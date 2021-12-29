Yoga vinyasa y por qué deberías probarlo

Por qué deberías probar el yoga Vinyasa
Deportes y actividades
El vinyasa es un tipo de yoga en el que te mueves de una postura a otra a un ritmo veloz, con un aumento de la frecuencia cardiaca.
Si buscas un estilo de yoga que se parezca más a un entrenamiento de baile y menos a una práctica regenerativa a ritmo lento, plantéate el vinyasa. En el vinyasa pasas rápidamente de una postura a otra en una secuencia. Cuando ejecutas las posturas y las secuencias a un ritmo más rápido, aumenta tu frecuencia cardiaca.
"La seña de identidad del vinyasa es esa secuencia orgánica de respiración y movimiento. Significa literalmente 'moverse de forma especial' y eso quiere decir que lo haces conscientemente", explica Jonah Kest, Nike Trainer e instructor de yoga vinyasa y ashtanga.
En el yoga de secuencias vinyasa, sincronizas el movimiento con cada inspiración y espiración. Por ejemplo, inspiras en la fase de alargamiento o expansión de la postura y espiras cuando profundizas en esa postura, según el American Council on Exercise.
Mucha gente se refiere al vinyasa como una forma del yoga ashtanga, donde hay una respiración para cada movimiento. Otros estilos de yoga, como el hatha, suelen ser más rígidos y debes mantener la postura unos segundos antes de cambiar a otra. Sin embargo, con el vinyasa, la secuencia libre es como un baile y tu respiración te acompaña, como si fuera tu pareja, explica Kest.
En una clase de vinyasa, seguramente hagas posturas tradicionales del yoga, como el perro boca abajo, las planchas, el perro boca arriba, la pinza y el guerrero I, II y III, así como secuencias que incluyen el saludo al sol, torsiones y giros.
Ahora ya sabes qué es el vinyasa, sigue leyendo y conocerás las ventajas de practicar este estilo de yoga, tanto para principiantes como para personas con más experiencia.
Las ventajas del yoga vinyasa
1.Mejora del fitness cardiovascular
Al cambiar de una postura a la siguiente en la secuencia de vinyasa, aumenta tu frecuencia cardiaca y tu cuerpo trabaja más duro durante un período de tiempo más largo, aunque te muevas con menor intensidad.
"El sistema cardiovascular y el sistema linfático se benefician muchísimo del yoga vinyasa. Al practicarlo aumenta la resistencia y sube la temperatura de tu cuerpo. Esto estimula la circulación y, en último término, purifica el cuerpo", explica Kest.
Según un pequeño estudio de agosto de 2020 en The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, que reclutó a 24 participantes con algo de experiencia para dar una clase de yoga de 90 minutos, el yoga vinyasa mejoró de forma efectiva el fitness cardiovascular y propició la pérdida de peso. Además, el yoga cuenta como actividad física moderada según un estudio de agosto de 2017 del Journal of Physical Activity and Health.
Esto significa que el yoga vinyasa es un gran ejercicio de cardio de bajo impacto e intensidad moderada para hacer a lo largo de la semana, entre entrenamientos más exigentes, como HIIT, running y cross training.
2.Fortalecimiento de los músculos
Al trabajar con la resistencia del peso de tu propio cuerpo, fortalecerás diferentes grupos de músculos, como los brazos, la espalda, el core, el trasero y las piernas, comenta Kest.
Por ejemplo, aguantar una postura en plancha en yoga fortalece el core mientras utilizas la fuerza de brazos y hombros para mantener la estabilidad. Hacer la postura de la silla hace trabajar los cuádriceps y los glúteos, mientras que el guerrero III recluta la espalda, el core, los glúteos y los isquiotibiales para mantener el equilibrio.
3.Aumento de la flexibilidad y la movilidad
La flexibilidad es la capacidad de los músculos para mover una articulación o varias articulaciones según su amplitud total de movimiento. El yoga vinyasa mueve los músculos por medio de una variedad de posturas en diferentes direcciones y rangos de movimiento, lo que aumenta la flexibilidad de forma natural.
Cuanto más flexibles sean tus músculos, más efectivas serán las sesiones y se reducirán el riesgo de lesión y el dolor. De hecho, hacer cualquier tipo de yoga, incluido el vinyasa, puede ayudar a aliviar el dolor crónico de la zona lumbar al fortalecer los músculos profundos del core, que sujetan la espalda, según Harvard Health.
4.Reducción del estrés
Kest dice que el vinyasa es básicamente una meditación en movimiento porque conectas tu respiración a tu mente por medio del movimiento.
"Siempre termino las sesiones sintiéndome más ligero físicamente y emocionalmente que cuando entro", dice Kest. "Puedes aumentar tu concentración, ser más fuerte emocionalmente y ser más espiritual. Es increíble lo beneficioso que puede ser centrar tu atención en ti".
En un pequeño estudio publicado en junio de 2019 en el American Journal of Pharmaceutical Education, 17 universitarios siguieron un programa de 6 semanas que incluía una clase de 60 minutos de yoga vinyasa una vez a la semana. Al terminar el programa, habían reducido considerablemente su nivel de estrés y ansiedad, lo que sugiere que el yoga vinyasa puede ser efectivo para disminuir el estrés como parte de la práctica de la meditación y el mindfulness.
El yoga vinyasa también ha demostrado ayudar en la reducción del estrés generado por dejar de fumar. En un pequeño estudio de enero de 2016 en el International Journal of Yoga Therapy se descubrió que una clase de vinyasa de 60 minutos dos veces a la semana, con técnicas de relajación y ejercicios de respiración, ayudó a los participantes a sobrellevar mejor el estrés y el deseo de fumar. También les aportó mayor relajación y fueron más conscientes de su propio cuerpo.
¿A quién beneficia más una sesión de yoga vinyasa?
Según Kest, el yoga vinyasa, en general, es una práctica segura y efectiva para todo el mundo. "Si respiras, puedes practicar yoga", dice. Pero es particularmente beneficioso para quienes tienen dificultades para relajarse y sufren mucho estrés.
"Las personas nerviosas de tipo A pueden beneficiarse especialmente, ya que el vinyasa ayuda a salir de tu mente y centrarte en tu cuerpo", comenta.
Una vez dicho esto, no olvides consultar a tu médico antes de empezar una nueva rutina de entrenamiento, sobre todo si tienes alguna dolencia o estás haciendo ejercicio poco a poco después de una lesión. Un instructor (o instructora) de yoga con titulación y especializado en vinyasa puede ofrecerte modificaciones si una postura o secuencia te resulta complicada o te produce dolor o molestias.
Si eres un atleta con experiencia, hacer yoga es un descanso agradable de los entrenamientos más intensos de alto impacto. Para personas que empiezan en el fitness o quienes prefieren los ejercicios de bajo impacto, el yoga puede es un estupendo entrenamiento de cardio con peso corporal, que no daña las articulaciones. El yoga de secuencias vinyasa puede complementar una gran variedad de programas de fitness.
Para principiantes, lo más importante es tener la mente abierta cuando empiecen a practicar yoga, incluidas las secuencias de vinyasa.
"Ven con la mochila vacía, sin expectativas. A veces es mejor lanzarte al vacío. No puedes prepararte para la vida y el vinyasa es el baile de la vida", afirma Kest. "En última instancia, el vinyasa es, antes que nada, practicar la respiración, lo demás es opcional".