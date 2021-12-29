Yoga vinyasa y por qué deberías probarlo

Si buscas un estilo de yoga que se parezca más a un entrenamiento de baile y menos a una práctica regenerativa a ritmo lento, plantéate el vinyasa. En el vinyasa pasas rápidamente de una postura a otra en una secuencia. Cuando ejecutas las posturas y las secuencias a un ritmo más rápido, aumenta tu frecuencia cardiaca.

"La seña de identidad del vinyasa es esa secuencia orgánica de respiración y movimiento. Significa literalmente 'moverse de forma especial' y eso quiere decir que lo haces conscientemente", explica Jonah Kest, Nike Trainer e instructor de yoga vinyasa y ashtanga.

En el yoga de secuencias vinyasa, sincronizas el movimiento con cada inspiración y espiración. Por ejemplo, inspiras en la fase de alargamiento o expansión de la postura y espiras cuando profundizas en esa postura, según el American Council on Exercise.

Mucha gente se refiere al vinyasa como una forma del yoga ashtanga, donde hay una respiración para cada movimiento. Otros estilos de yoga, como el hatha, suelen ser más rígidos y debes mantener la postura unos segundos antes de cambiar a otra. Sin embargo, con el vinyasa, la secuencia libre es como un baile y tu respiración te acompaña, como si fuera tu pareja, explica Kest.

En una clase de vinyasa, seguramente hagas posturas tradicionales del yoga, como el perro boca abajo, las planchas, el perro boca arriba, la pinza y el guerrero I, II y III, así como secuencias que incluyen el saludo al sol, torsiones y giros.

Ahora ya sabes qué es el vinyasa, sigue leyendo y conocerás las ventajas de practicar este estilo de yoga, tanto para principiantes como para personas con más experiencia.