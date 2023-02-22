Los 4 ejercicios de movilidad de tobillos que debes probar

Para sacar el máximo partido a cada ejercicio, lo importante es hacer bien los movimientos.

Las sentadillas son un ejemplo. Cuando bajas en una sentadilla, el tobillo hace una dorsiflexión (la punta del pie se acerca a la espinilla). Este movimiento es el que permite que las espinillas se inclinen hacia delante y los muslos queden de forma paralela al suelo.

Wilson comenta que si los tobillos no llegan a la dorsiflexión completa, no podrás bajar tanto el cuerpo en cada repetición sin caerte hacia atrás. Por lo tanto, los cuádriceps trabajarán menos. Esto se debe a que las sentadillas menos profundas son más o menos una flexión de la cadera, y este movimiento requiere que se activen menos fibras musculares. Ten en cuenta que la tensión de los músculos del gemelo también puede intervenir en la profundidad de las sentadillas.



Por eso, algunos atletas que hacen entrenamientos de fuerza llevan zapatillas especiales de levantamiento de pesas a la hora de hacer sentadillas. Estas zapatillas tienen unos talones firmes y elevados que imitan la dorsiflexión y permiten que las espinillas se acerquen más a las puntas de los pies. Así, también se libera la tensión de los tendones de Aquiles y los músculos de los gemelos, y, como resultado, puedes hacer sentadillas más profundas.

Sin embargo, si crees que las zapatillas entorpecen el movimiento del tobillo, te recomendamos que te las quites.

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