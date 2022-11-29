Por qué los masajes a uno mismo son el método definitivo previo al entrenamiento

De acuerdo con Jones, darse un masaje es un método imprescindible para prevenir lesiones. Según comenta, los masajes ayudan a reducir el riesgo de sufrir una distensión muscular y otras lesiones habituales.

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Masajear los músculos es un método increíblemente eficaz para recuperarlos, ya que aumenta el flujo sanguíneo y oxigena las células, lo que a su vez acelera el proceso de reparación. Además, científicos del Wyss Institute y la Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences han demostrado en una investigación que los masajes comprimen las células que causan la inflamación del tejido muscular, lo que contribuye a su reparación.

De acuerdo con Jones, los automasajes reducen los microtraumatismos de los tejidos, responsables de las agujetas que aparecen después de entrenar. Como resultado, nos recuperamos más rápido y podemos volver a entrenar o competir antes.

Las agujetas, también conocidas como dolor muscular de aparición tardía (DMAT), se manifiestan al cabo de 24 horas después de entrenar y pueden durar hasta siete días (el pico máximo ocurre en los primeros tres días). Aunque no se sabe al 100 % qué causa el DMAT, hay estudios que demuestran que los masajes son un método especialmente eficaz para aliviarlo y recuperarse más rápido.

Si estás pensando en darte masajes para ayudar a tus músculos a recuperarse antes, primero debes hablar con un profesional de la salud para que te enseñe las técnicas y los métodos más adecuados en tu caso.

Cuando un músculo o una parte del cuerpo no funciona como debería, la probabilidad de lesionarse aumenta, igual que otras partes del cuerpo que se sobrecargan para compensarlo, tal como explica Matt Tanneberg, doctor en Quiropráctica y especialista en entrenamiento de fuerza y acondicionamiento.

Al masajear los músculos para prevenir lesiones, Matt recomienda crear una rutina para antes de entrenar que incluya un calentamiento dinámico que imite algunos o todos los movimientos que se van a realizar, seguido de un masaje en las zonas más tensas, tirantes o rígidas.