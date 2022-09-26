La mejor equipación Nike para jugadores de lacrosse

La mejor equipación Nike para jugar a lacrosse
Guía de compra
Juega y ten un estilo profesional con la mejor equipación Nike de lacrosse.
El lacrosse requiere una combinación perfecta de velocidad, agilidad, eficiencia con el stick e improvisación. Para ello, es necesario contar con un equipamiento de primera, así como con zapatillas, ropa y accesorios que preparen a los jugadores y jugadoras para darlo todo en el campo.
Echa un vistazo a las mejores prendas básicas de lacrosse Nike que ofrecen tecnologías de rendimiento innovadoras y gran durabilidad para apoyarte durante la temporada.
La mejor equipación Nike para jugar a lacrosse
1. Stick de lacrosse Nike
Para empezar, no puedes jugar sin un stick de lacrosse. Los sticks de lacrosse Nike para hombre tienen un bolsillo de malla profundo y de alto rendimiento y un perfil de gran apertura de la cabeza para aumentar la precisión, junto con una forma optimizada para recoger fácilmente las pelotas del suelo. La cabeza y el stick se pueden comprar juntos o por separado.
Para el lacrosse femenino, el diseño del hombro y de la pala del stick Nike Lunar 2 es ideal para mover la pelota por el campo. Además, la apertura de la cabeza está diseñada para ayudar a que la pelota no se caiga con el movimiento.
2. Mochila de lacrosse Nike
Cuando se acaba el partido, utiliza la correa de la mochila de lacrosse Nike para llevar tu stick. La mochila cuenta a su vez con un espacio amplio para que puedas cargar toda tu equipación, y está fabricada con materiales duraderos para que no se mojen tus cosas. Las correas para el stick te facilitan la vida a la hora de llevar contigo todo el equipamiento.
3. Botas y zapatillas de lacrosse Nike
Las botas y zapatillas de lacrosse Nike están confeccionadas para cualquier tipo de jugador/a y cualquier tipo de terreno. Gracias a las botas altas y bajas diseñadas para el césped, a las zapatillas para moqueta - Turf con tacos retráctiles y a la diversidad de tallas (tanto para los jugadores adultos como para los más jóvenes), las zapatillas de lacrosse Nike están preparadas para cubrir las distintas necesidades del juego.
Todas las zapatillas proporcionan la estabilidad necesaria para correr, frenar y cortar con confianza. Las botas cuentan con una lengüeta diseñada con tecnología antideslizante y con espuma Nike React situada justo debajo de la mediasuela, lo que ayuda a proteger las plantas de los pies de la presión de los propios tacos.
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4. Sujetadores deportivos y pantalones cortos de compresión Nike
El atuendo perfecto para un juego de gran rendimiento empieza con la ropa interior adecuada. Los sujetadores deportivos y la equipación de compresión Nike proporcionan una gran sujeción y están confeccionados con materiales con capilarización del sudor para mantener la frescura.
Para conseguir una buena compresión que no resulte restrictiva y que te sujete bien durante el partido, elige un sujetador deportivo de sujeción media o alta. Para un ajuste aún más personalizado, elige un modelo con correas regulables.
(Contenido relacionado: Los mejores sujetadores deportivos de sujeción alta de Nike que debes probar)
Con respecto a los pantalones cortos de compresión, las prendas de la colección Nike Dri-FIT son elegantes y ligeras, y cuentan con un tejido que capilariza el sudor y ayuda a que este se evapore con rapidez. Algunas prendas para hombre cuentan con un refuerzo doble de malla en la parte de delante para mejorar la transpirabilidad.
5. Camisetas de lacrosse Nike
Si te encanta el lacrosse... ¡estás de suerte! Nike te ofrece prendas con las que podrás mostrar tu pasión por este deporte. Ponte una camiseta con temática de lacrosse o de manga larga Nike para entrenar, jugar o quedar con tus amigos. Algunos modelos tienen tecnología Nike Dri-FIT con capilarización del sudor (que podrás llevar en el campo y en cualquier sitio) y otros están confeccionados con un 100 % de algodón, lo que los hace perfectos para el día a día.
6. Pantalones cortos de lacrosse Nike
Los pantalones cortos de lacrosse Nike son elásticos y transpirables para tener más libertad de movimiento y mantener la frescura durante el juego. El ajuste holgado de los pantalones cortos de lacrosse Nike te da el espacio que necesitas para facilitar todos tus movimientos al hacer sprints y cortar. La textura tipo malla es ligera y cómoda al contacto con la piel, mientras que la cintura elástica y el cordón ajustable te aportan un ajuste más personalizado.
7. Sudaderas con capucha de lacrosse Nike
Mete una sudadera con capucha de lacrosse Nike Club de tejido Fleece en tu mochila para disfrutar de una capa de protección adicional durante los calentamientos y estiramientos. El tejido Fleece de Nike Club es uno de los tejidos Fleece más populares y vendidos de Nike. Cuenta con una textura cepillada para mayor suavidad y calidez, y es perfecto para los días más frescos de la temporada.
Texto: Greg Presto