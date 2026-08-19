Set de gimnasio: entrena con prendas a juego
Rinde al máximo y con estilo en tu próximo entrenamiento con nuestros conjuntos de gimnasio. Combina leggings, shorts o pantalones de chándal con sujetadores deportivos cómodos y sudaderas cálidas de nuestra colección de alto rendimiento. Explora prendas confeccionadas en materiales ligeros y elásticos para que nada te detenga a la hora de cumplir tus objetivos.
Si quieres que el cuerpo se mantenga fresco y seco incluso en sesiones intensas, elige los sets de entrenamiento con tecnología Nike Dri-FIT, que capilariza el sudor para que se evapore rápidamente. ¿Vas a levantar pesas o hacer sentadillas? Escoge los leggings con cintura elástica ancha que mantienen la prenda en su sitio para entrenar con total tranquilidad. Además, los modelos con tejidos a prueba de sentadillas te proporcionan la cobertura que necesitas para dar el máximo en el gimnasio.
¿Buscas un look integral? Conjunta los pantalones cortos o las mallas con una parte de arriba en tejido suave y aterciopelado. Nuestra selección incluye diseños para todos los gustos: tanto modelos de corte ceñido o largo cropped como opciones holgadas y amplias. Por otro lado, las camisetas con sujetador incorporado ofrecen una sujeción ligera, mientras que los sujetadores deportivos de alta sujeción proporcionan una sensación segura y un ajuste regulable.
Cada deportista adapta las sesiones a sus preferencias. Por eso, nuestra ropa de entrenamiento incluye distintos ajustes y niveles de sujeción. Los conjuntos de gimnasio de dos piezas te permiten entrenar como tú quieras: ya sea con pantalones cortos con bolsillos en la cintura y forro incorporado, o con leggings de cintura extraalta para disfrutar de la máxima comodidad.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para participar en esta iniciativa, elige los conjuntos de gimnasio con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.