¿Para cuántos kilómetros están hechas las zapatillas de running?

No hay zapatilla que se salve de los efectos del tiempo. Sin embargo, te ofrecemos unos cuantos consejos que te ayudarán a cuidar de tu par favorito y prolongar su duración.

Compra unas zapatillas diseñadas para tu forma de entrenar. Compra unas zapatillas de trail running para correr por la naturaleza, unas zapatillas de atletismo para correr por pista y unas zapatillas de carretera para correr sobre asfalto.

Compra unas zapatillas que se ajusten a tus pies y que satisfagan tus necesidades biomecánicas. Si tiendes a la sobrepronación o supinación, cómprate unas zapatillas con un diseño pensado para ofrecer estabilidad y amortiguación.

Póntelas solo para correr. No te pongas tus zapatillas de running para levantar pesas, ir a clase de ciclo indoor o hacer recados. Ahorra kilómetros y úsalas solo para correr.

Rota varios pares. En un estudio de febrero de 2015 publicado en Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, se concluye que usar varios pares para no llevar los mismos un día tras otro ayuda a prolongar la vida de las zapatillas.

Guarda tus zapatillas en un lugar fresco y seco. Deja tus zapatillas dentro de casa (no vale en el porche… ¡ni tampoco en el coche!). Si se mojan, llénalas con papel de periódico. Si están frías o mojadas, no te las pongas.

