¿No sabes dónde guardar tu colección de zapatillas? ¿Necesitas poner en orden tus modelos de fitness? ¿Tienes problemas de espacio? Te entendemos: organizar el calzado puede ser un auténtico dolor de cabeza. Que levante la mano quien nunca haya dejado las zapatillas tiradas por el suelo. Sabemos que es tentador, pero el desorden empieza justamente por ahí.

Según nos cuenta Jean Prominski, organizadora profesional y fundadora de Seattle Sparkle, una empresa especializada en la organización de hogares, guardar los zapatos es todo un arte, sobre todo cuando se tiene una colección. Cuando guardas correctamente el calzado, no solo haces que te resulte más fácil encontrar los pares que necesitas, sino que también contribuyes a alargar su vida útil.

Hay muchas maneras de hacerlo. Algunas son más complejas, como montar una estantería, y otras más simples, como comprar cajas de plástico con una tapa frontal transparente para ver el contenido. A continuación, te dejamos varias ideas para ordenar tus zapatillas en espacios pequeños, como el vestíbulo, y algún que otro consejo para ocultar las que están sucias.

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