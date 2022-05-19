Los 7 mejores estiramientos para el dolor en la espinilla

La periostitis tibial se produce cuando los músculos y los huesos se empujan en la inserción de la espinilla, es decir, en la tibia, y se inflaman. Según Cleveland Clinic, suele aparecer por la tensión repetida de un ejercicio de alto impacto, como el running, y la incomodidad que esta supone. El dolor también puede variar en función de cada atleta. A veces, los síntomas de la lesión incluyen un dolor agudo o sordo en la parte inferior de la pierna que se intensifica después de entrenar. En otras ocasiones, podría manifestarse como una incomodidad suave durante el entrenamiento que, al terminar, se convierte en un dolor persistente.

Las posibles causas de periostitis tibial son varias. Entre runners, algunos de los factores más comunes son aumentar la distancia o la intensidad demasiado rápido, llevar zapatillas con un mal ajuste o desgastadas, y correr por superficies duras. La periostitis tibial se puede curar en las primeras fases si se sigue el tratamiento correcto, como reducir el ejercicio intenso y poner hielo con frecuencia en las zonas afectadas. Pero, si no se le presta la atención necesaria desde el principio, esta lesión menor puede volver a aparecer en próximos ciclos de entrenamiento o, lo que es peor, derivar en fracturas por estrés en la tibia con el tiempo.

Aunque el riesgo de periostitis tibial aumenta debido al running, cualquier persona activa puede sufrirla. De hecho, pueden sufrir esta lesión quienes practican deportes como la gimnasia, la danza o el bootcamp, o quienes realizan entrenamientos intensos con movimientos repetitivos de alto impacto o saltos, como los entrenamientos de intervalos de alta intensidad. Tener pies planos y una pisada sobrepronadora o los puentes del pie muy rígidos también aumenta el riesgo de sufrir periostitis tibial.

Cambiar las zapatillas de running habitualmente puede contribuir a evitar esta lesión. Entrenar con unas zapatillas desgastadas puede causar el problema, ya que, cuando disminuye la amortiguación, también se pierde sujeción. Además, evitar los entrenamientos en superficies duras como el cemento o una cancha de baloncesto puede ser otra clave en la prevención. Por último, estirar antes de correr puede ayudar a evitar o incluso a gestionar el dolor de la periostitis tibial si aparece.