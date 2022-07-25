Tres formas sencillas de crear tu propio entrenamiento HIIT

Crear un entrenamiento de HIIT es muy fácil. Lo más complicado, si cabe, es mantener la disciplina y la concentración, tal como señala Thomas Roe, entrenador personal certificado por la American Council on Exercise (ACE) y entrenador de Local Moves Studio, en San Antonio, que está especializado en entrenamientos de HIIT. Para Thomas, un buen método sería crear un entrenamiento con tus ejercicios favoritos.

Por ejemplo, a él le gusta saltar a la comba, por lo que hace tres minutos de saltos seguidos de un descanso o de un ejercicio de menor intensidad e impacto, como las flexiones o la plancha. Hay días en los que repite esta secuencia durante media hora. Como su principal ejercicio es la comba, en el resto de intervalos puede combinar opciones de todo tipo. De esta forma, su entrenamiento de HIIT siempre tiene algo nuevo que ofrecer.

La intensidad del entrenamiento lo hace muy eficiente. Aunque solo hagas entre 20 y 30 minutos de ejercicio, sentirás que los has aprovechado bien.

Los siguientes ejercicios también son muy populares en las rutinas de HIIT:

Burpees

Sentadillas con salto

Lanzamientos de balón medicinal

Saltos al cajón

Saltos de tijera

Saltos con rodillas altas

Todas estas opciones son de alto impacto, pero también puedes realizar ejercicios de bajo impacto, sobre todo si tu médico te ha recomendado cuidar de tus articulaciones (recuerda hablar con tu médico antes de empezar cualquier programa de entrenamiento). Prueba las siguientes opciones de bajo impacto:

Escaladores

Sentadillas

Balanceos de pesa rusa

Flexiones

Zancadas alternadas

Toques de hombro en plancha

Aaron Leventhal, especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento y propietario de Fit Studios en Mineápolis, recomienda que ensayes el entrenamiento mientras lo organizas para descubrir qué necesitas en cada transición. Por ejemplo, pasar de saltos con plancha a escaladores es fácil, pero pasar de lanzamientos de balón de medicinal a balanceos de pesa rusa ya no tanto, pues hace falta cambiar de equipo. Si no lo tienes todo delante de ti antes de empezar, perderás tu tiempo de descanso mientras vas a buscarlo.

"Dicen que el mejor entrenamiento es aquel que haces", explica Leventhal. "Para ser constante con tu entrenamiento de intervalos, debes incluir ejercicios que te gusten y encontrar el equilibrio perfecto entre los minutos de ejercicio y los de recuperación. Tu entrenamiento debe suponer un desafío, pero tampoco debe machacarte hasta el punto en que llegues a aborrecerlo o lo dejes de lado".

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