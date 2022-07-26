10 ventajas de hacer ejercicio con tu peso corporal según los expertos

Utilizar la resistencia de tu propio peso puede ayudar a crear y mantener músculo. Según el American Council on Exercise (ACE), los ejercicios con el propio peso crean tensión en los músculos, lo que tiene como resultado un daño del tejido muscular que ayuda al crecimiento. Pero, para continuar progresando, es importante desafiar con regularidad a los músculos.

"Cuanta más experiencia tengas, más difícil será que sigas creando músculo con estos ejercicios de peso corporal, dado que hay que buscar nuevos retos para mejorar la resistencia y estimular el crecimiento muscular", añadió Tamir. "Para continuar aumentando músculo con ejercicios de peso corporal, debes recurrir a la variabilidad".

Tres elementos para lograrlo son cambiar el ritmo y el volumen de los ejercicios y hacer variaciones", recomendó Tamir. Para hacer que un movimiento sea más complicado modificando el ritmo, puedes aumentar el tiempo bajo tensión y hacer el ejercicio más despacio o, por el contrario, aumentar la velocidad. El ACE indica que centrarse en la fase excéntrica (por ejemplo, el movimiento hacia abajo en una sentadilla) de un ejercicio crea más daño en el tejido muscular, lo que cataliza el crecimiento.

Realizar variaciones diferentes de ejercicios con el propio peso también puede aumentar la resistencia. Por ejemplo, Tamir sugirió hacer ejercicios con una sola extremidad o movimientos unilaterales, como las sentadillas con una sola pierna. Pero primero se debe controlar el movimiento bilateral para garantizar la seguridad.

Por último, Tamir también sugirió que aumentar el volumen haciendo más repeticiones y series también puede ayudar al crecimiento muscular.

Los ejercicios con el propio peso son muy beneficiosos para los adultos mayores con un mayor riesgo de sarcopenia, la pérdida de masa muscular y la fuerza. Un estudio de 2019 en Geriatrics Gerontology descubrió que la realización de ejercicios de resistencia con el propio peso y su combinación con un suplemento de proteínas con vitamina D ayudó a generar masa muscular y fuerza en adultos mayores con sarcopenia.