Cómo y por qué calentar antes de entrenar

El riesgo de los atajos

Sabemos que cuesta mucho encontrar tiempo para entrenar y que la sola idea de alargar tu entrenamiento unos minutos ya te pone de los nervios. Pero es mejor que perder fuelle o entrenar con los músculos agarrotados o rígidos, lo que puede producir esguinces, agujetas o lesiones. Todo eso te puede pasar si te saltas el calentamiento, nos advierte Michele Olson, profesora de Ciencias del Deporte del Huntingdon College de Montgomery, Alabama (Estados Unidos), y especialista en fuerza y condición física.



Esto se debe a que "todos los tejidos y órganos, incluidos los músculos y el corazón, necesitan más sangre oxigenada y rica en nutrientes que circule a niveles cada vez mayores para que funcionen correctamente durante un entrenamiento", nos explica. Aumentar la cantidad de oxígeno mediante el calentamiento también puede evitar mareos y palpitaciones, añade. Esto último no es necesariamente anormal, dice Olson, pero a largo plazo puede ser una mala noticia para el corazón.



Más consecuencias negativas: "Entrenar con los músculos rígidos puede alterar la estabilidad, lo que se traduce en un menor control motor de los músculos más grandes", explica David Reavy, experto en terapia del rendimiento y fundador de React Physical Therapy, de Chicago. Por ejemplo, los que nos pasamos todo el día sentados tendemos a sufrir rigidez en los flexores de la cadera, lo que puede provocar que la pelvis sobresalga ligeramente hacia delante (lo que se conoce como anteversión). De esta forma, los abdominales y los glúteos no se activan al correr y levantar pesos, reduciendo la eficacia de tus esfuerzos.