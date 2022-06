Averiguar los ritmos óptimos de running puede ser incluso más fácil si registras tus sesiones de running y los entrenamientos durante varias semanas. Bennett recomienda llevar un registro de entrenamiento o un diario de running para tener una perspectiva más amplia y anima a concebir el ciclo de entrenamiento como una historia.

En palabras del Head Coach: "Si lo ves de esta manera, aprenderás con cada práctica. He mejorado esto, esto ha funcionado, esto no ha ido tan bien, y así descubrí que no debería correr largas distancias largas después de una sesión de velocidad. Este ritmo me va mucho mejor y este otro es demasiado rápido, aunque no está mal".

También señala que es probable que los ritmos empiecen a parecerte más fáciles conforme entrenas, lo que puede alterar un poco el esfuerzo percibido. Si quieres más consejos de running de expertos, descárgate la Nike Run Club App.

Texto: Ashley Lauretta