Los mejores regalos Nike de CrossFit que puedes comprar ya
Guía de compra
Sea cual sea su nivel de CrossFit, ayúdale a mejorar con los regalos de esta guía.
Tanto si es principiante como si está casi todos los días en el box de su barrio, cualquier atleta de CrossFit puede disfrutar de los accesorios, las zapatillas y la ropa Nike de alto rendimiento para mejorar su entrenamiento del día.
Estas ideas de regalo incluyen desde zapatillas de entrenamiento adherentes que están fabricadas para ofrecer estabilidad, hasta ropa con gestión del sudor y herramientas de recuperación para ayudar con las rutinas más intensas.
Echa un vistazo a estas ocho ideas de regalos Nike de CrossFit.
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8 ideas de regalo Nike para atletas de CrossFit
1. Zapatillas de Nike Training
Si le preguntas a cualquier atleta de CrossFit, te dirá que tener unas zapatillas estables y que ofrezcan sujeción es superimportante. Los entrenamientos del día a día incluyen una gran variedad de movimientos multidireccionales. Esto significa que unas zapatillas de running diseñadas para moverte hacia delante no son suficientes.
Descubre la selección de Nike de zapatillas de entrenamiento. Las zapatillas de entrenamiento de Nike son ligeras y seguras para cualquier atleta de CrossFit, ya que ofrecen agarre y tracción para evitar resbalones y caídas y un nivel de durabilidad perfecto para movimientos de alto impacto.
Las mejores zapatillas Nike para CrossFit tienen características como un patrón de goma adherente, una amortiguación reactiva en la mediasuela y un talón amplio y plano.
La base plana de las zapatillas de training Nike Metcon ayuda a los atletas a mantener la estabilidad mientras levantan peso, y la suela exterior de goma proporciona tracción para bordar las escaladas de cuerda. La malla ligera por toda la superficie de las zapatillas añade transpirabilidad para favorecer la circulación del aire. Además, en las Nike Metcon 9, la placa Hyperlift del talón es aún más grande que en la versión anterior, por lo que proporcionan mayor estabilidad durante los entrenamientos intensos.
2. Calcetines Nike
Un par de calcetines Nike siempre es una apuesta segura, sobre todo para atletas de CrossFit. Aunque Nike ofrece varios largos de calcetines, como modelos invisibles, tobilleros o de media altura, algunas personas prefieren diseños más altos que les protejan de la barra durante, por ejemplo, los ejercicios de peso muerto.
El tejido transpirable con capilarización del sudor de los calcetines de entrenamiento Nike mantiene la frescura y la transpirabilidad para evitar la humedad y el sudor en los pies una vez terminado el entrenamiento. Además, la planta del pie ligeramente acolchada ayuda a absorber parte del impacto de los saltos al cajón.
Sea cual sea su estilo, tenemos unos calcetines Nike para todos sus looks de CrossFit, desde diseños blancos clásicos hasta los estampados más atrevidos.
3. Chanclas Nike
Una buena forma de mantener las zapatillas como el primer día es ponértelas solamente durante los entrenamientos. Regala a tu amante del CrossFit un par de sandalias Nike para ir y volver del box. Además, las zapatillas de andar por casa y las chanclas son lo más cómodo que hay para mimar un poco los pies entre entrenamientos.
Las chanclas con tecnología Nike Air ofrecen amortiguación con una sujeción y una comodidad imbatibles. Además, entre otras características, las chanclas Nike también ofrecen un forro cálido de tejido Fleece para los días más fríos. Si no te quieres complicar, recuerda que unas chanclas clásicas y sencillas siempre son un acierto.
4. Ropa de entrenamiento Nike Pro
La ropa de entrenamiento Nike Pro está diseñada para ofrecer un gran rendimiento deportivo en el gimnasio. Esta colección incluye ropa de entrenamiento con gestión del sudor para cualquier condición meteorológica y estilo de entrenamiento, desde pantalones cortos y leggings hasta camisetas de tirantes y capas base con aislamiento.
5. Botellas de agua Nike
Una botella de agua Nike es un regalo económico y práctico para cualquier amante del CrossFit. Elige modelos de acero inoxidable que ayudan a mantener los líquidos fríos durante todo el día. Además, nuestras botellas están fabricadas con un material duradero resistente a los golpes y se pueden meter en una bolsa de gimnasio sin miedo a que se rompan o se salga el agua.
Nike también cuenta con diseños flexibles que puedes apretar para hidratarte rápidamente durante los descansos. Los cierres herméticos y las tapas abatibles aseguran que no se produzcan fugas ni goteos. Para sesiones largas o entrenamientos con calor, opta por una botella grande de 2 L.
6. Bolsas de gimnasio Nike
Ayuda a esa persona especial a mantener su equipación en orden con una bolsa de gimnasio. Estas mochilas y bolsas de deporte tienen varios bolsillos para guardar cualquier cosa, desde una comba hasta un cambio de ropa limpia para después del entrenamiento. Una bolsa duradera con varios bolsillos permite separar la equipación limpia de la ropa sudada utilizada durante el entrenamiento.
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7. Sujetadores deportivos Nike
Nike ofrece un montón de sujetadores deportivos de sujeción media o alta perfectos para entrenamientos de alta intensidad como el CrossFit, desde diseños clásicos de espalda cruzada hasta modelos de escote subido o sujetadores con cierre frontal.
El tejido con gestión del sudor es una característica imprescindible en un sujetador para CrossFit, así que asegúrate de elegir un modelo con tecnología Nike Dri-FIT. Si buscas un estilo de sujeción alta, te recomendamos un sujetador deportivo Nike Alpha. Estos sujetadores deportivos incluyen características como almohadillas, tirantes regulables y copas encapsuladas para ofrecer un ajuste totalmente personalizable y supercómodo.
También puedes probar unos sujetadores Nike Swoosh de sujeción media o alta. Estos modelos ofrecen una compresión y un ajuste ceñido y cuentan con tirantes anchos y costuras planas. Además, los diseños Swoosh de sujeción alta proporcionan una sujeción estructurada con contorno regulable que ayuda a mantener el pecho en su sitio.
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8. Tarjeta de regalo Nike
En caso de duda, decántate por un acierto seguro: una tarjeta de regalo. Esta opción es perfecta cuando no tienes mucho tiempo o no sabes muy bien qué comprar. Una tarjeta de regalo te garantiza que quien reciba el regalo elegirá lo que más le guste. Puedes dársela en persona o por correo electrónico.
Texto: Emily DiNuzzo