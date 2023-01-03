Cómo usar los bloques de yoga: 5 posturas que puedes probar

Cuando haces yoga, es importante que escuches a tu cuerpo y adaptes tu práctica en función de las señales que te envía. ¿Crees que es mejor dejar las posturas invertidas para otro día? Haz la postura del niño. ¿Te duelen los isquiotibiales? Prueba con una postura menos profunda.

Tal y como nos cuenta Robyn Gaillard, instructora de yoga registrada en Kripalu, una buena manera de personalizar y aprovechar al máximo las sesiones de yoga es a través de los bloques de yoga.

Nos explica que los bloques de yoga son muy útiles porque elevan el suelo y favorecen una alineación correcta del cuerpo, activan los músculos profundos de los muslos al apretarlos y sirven de apoyo para el suelo pélvico, la pelvis y el core.

Es decir, los bloques de yoga permiten conseguir el mismo grado de inclinación y estiramiento que tendríamos si pudiéramos llegar al suelo en ciertas posturas, pero sin sacrificar la forma ni forzar el cuerpo.

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