Cómo tomar las medidas del pie y encontrar la talla de zapatillas adecuada
Guía de compra
Sigue estas sencillas instrucciones para tomar las medidas de los pies y consulta la guía de tallas Nike para ver qué talla de zapatillas es la mejor para ti.
Tanto si buscas zapatillas deportivas de alto rendimiento como unas para el día a día, necesitas una talla que te ofrezca sujeción y comodidad. Un modelo con una talla incorrecta puede resultar incómodo, hacerte daño en los pies e incluso causar ampollas. Además, por desgracia, lo de usar la talla equivocada es más común de lo que pueda parecer.
Un estudio de 2018 de la revista Journal of Foot and Ankle Research demostró que es posible que hasta dos de cada tres personas lleven zapatillas con una talla incorrecta. También se señala que esto está asociado con el dolor de pies y una mala salud podológica general.
Pero ¿cómo puedes saber si usas la talla correcta de zapatillas? Para encontrar la talla correcta de zapatillas, hay que empezar por medir de forma precisa los pies. Sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo y encontrar tu talla de zapatillas Nike. Echa un ojo también a otros consejos para encontrar modelos que te proporcionen la comodidad y sujeción que necesitas.
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Cómo medirte los pies
- Para conseguir la talla más precisa posible, lo mejor es medirse los pies por la noche. Los pies suelen hincharse a lo largo del día y por la noche podrían tener un tamaño un poco mayor que por la mañana.
- Antes de medir, ponte los calcetines que vayas a usar con las zapatillas.
- A continuación, pon un folio en una superficie lisa y asegúrate de que no se mueva.
- Apoya un pie en el folio y dobla las rodillas ligeramente. También puedes sentarte, pero debes apoyar los pies en el suelo con firmeza.
- Con un bolígrafo o un lápiz, marca el contorno exterior del pie en el papel. Si puedes, pídele a otra persona que te ayude con este paso. Así podrás mantener los pies quietos y conseguir una medición más precisa.
- Repite el proceso con el otro pie. Es habitual que cada pie tenga unas medidas algo distintas.
- Marca la punta del dedo gordo y la parte más externa del talón. Utiliza una regla o una cinta métrica para medir la distancia entre ambos puntos. Esta medida representa la longitud del pie. Para obtener la medición más precisa posible, te recomendamos usar una regla que mida en centímetros y no en pulgadas.
Nota: Las tallas de zapatillas Nike se basan en la longitud del pie. Si te parece que la talla de unas zapatillas estándar es demasiado estrecha, puede que quieras probar los modelos anchos o extraanchos. Muchas zapatillas icónicas de Nike están disponibles con un ajuste ancho y extraancho, entre ellas los modelos Nike Pegasus y Nike Monarch.
- Si tus pies tienen dos medidas diferentes, usa el más largo cuando consultes la guía de tallas.
Cómo saber tu talla de zapatillas
Ahora que te has medido los pies, consulta las medidas en una guía de tallas de Nike para encontrar tu talla de zapatillas ideal.
Aunque otras marcas de zapatillas usan escalas de tallas similares, siempre es mejor consultar cada guía de tallas antes de comprar unas zapatillas, ya que cada marca tiene su propio sistema de tallas y ajustes.
Zapatillas para hombre
Zapatillas para mujer
Zapatillas para hombre
Zapatillas para mujer
Estas guías contienen las tallas de zapatillas para EE. UU. Para conocer las conversiones a otros sistemas, consulta las guías de tallas de Nike más abajo.
¿Cuál es la diferencia entre las tallas de zapatillas para hombre y mujer?
Por lo general, existe una diferencia de una talla y media entre las zapatillas para hombre y para mujer de Nike. Por ejemplo, en la talla estadounidense si tienes un 8 en zapatillas para mujer, es probable que tu talla en el modelo para hombre sea un 6,5, que equivale al 39 en la talla europea. Sin embargo, algunos diseños de zapatillas están disponibles en tallas unisex, así que comprueba con atención los detalles del producto antes de comprarte unas nuevas.
4 señales de que podrías estar usando la talla equivocada
Cuando una zapatilla es de tu talla, deberías poder moverte con comodidad y seguridad, ya sea al andar, correr o hacer deporte. Dicho esto, existen varios factores en los que fijarse si sospechas que tu talla de zapatillas no es la correcta, por ejemplo:
- La puntera te aprieta. Si una zapatilla es demasiado pequeña, puede que sientas cierta presión o irritación en el borde del dedo gordo o el meñique.
- Se te irritan los talones o los tobillos. Si la zona del tobillo de las zapatillas queda demasiado alta, por ejemplo, podrías notar cierto enrojecimiento o ampollas a la altura del tobillo. Esto es señal de que la talla es demasiado grande.
- El puente de la zapatilla no queda donde debería. Si las zapatillas son demasiado grandes, el puente podría estar demasiado cerca del talón. Si son demasiado pequeñas, podría quedar demasiado cerca del metatarso.
- Se desliza el talón al andar. Esto puede ocurrir con unas zapatillas demasiado grandes, incluso con los cordones bien apretados.
Consejo: Al probarte unas zapatillas Nike para comprobar el ajuste, asegúrate de reproducir cualquier movimiento que tengas intención de hacer con ellas. Por ejemplo, si vas a comprar unas zapatillas de running, pruébalas corriendo un poco alrededor de la manzana con ellas. Para recibir orientación y consejos expertos por parte de un miembro del equipo de Nike, visita tu Nike Store local y pruébate varios modelos en persona.
3 consejos para encontrar la talla de zapatillas adecuada para tus peques
Cuando busques zapatillas nuevas para niños o niñas o quieras saber cuándo ha llegado el momento de tirar el par anterior, quizá tengas que investigar un poco, ya que tus peques no siempre son capaces de expresar ciertos detalles relacionados con el ajuste.
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Prueba estos consejos para asegurarte de comprar la talla adecuada:
- Pídele a tu peque que se ponga de pie y compara dónde le queda la punta del dedo gordo en relación con la punta de la zapatilla. Debería haber suficiente hueco para colocar la punta del dedo. Si no cabe, puede que las zapatillas sean demasiado pequeñas.
- Fíjate en cómo anda o corre con las zapatillas. Los patrones de pisada de los niños suelen ser menos uniformes que los de los adultos. Sin embargo, si parece que se mueven de forma algo inestable, es posible que las zapatillas no le resulten cómodas.
- En el caso de los niños más pequeños (como los bebés), si están constantemente toqueteándose las zapatillas o intentando ponérselas y quitárselas, es posible que no sean de la talla adecuada.
4 factores que pueden afectar al ajuste de una zapatilla
Las herramientas para medir de esta guía pueden ayudarte mucho a determinar la talla de zapatillas adecuada, pero es importante tener en cuenta que cada modelo tiene un diseño y una finalidad propios, lo que podría afectar a la sensación que dan dos pares de zapatillas distintas en los pies, aun siendo de la misma talla.
Existen una serie de factores que pueden afectar a cómo quedan unas zapatillas:
- La horma y la estructura general de la zapatilla. La horma es el molde sobre el que se confecciona una zapatilla, y cada zapatilla (incluidos diferentes modelos de Nike) se confecciona con una horma diferente. Por ejemplo, unas botas de fútbol Mercurial se fabrican con una horma distinta a la de unas Air Force 1. Si bien las botas de fútbol Nike están diseñadas para ceñirse al pie, su finalidad es distinta a la de una zapatilla para el día a día, por ejemplo, por lo que es probable que el ajuste te resulte diferente al de unas Air Force 1. Una gran cantidad de futbolistas, sobre todo atletas de élite, suelen elegir una talla inferior para sus botas para obtener mayor sensación de contacto con el balón.
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- El material. Algunos tejidos son más elásticos y suaves que otros. Por ejemplo, la piel puede resultar más suave y flexible que ciertos materiales sintéticos.
- El sistema de cierre. Una zapatilla con cordones te permite apretar o aflojar el ajuste a tu gusto, mientras que una sin cordones es menos regulable.
- La finalidad de la zapatilla. Para el rendimiento atlético, lo ideal es usar botas más ceñidas. Por otro lado, para una zapatilla para el día a día, te interesará más un ajuste más suelto con más espacio de movimiento.
Más allá de las medidas, el ajuste es algo subjetivo. Es normal que cada persona prefiera un tipo de ajuste a otro. Quizá te guste tener más o menos espacio de movimiento en función de cómo te gusta el ajuste de las zapatillas. Lo mejor que puedes hacer es guiarte con las medidas de los pies y probarte varios pares de zapatillas hasta encontrar las que te resulten más cómodas.
Preguntas más frecuentes
¿Cómo sé si estoy usando una talla de zapatillas inadecuada?
Si notas que te aprietan en los dedos o que tienes muy poco espacio en la puntera para moverlos, es probable que tus zapatillas sean demasiado pequeñas. Si la zona del tobillo de la zapatilla es demasiado alta o notas que te roza o te irrita el tobillo, es posible que estés usando una talla demasiado grande. Al usar una talla demasiado grande, puede que se deslice el talón o que te baile mucho dentro de la zapatilla, o quizá sientas que la sujeción en el puente del pie está descentrada.
¿Cómo sé si mi peque está usando una talla de zapatillas incorrecta?
Si ves que está constantemente toqueteándose las zapatillas, expresa cierta incomodidad o muestra patrones de pisada inusuales, es posible que no esté usando la talla de zapatillas adecuada. Además, si no puedes colocar la punta del dedo entre la punta del dedo gordo y la punta de la zapatilla, es probable que sea demasiado pequeña.
¿Cómo paso una talla de zapatillas para hombre a una para mujer?
Por lo general, existe una diferencia de una talla y media entre las zapatillas para hombre y para mujer de Nike. Por ejemplo, en la talla estadounidense si tienes un 8 en zapatillas para mujer, es probable que tu talla en el modelo para hombre sea un 6,5, que equivale al 39 en la talla europea. Sin embargo, algunos diseños de zapatillas están disponibles en tallas unisex, así que comprueba con atención los detalles del producto antes de comprarte unas nuevas.
¿Cuáles son las mejores zapatillas Nike para pies anchos?
Si la talla de unas zapatillas estándar te resulta demasiado estrecha, quizá te interese explorar los diseños anchos o extraanchos. Muchas zapatillas icónicas de Nike están disponibles con un ajuste ancho y extraancho, entre ellas los modelos Nike Pegasus y Nike Monarch.
¿Cómo convierto una talla de zapatillas para EE. UU. al sistema europeo?
Para convertir una talla de zapatillas entre los sistemas estadounidense y europeo, consulta las guías de tallas específicas de cada fabricante, ya que pueden variar de una marca a otra. Para convertir una talla de zapatillas Nike entre los sistemas estadounidense y europeo, consulta las guías de tallas de calzado para hombre, mujer y niño/a en Nike.com.
¿Cómo convierto una talla de zapatillas para EE. UU. al sistema canadiense?
La talla de zapatillas en Canadá es la misma que en EE. UU., por lo que no es necesario convertirla.
Texto: Julia Sullivan