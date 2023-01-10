4 ejercicios buenos para el dolor de rodillas según especialistas

Las rodillas cumplen una función muy importante: mantienen la movilidad y te permiten sentarte o ponerte de pie cuando quieras. Sin embargo, si sueles notar molestias en esta compleja articulación, deberías saber que hay varios ejercicios para el dolor de rodilla que te pueden ayudar a sentirte mejor.

Michael Gerhardt, especialista en medicina deportiva y cirujano ortopédico del Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute, comenta que el dolor de rodilla es uno de los problemas más comunes en todo el cuerpo. Puede aparecer de repente después de una lesión o en un ejercicio en concreto. También puede aparecer poco a poco y empeorar con el tiempo.

Si tienes dolor de rodilla, es normal que quieras deshacerte de él lo antes posible. Es importante obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuados para recuperarte rápidamente. Ten en cuenta que puede que te recomienden algunos ejercicios para el dolor. Pueden ser buenos para volver a estar bien, pero depende del diagnóstico. A continuación te contamos lo que tienes que saber y te sugerimos algunos ejercicios para aliviar el dolor.