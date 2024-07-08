El running es una actividad popular que tiene beneficios tanto para la salud física como para la mental, pero si siempre corres al mismo ritmo, te estás perdiendo las ventajas de la variación. Correr a máxima velocidad en cada sesión supone un gran esfuerzo para tu cuerpo y puede provocar lesiones.

La velocidad máxima conocida a la que puede correr un ser humano es de aproximadamente 44 km por hora, un ritmo que alcanzó el velocista Usain Bolt cuando batió el récord mundial de los 100 metros lisos en 2009. Por supuesto, la persona promedio no puede correr a ese ritmo. Incluso Bolt logró este hito solo durante un periodo breve de su carrera. Correr a una velocidad tan alta no es sostenible. "Cualquier runner, por mucha experiencia que tenga, necesita correr despacio a menudo", asegura el coach de running Dave Ridley.

La clave consiste en variar los ritmos de running, algo importante para todas las personas que practiquen este deporte. "La razón principal por la que se debe variar el ritmo en cada sesión es para periodizar el entrenamiento, optimizar la forma de correr y alcanzar el máximo potencial cuando lo necesitas, ya sea el día de la carrera o en cualquier otro momento", explica la coach de running Lydia O'Donnell.

¿Cuáles son tus ritmos óptimos para correr y cómo debes calcularlos? Diferentes coaches de Nike Running, como Ridley y O'Donnell, explican este proceso y su importancia.