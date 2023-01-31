Equipo de entrenamiento en casa Nike que debes probar

Equipamiento Nike para entrenar en casa que debes probar
Guía de compra
Hazte con este equipamiento esencial para tu próxima sesión de entrenamiento en casa.
Puedes hacer diferentes entrenamientos en casa cuando quieras añadir más movimiento a tu rutina. Tienes mucho donde elegir, desde opciones de bajo impacto como el yoga o los ejercicios de movilidad, hasta algo más intenso, como un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, también llamado HIIT, o una sesión de fuerza.
Además de calentar correctamente y de estirar después de entrenar, tienes que contar con el equipamiento adecuado para aprovechar al máximo el entrenamiento y la recuperación. Si estás a punto para empezar a crear tu gimnasio casero, sea grande o pequeño, o si quieres completar tu equipamiento, te proponemos invertir en estos básicos. Cada producto está pensado para movimientos que harías durante una rutina de movilidad, fuerza o recuperación.
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4 productos de equipamiento Nike para entrenar en casa
1.Cinta de resistencia Nike
Si las bandas pequeñas de plástico tradicionales te molestan demasiado en las piernas al entrenar o no te parecen suficientemente duraderas, una cinta de resistencia es una buena alternativa. Puedes usarla en el calentamiento durante movimientos como los pasos laterales para subir la dificultad o en los entrenamientos para mantener una buena postura. Por ejemplo, en las sentadillas, puedes ponerte una cinta de resistencia alrededor de los cuádriceps, pero recuerda llevar las rodillas hacia afuera para contrarrestar la tensión de la cinta.
2.Herramientas de recuperación Nike
Son un conjunto de herramientas que ayudan con la recuperación, como los rodillos, las espátulas o los bastones de masaje. Pero, si quieres centrarte en las zonas difíciles de alcanzar, por ejemplo, para aliviar la tensión del psoas, y profundizar en los tejidos musculares, necesitas algo pequeño y redondo, como una pelota de recuperación. Te ayudará a relajar los músculos tensos en cualquier parte del cuerpo, y, como es de tamaño compacto, puedes llevártela donde quieras.
Prueba a usarla en los pies antes y después de los entrenamientos: pondrás a punto el tejido muscular y los tendones antes del ejercicio y aumentarás el flujo sanguíneo en la zona después.
3.Banda de resistencia Nike
Las bandas de resistencia son un equipamiento básico de eficacia demostrada que puedes usar en todas partes, tanto si entrenas al aire libre como en la comodidad de tu casa o en la habitación de un hotel. Puedes hacer un entrenamiento completo con una banda de resistencia o dividir la sesión y hacer ejercicios para el tren inferior con la banda, por ejemplo. Además, puedes usarlas en diversas modalidades de entrenamiento para aumentar la intensidad y la dificultad.
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4.Esterilla de entrenamiento 2.0 Nike
Tanto si practicas yoga como si pones a prueba tu equilibrio y fuerza en una sesión de Pilates o haces ejercicios de recuperación, una esterilla de yoga es una herramienta muy versátil. Proporciona amortiguación para las muñecas en posturas como el perro boca abajo para que te concentres en tu sesión. Cuando acabes de usarla, enróllala y guárdala.
Texto: Tamara Pridgett