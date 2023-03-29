Cómo tomar las medidas del pie y encontrar la talla de zapatillas adecuada

Tanto si buscas zapatillas deportivas de alto rendimiento como unas para el día a día, necesitas una talla que te ofrezca sujeción y comodidad. Un modelo con una talla incorrecta puede resultar incómodo, hacerte daño en los pies e incluso causar ampollas. Además, por desgracia, lo de usar la talla equivocada es más común de lo que pueda parecer.

Un estudio de 2018 de la revista Journal of Foot and Ankle Research demostró que es posible que hasta dos de cada tres personas lleven zapatillas con una talla incorrecta. También se señala que esto está asociado con el dolor de pies y una mala salud podológica general.

Pero ¿cómo puedes saber si usas la talla correcta de zapatillas? Para encontrar la talla correcta de zapatillas, hay que empezar por medir de forma precisa los pies. Sigue leyendo para descubrir cómo hacerlo y encontrar tu talla de zapatillas Nike. Echa un ojo también a otros consejos para encontrar modelos que te proporcionen la comodidad y sujeción que necesitas.

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