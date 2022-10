Yoga vinyasa y por qué deberías probarlo

Al cambiar de una postura a la siguiente en la secuencia de vinyasa, aumenta tu frecuencia cardiaca y tu cuerpo trabaja más duro durante un período de tiempo más largo, aunque te muevas con menor intensidad.

"El sistema cardiovascular y el sistema linfático se benefician muchísimo del yoga vinyasa. Al practicarlo aumenta la resistencia y sube la temperatura de tu cuerpo. Esto estimula la circulación y, en último término, purifica el cuerpo", explica Kest.

Según un pequeño estudio de agosto de 2020 en The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, que reclutó a 24 participantes con algo de experiencia para dar una clase de yoga de 90 minutos, el yoga vinyasa mejoró de forma efectiva el fitness cardiovascular y propició la pérdida de peso. Además, el yoga cuenta como actividad física moderada según un estudio de agosto de 2017 del Journal of Physical Activity and Health.

Esto significa que el yoga vinyasa es un gran ejercicio de cardio de bajo impacto e intensidad moderada para hacer a lo largo de la semana, entre entrenamientos más exigentes, como HIIT, running y cross training.