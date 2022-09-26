La mejor equipación Nike para jugadores de lacrosse

El atuendo perfecto para un juego de gran rendimiento empieza con la ropa interior adecuada. Los sujetadores deportivos y la equipación de compresión Nike proporcionan una gran sujeción y están confeccionados con materiales con capilarización del sudor para mantener la frescura.

Para conseguir una buena compresión que no resulte restrictiva y que te sujete bien durante el partido, elige un sujetador deportivo de sujeción media o alta. Para un ajuste aún más personalizado, elige un modelo con correas regulables.

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Con respecto a los pantalones cortos de compresión, las prendas de la colección Nike Dri-FIT son elegantes y ligeras, y cuentan con un tejido que capilariza el sudor y ayuda a que este se evapore con rapidez. Algunas prendas para hombre cuentan con un refuerzo doble de malla en la parte de delante para mejorar la transpirabilidad.