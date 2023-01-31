Equipo de entrenamiento en casa Nike que debes probar

Puedes hacer diferentes entrenamientos en casa cuando quieras añadir más movimiento a tu rutina. Tienes mucho donde elegir, desde opciones de bajo impacto como el yoga o los ejercicios de movilidad, hasta algo más intenso, como un entrenamiento de intervalos de alta intensidad, también llamado HIIT, o una sesión de fuerza.

Además de calentar correctamente y de estirar después de entrenar, tienes que contar con el equipamiento adecuado para aprovechar al máximo el entrenamiento y la recuperación. Si estás a punto para empezar a crear tu gimnasio casero, sea grande o pequeño, o si quieres completar tu equipamiento, te proponemos invertir en estos básicos. Cada producto está pensado para movimientos que harías durante una rutina de movilidad, fuerza o recuperación.

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