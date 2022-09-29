Cómo hacer una flexión vertical según entrenadores de CrossFit

Al hacer la posición de hollow, céntrate en mantener una posición curva desde los brazos (que deben estar estirados por encima de la cabeza) hasta los pies. Si este ejercicio es nuevo para ti, empieza tumbándote en el suelo con las piernas extendidas delante de ti y los brazos extendidos por encima de la cabeza. Manteniendo el control, levanta ligeramente y de forma simultánea los brazos y las piernas, con las articulaciones totalmente extendidas y el core activado durante todo el ejercicio.

Es probable que te resulte complicado al principio, pero puedes adaptarlo. Para modificar la posición de hollow, deja las manos en el suelo a los lados, o sujeta ambas rodillas y, poco a poco, ve estirando una pierna mientras sujetas la otra rodilla hasta que puedas tener ambos brazos y ambas piernas extendidos y mantener esta postura.

Courtland recomienda practicar esta postura lo máximo posible e intentar conseguir esa forma de "plátano", ya que es similar a la posición que debes adoptar al hacer las flexiones verticales. También aconseja dedicar tiempo a perfeccionar la posición de hollow, ya que el cuerpo intentará flexionarse de la otra forma si no tienes suficiente fuerza para mantener la postura. Esta misma fuerza también te permite mantenerte en vertical haciendo el pino.

Courtland indica que, como las flexiones verticales implican un gran impacto en las articulaciones, sobre todo en las muñecas y los hombros, es recomendable calentarlas y llevarlas a un rango de movimiento lo más cercano posible al máximo antes de sobrecargarlas con repeticiones y volumen.

De esta forma también aumentarás tu rango de movimiento en general, aprenderás a hacer correctamente las flexiones verticales y disminuirás el riesgo de lesionarte. Si ya tienes un buen rango de movimiento, Courtland recomienda dedicar tiempo a calentar los hombros y las muñecas, por ejemplo, haciendo rotaciones, dominadas escapulares y retracciones escapulares.

En cuanto al componente de habilidad, Courtland señala que debes ser capaz de controlar tu cuerpo y tener el equilibrio y la coordinación necesarios para hacerlo. Se trata de conseguir la base de soporte adecuada y la postura que quieres, es decir, en inversión.

Tienes que imaginarte que tus manos y la parte superior de tu cabeza son como las patas de un trípode y así crear la base, en la cual la cabeza actúa como la punta del triángulo y, las manos, como los laterales del mismo. Esta es la posición inicial. A partir de ahí, el objetivo es llevar el cuerpo a la posición adecuada para impulsarte hacia arriba, lo que puede ser complicado y, además, agota la fuerza del tren superior, tal como cuenta Courtland.

Centrarte en la fuerza del tren superior y del core, llegar a hacer el pino y mantenerlo contra la pared es la clave para hacer una flexión vertical perfecta, según Courtland. Practicar las flexiones de pino excéntricas, en las que empiezas haciendo el pino con el cuerpo totalmente extendido y luego bajas hasta la posición de trípode, también te ayudarán a mejorar tu capacidad para hacer flexiones verticales.