en materiales técnicos para superar tus límites. La colección está disponible en tallas infantiles y de adultos para que atletas de cualquier edad emulen a su futbolista favorita en el campo.
Da lo mejor de ti en cada partido con un par de botas de Alexia Putellas. Tenemos opciones con diferentes tipos de tacos, que se adaptan al campo esté como esté, además de diseños AstroTurf para jugar en césped artificial y pistas cubiertas. El patrón gráfico de tracción Cyclone 360 te permite frenar rápidamente y girar en cualquier dirección, mientras que la amortiguación en la planta del pie absorbe los impactos para proteger los músculos y las articulaciones. Busca modelos que presenten en la parte superior una zona de impacto de NikeSkin. Está confeccionada con malla Engineered Mesh, que ofrece un mayor contacto del pie con el balón para que consigas más control y precisión.
Como esforzarse al máximo implica sudar, la ropa de Alexia Putellas integra la tecnología Nike Dri-FIT. Las fibras avanzadas capilarizan la humedad de la piel y la dispersan hacia la superficie de la prenda para que se evapore antes. Estos tejidos también son transpirables y favorecen un flujo de aire óptimo. Así, eliminas el exceso de calor rápidamente para mantener la frescura y la concentración durante más tiempo.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, elige ropa y botas de Alexia Putellas con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado y las zapatillas con al menos un 20 %. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.
Alexia Putellas es centrocampista del FC Barcelona y una leyenda del fútbol femenino. Su estilo, que combina una visión excepcional del juego con una precisión milimétrica, la ha llevado a ganar todos los trofeos importantes como jugadora y con su club en Europa. El diseño de nuestras botas de Alexia Putellas plasman esas cualidades para ayudar a las futuras estrellas del deporte rey a cumplir sus sueños.