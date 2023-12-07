20 ideas aprobadas por expertos para guardar zapatillas
Cuidado del producto
Jamás volverás a perder tus zapatillas.
¿No sabes dónde guardar tu colección de zapatillas? ¿Necesitas poner en orden tus modelos de fitness? ¿Tienes problemas de espacio? Te entendemos: organizar el calzado puede ser un auténtico dolor de cabeza. Que levante la mano quien nunca haya dejado las zapatillas tiradas por el suelo. Sabemos que es tentador, pero el desorden empieza justamente por ahí.
Según nos cuenta Jean Prominski, organizadora profesional y fundadora de Seattle Sparkle, una empresa especializada en la organización de hogares, guardar los zapatos es todo un arte, sobre todo cuando se tiene una colección. Cuando guardas correctamente el calzado, no solo haces que te resulte más fácil encontrar los pares que necesitas, sino que también contribuyes a alargar su vida útil.
Hay muchas maneras de hacerlo. Algunas son más complejas, como montar una estantería, y otras más simples, como comprar cajas de plástico con una tapa frontal transparente para ver el contenido. A continuación, te dejamos varias ideas para ordenar tus zapatillas en espacios pequeños, como el vestíbulo, y algún que otro consejo para ocultar las que están sucias.
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Cómo organizar correctamente las zapatillas
Antes de ponerte manos a la obra, saca todos los modelos que tengas y divídelos en categorías. Por ejemplo, separa las zapatillas de entrenamiento de los zapatos de vestir y de temporada. Este paso es crucial para descartar los modelos que ya no te pongas, que tengan las suelas desgastadas o que simplemente ya no te sirvan.
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Cuando ya sepas qué modelos te gustaría conservar, piensa en cuándo y cómo te los vas a poner. Separa el calzado que usas con más frecuencia del que solo te pones en ocasiones especiales o según el tiempo que haga.
Además, como apunta Prominski, si tu colección es grande, necesitarás un armario entero para ella. En cualquier caso, lo mejor es colocar las zapatillas que más uses en un zapatero o una bandeja más a mano.
Lo más importante, según comenta Prominski, es tener un sistema lo más sencillo posible, que no sea complicado de mantener y que te lo ponga fácil a la hora de devolver las zapatillas a su sitio.
Sigue leyendo para descubrir 20 soluciones recomendadas por expertos para guardar zapatillas, clasificadas en función de la ubicación y el método de almacenamiento.
7 ideas para guardar las zapatillas en el armario
1. Cajas con tapa frontal transparente.
Aunque te parezca tentador dejar las zapatillas dentro de sus cajas originales en la estantería o en el suelo, no lo hagas. De acuerdo con Prominski, las cajas originales se deforman cuando están apiladas, lo que puede dañar las zapatillas. Y como no te permiten ver lo que hay dentro, te lo ponen difícil a la hora encontrar el par adecuado.
Las cajas de acrílico transparente son una excelente alternativa. Además de ser resistentes, te permiten ver su contenido de un vistazo.
2. Estantes para el armario.
No necesitas ser manitas para montar unos estantes en tu armario. Puedes comprar unos que ya vengan listos para montar o hacerlos tú con soportes y planchas de madera que puedes conseguir en una ferretería. Hasta puedes pedirle al personal de la tienda que las corte a medida.
Es lo ideal si quieres tener tus zapatillas ordenadas en un estante, pero todos los de tu armario están ocupados.
3. Zapatero de metal colgante.
Solo te llevará un par de minutos montarlo. Hazte con un zapatero de metal para colgar y ponlo detrás de la puerta del armario para acceder fácilmente a él.
4. Cajas de plástico para zapatillas.
Haz que tu armario parezca una tienda de zapatillas con cajas apilables que te permitan ver el perfil de cada modelo. Algunas cajas están hechas de plástico con protección ultravioleta para evitar que las zapatillas pierdan color o se pongan amarillentas.
5. Cajas grandes.
Aunque las cajas de plástico grandes no tengan un sistema de apertura frontal, son perfectas para guardar el calzado de temporada y de vestir. Si las coges transparentes, genial, pero no pasa nada si son opacas. En ese caso, márcalas con una lista o fotos de las zapatillas que contienen.
6. Estanterías.
Si tienes un vestidor, probablemente tengas espacio para instalar una estantería en la que exponer tu colección. Hasta podrías pintarla de un color alegre para que destaque.
Tal como señala Prominski, las estanterías abiertas exponen las zapatillas al aire y al polvo, por lo que deberás limpiarlas de vez en cuando para evitar un desgaste innecesario.
7. Mural de zapatillas.
Los soportes modulares son la solución definitiva para guardar las zapatillas en el armario. Regula la altura y la profundidad de los estantes para crear un sistema que se adapte a tu colección y tus necesidades.
5 ideas para guardar zapatillas en espacios pequeños
8. Zapatero abierto.
Los zapateros abiertos son perfectos para los espacios pequeños. Además, tienes muchos tamaños y diseños entre los que elegir. Lo más importante es saber de qué medidas lo quieres antes de comprarlo.
9. Organizador para la puerta.
Esta solución es adecuada para los armarios más altos. Elige un diseño de PEVA transparente para poder ver el contenido. Y no te olvides de darle una limpieza cada pocos días: el fondo suele llenarse con los restos de suciedad de las zapatillas.
10. Armario zapatero decorativo.
Los armarios zapateros ocultan las zapatillas y le dan un toque de personalidad a los espacios pequeños. Aunque las zapatillas quedan ocultas, puedes usar la parte de arriba a modo de consola o poner encima una pequeña bandeja multifuncional.
11. Descalzadora con zapatero.
Las descalzadoras son muy prácticas para calzarse estando sentado. Además, si tienen espacio de almacenamiento, siempre puedes meter dentro los pares que quieras tener a mano.
12. Cestas de mimbre.
Para guardar tus zapatillas con estilo, no hay nada como unas cestas de mimbre debajo de un banco o dentro de un armario.
5 ideas para guardar zapatillas en espacios estrechos
13. Zapatero vertical.
Si no tienes espacio para un zapatero de tamaño estándar, elige uno vertical. Estos modelos son perfectos para espacios pequeños y estrechos, tal como señala Prominski.
14. Estantes expositores.
Si no tienes mucho espacio con el que trabajar, siempre puedes usar la pared para exponerlas. Aunque en cada estante flotante solo hay sitio para un par, puedes ordenarlos de la forma que más te guste.
15. Estantes flotantes pequeños.
Monta tu propio sistema de almacenamiento colocando varios estantes flotantes en vertical. Dependiendo del espacio que tengas, podrías crear hasta tres columnas.
16. Estantes cúbicos.
Prueba con unos estantes cúbicos de diseño minimalista si el tamaño de la habitación lo permite. Los huecos de cada cubo te ayudarán a mantener las zapatillas ordenadas y accesibles.
17. Soportes compactos.
Olvida las estanterías y hazte con unos soportes que te permitan guardar las zapatillas unas encima de otras. De esa forma, podrás organizarlas en filas perfectamente ordenadas. Algunos soportes incluso son regulables y se adaptan a todo tipo de calzado, como plataformas o bailarinas.
3 ideas para guardar las zapatillas en el garaje
18. Bandeja de goma.
Los garajes suelen ser húmedos, por lo que no son el mejor lugar para guardar tus modelos favoritos. Lo que sí ofrecen es una enorme funcionalidad. Las bandejas de goma son perfectas para guardar el calzado sucio, como unas zapatillas de trail running o unas botas de senderismo llenas de barro.
19. Cestas de alambre.
Las cestas de alambre son perfectas cuando tienes un montón de zapatillas que guardar y no te importa tanto la estética. Son especialmente útiles para las familias con niños que buscan un lugar accesible donde dejar las zapatillas.
20. Solución empotrada a medida.
Los garajes suelen tener mucho espacio disponible en las paredes. ¿Y si lo aprovechas con una solución de almacenamiento empotrada? Puedes usarla como un área multifuncional donde guardar tanto la equipación deportiva como las zapatillas. Si es posible, hasta podrías añadirle unas puertas de armario para mantener el polvo a raya.
Texto: Yelena Moroz Alpert