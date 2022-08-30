Cómo usar una pistola de masaje correctamente

Las pistolas de masaje son una gran herramienta de recuperación. Para aprovechar las ventajas y evitar lesiones involuntarias, es importante aprender a utilizar correctamente la pistola de masaje antes de tratar los músculos doloridos.

Jou destaca que debes dirigirte al vientre del músculo (la zona con más tejido muscular) y cubrir toda su longitud, evitando las protuberancias óseas y los puntos de unión. Esto puede ayudar a prevenir las molestias y el dolor. Como regla general, Graham Brady aconseja utilizar la pistola de masaje solo en los tejidos blandos o donde haya mucha masa muscular, no en los huesos ni en los tendones.

Más concretamente, recomienda utilizar la pistola en las zonas que puedan estar doloridas o tensas. Nos dice que hay que evitar aplicar la pistola sobre el hueso, ya que esto puede agravar ciertas lesiones y afecciones, como las fracturas.

Jou nos dice que, aunque te tiente la idea de poner la pistola a tope, sobre todo después de unos días intensos de entrenamiento, no debes hacerlo. El concepto de "sin dolor no se gana" no se aplica a las pistolas de masaje. "Me gusta aconsejar que se elija una velocidad y una presión tolerables y que se utilice el dolor como guía sobre cuánto tiempo usar el dispositivo", explica. "Las ventajas de la pistola de masaje no dependen de la intensidad de los ajustes, sino más bien de cuándo y dónde se utiliza el aparato".

Graham Brady está de acuerdo con Jou y coincide en que hay que basarse en la tolerancia al masaje como punto de referencia. No hay que meter más la pistola en las zonas irritadas, sino aplicar la presión lentamente de arriba a abajo y de lado a lado. La experta también nos cuenta que los diferentes ángulos pueden ayudar a ablandar el tejido de diferentes maneras.

No hay una cantidad fija de tiempo que se deba dedicar a un grupo muscular, pero Graham Brady recomienda abordar lentamente una zona y empezar a pasar a otros músculos una vez que se sienta alivio y que el músculo se haya aflojado. El uso de la pistola de masaje durante 10 minutos al día junto con la terapia de masaje o la fisioterapia puede mejorar la forma en que te sientes y te mueves.

Si no sabes con seguridad qué cabezal utilizar, Graham Brady explica que cuanto mayor sea la zona muscular a la que te diriges, mayor será el cabezal que debes elegir. Cuanto más pequeño sea el cabezal, más preciso será el masaje. Para evitar el dolor, recomienda empezar con un cabezal más grande para descubrir el nivel de tolerancia y ver si necesitas pasar a uno más pequeño.