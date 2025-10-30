Las mejores ideas de regalos Nike para compañeros y compañeras de trabajo

Los mejores regalos Nike para compañeros y compañeras de trabajo
Guía de compra
Estas siete ideas de regalos Nike serán todo un acierto para la gente de tu trabajo.
Si la gente con la que trabajas es genial, disfrutarás más del trabajo. ¿Quieres sorprender a tu colega del trabajo con un regalo por su cumpleaños o por las fiestas? Un producto Nike puede ser ideal sean cuales sean sus intereses.
Echa un vistazo a estos regalos Nike para colegas del trabajo: desde calcetines asequibles hasta sudaderas cómodas.
7 ideas de regalos Nike para compañeros y compañeras de trabajo
1. Si no se separa del ordenador: Gafas Blue Light
La colección Nike Blue Light ofrece gafas con un filtro premium que reduce la exposición a la luz azul que emiten los móviles, los portátiles y otros dispositivos con pantallas. Por eso, son un regalo ideal para alguien que pase mucho tiempo con estos dispositivos.
2. Si siempre tiene frío: Jerséis Nike Sportswear Club Fleece
Se trata de modelos que apuesta por la comodidad total, ideales para quienes quieren disfrutar de calidez en una oficina fría. Hay modelos Sportswear Club Fleece disponibles en una multitud de tonos y diseños. Por ejemplo: sudaderas con capucha, con cremallera o con cuello redondo.
3. Si le encanta hablar de deporte: equipación deportiva profesional
En el caso de que tu colega de trabajo siga fielmente a un equipo universitario o profesional, siempre acertarás si regalas equipación Nike de su equipo. Busca jerséis, camisetas, gorras o bufandas entre otros productos con los colores y los logotipos de una gran cantidad de equipos deportivos.
4. Si entrena durante la hora del almuerzo: bolsas de deporte Nike
Hay bolsas de deporte Nike de hasta 51 litros de capacidad. Además, se diseñan pensando especialmente para quienes llevan la equipación deportiva a cuestas (al trabajo, por ejemplo). La bolsa de deporte Nike Storm-FIT ADV Utility Power es un modelo muy llamativo, confeccionada en material impermeable que protege tus cosas de la lluvia.
5. Si se preocupa por la hidratación: botellas de agua Nike
Nike ofrece botellas de agua para hidratarse correctamente en el trabajo: desde la Nike Recharge, una botella con aislamiento al vacío de 950 ml, hasta la botella Nike TR Hyper Charge de unos 700 ml, una mezcladora que se puede usar tanto como botella normal como para los batidos de antes o después del entrenamiento.
6. Si tiene una colección de calcetines divertidos y llenos de color: calcetines Nike
Los calcetines son un regalo ideal para muchos tipos de personas y la gente del trabajo no es una excepción. Hay calcetines Nike invisibles, tobilleros y largos y todos están diseñados para proporcionar comodidad. Están preparados para el deporte, por eso muchos incorporan tecnología que dispersa el sudor para mantener la transpirabilidad en los pies.
7. Sean cuales sean sus gustos: tarjetas de regalo Nike
¿No tienes del todo claro qué tipo de regalo le iría bien a tu colega del trabajo? Con una tarjeta de regalo Nike seguro que aciertas. Puedes dársela en persona o por correo postal o electrónico con la cantidad de dinero que quieras.