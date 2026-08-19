Conjuntos de gimnasio

Nike Universa
Nike Universa Sujetador deportivo de malla de sujeción media - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Sujetador deportivo de malla de sujeción media - Mujer
74,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de malla y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de 7/8 de malla y talle alto - Mujer
119,99 €
Nike Universa
Nike Universa Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Universa
Mallas cortas de 13 cm y talle alto sin costuras delanteras - Mujer
69,99 €
Nike Universa
Nike Universa Camiseta de tirantes - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Camiseta de tirantes - Mujer
59,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Superventas
Nike Universa
Leggings de 7/8 de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Universa
Nike Universa Camiseta de malla de manga corta - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Camiseta de malla de manga corta - Mujer
74,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de talle medio de 13 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de talle medio de 13 cm - Mujer
32,99 €
Nike Universa
Nike Universa Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Leggings de longitud completa de talle alto sin costuras delanteras - Mujer
109,99 €
Nike Indy
Nike Indy Camiseta de tirantes ajustable con sujetador de sujeción ligera y almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy
Camiseta de tirantes ajustable con sujetador de sujeción ligera y almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike Universa
Nike Universa Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Universa
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Camiseta de tirantes con sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
54,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Pantalón corto de 13 cm y talle alto Dri-FIT - Mujer
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro Sculpt
Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
54,99 €
Nike Indy
Nike Indy Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy
Sujetador deportivo de sujeción ligera - Mujer
47,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike Swoosh
Sujetador deportivo de sujeción media con almohadilla - Mujer
44,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Parte de arriba Dri-FIT con cuello redondo y ajuste oversize - Mujer
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Parte de arriba Dri-FIT con cuello redondo y ajuste oversize - Mujer
94,99 €
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Pantalón corto holgado de talle medio y 10 cm Dri-FIT - Mujer
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Pantalón corto holgado de talle medio y 10 cm Dri-FIT - Mujer
64,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
Materiales reciclados
Nike Indy Light Support
Sujetador deportivo regulable con acolchado - Mujer
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Sujetador deportivo de manga larga, sujeción ligera y almohadilla - Mujer
Nike Zenvy
Sujetador deportivo de manga larga, sujeción ligera y almohadilla - Mujer
59,99 €
Nike One Classic
Nike One Classic Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
+1
Materiales reciclados
Nike One Classic
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike One Classic Twist
Nike One Classic Twist Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One Classic Twist
Camiseta de manga corta Dri-FIT - Mujer
34,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
39,99 €

Set de gimnasio: entrena con prendas a juego

Rinde al máximo y con estilo en tu próximo entrenamiento con nuestros conjuntos de gimnasio. Combina leggings, shorts o pantalones de chándal con sujetadores deportivos cómodos y sudaderas cálidas de nuestra colección de alto rendimiento. Explora prendas confeccionadas en materiales ligeros y elásticos para que nada te detenga a la hora de cumplir tus objetivos.


Si quieres que el cuerpo se mantenga fresco y seco incluso en sesiones intensas, elige los sets de entrenamiento con tecnología Nike Dri-FIT, que capilariza el sudor para que se evapore rápidamente. ¿Vas a levantar pesas o hacer sentadillas? Escoge los leggings con cintura elástica ancha que mantienen la prenda en su sitio para entrenar con total tranquilidad. Además, los modelos con tejidos a prueba de sentadillas te proporcionan la cobertura que necesitas para dar el máximo en el gimnasio.


¿Buscas un look integral? Conjunta los pantalones cortos o las mallas con una parte de arriba en tejido suave y aterciopelado. Nuestra selección incluye diseños para todos los gustos: tanto modelos de corte ceñido o largo cropped como opciones holgadas y amplias. Por otro lado, las camisetas con sujetador incorporado ofrecen una sujeción ligera, mientras que los sujetadores deportivos de alta sujeción proporcionan una sensación segura y un ajuste regulable.


Cada deportista adapta las sesiones a sus preferencias. Por eso, nuestra ropa de entrenamiento incluye distintos ajustes y niveles de sujeción. Los conjuntos de gimnasio de dos piezas te permiten entrenar como tú quieras: ya sea con pantalones cortos con bolsillos en la cintura y forro incorporado, o con leggings de cintura extraalta para disfrutar de la máxima comodidad.


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para participar en esta iniciativa, elige los conjuntos de gimnasio con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.