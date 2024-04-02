3 claves para comprar los pantalones cortos de gimnasio para tu próximo entrenamiento

3 claves para comprar el pantalón corto perfecto para el gimnasio
Guía de compra
Llevar un pantalón corto para el gimnasio es mucho más que una cuestión de moda, ya que la eficacia de tus entrenamientos depende de sus características y de la calidad de su tejido.
El pantalón corto para el gimnasio adecuado marca la diferencia entre tener rozaduras en los muslos y alcanzar tus objetivos. De hecho, la mayoría de las personas que van al gimnasio afirma que, cuando se pone la ropa para hacer deporte, siente motivación para ir a darlo todo. Para aumentar la eficacia de tus entrenamientos, te recomendamos que elijas un modelo ligero con las características adecuadas.
Tanto si estás entrenando para una maratón como si solo quieres mejorar tu fuerza, como atleta te mereces la confianza, la comodidad y el rendimiento que puede aportarte el pantalón corto de entrenamiento adecuado. Pero ¿por dónde empezar?
Con tantas opciones diferentes, es difícil saber qué pantalón corto para el gimnasio se adapta mejor a tus necesidades de entrenamiento y fitness. Para escoger bien, plantéate qué tejido y ajuste te proporcionan mayor comodidad y funcionalidad. A continuación, elige un modelo acorde a tu sentido de la moda.
1. Elige los materiales adecuados
Los pantalones cortos para el gimnasio están disponibles en un sinfín de tejidos, desde materiales naturales, como el algodón y el bambú, hasta sintéticos, como el nylon, el spandex y el poliéster. Como cada tejido tiene sus propias ventajas e inconvenientes, ten en cuenta estos aspectos a la hora de elegir el pantalón corto adecuado para ti:
- Termorregulación: elige un material que sea adecuado para el clima de la zona en la que vives. La mayoría de los tejidos sintéticos capilarizan el sudor y te ayudan a mantener una temperatura corporal más baja y a reducir la retención del sudor después de hacer ejercicio a altas temperaturas. Por ejemplo, la ropa Nike Dri-Fit está diseñada exclusivamente para reducir la humedad y mantener la transpirabilidad. Por otro lado, el algodón absorbe el sudor y permanece mojado durante más tiempo. En general, los tejidos de malla son transpirables, ligeros y fáciles de lavar.
- Amplitud de movimiento: algunos pantalones cortos de entrenamiento cuentan con un diseño elástico en cuatro direcciones, como los que se han diseñado para ofrecer compresión con spandex o nylon. Si buscas un pantalón corto para practicar yoga o levantar pesas, necesitas que te acompañe en tus movimientos.
- Propiedades antimicrobianas: algunos materiales artificiales reciben un tratamiento para resistir a la acumulación de bacterias y moho. Otras opciones, como el algodón, la lana merino y el bambú, hacen esto de forma natural. Además, los materiales naturales retienen menos olor que los sintéticos.
- Materiales sostenibles: si te preocupa el impacto medioambiental, elige productos fabricados teniendo en cuenta la sostenibilidad. En la actualidad, no existe ninguna certificación estándar o aceptada en la industria que garantice la composición sostenible de la ropa, pero puedes buscar productos que produzcan menos residuos y tengan una huella de carbono reducida. Entre otros, encontrarás productos fabricados con tejidos biodegradables naturales, como el algodón orgánico, el cáñamo y el bambú, y con tejidos semisintéticos, como el lyocell. Además, contempla la posibilidad de elegir una mezcla de tejidos que sea eficaz en múltiples aspectos, como un pantalón corto que combine poliéster reciclado o spandex. Para confeccionar muchos de nuestros productos Nike utilizamos poliéster y nylon reciclados, o reutilizamos plásticos, hilos y tejidos ya existentes.
2. Encuentra el ajuste perfecto
¿Largo o corto? ¿Ceñido u holgado? La respuesta depende de las actividades que te guste hacer y de lo que te dé más comodidad. A continuación, te ofrecemos algunos consejos basados en los entrenamientos de gimnasio más habituales:
- Running: para hacer ejercicios de cardio y actividades que impliquen mucho movimiento, te recomendamos que escojas un pantalón corto que ofrezca libertad de movimiento. Los que tienen la pernera corta son una buena opción para salir correr, montar en bicicleta elíptica y bicicleta estática, y hacer actividades aeróbicas en las que un ajuste holgado puede volverse en tu contra.
- Training: para los entrenamientos de fuerza intensos, lo mejor es escoger una prenda flexible y ligera que garantice la sujeción. La cintura debería ser fina y cómoda para mantener el pantalón corto en su sitio cuando aumenta la intensidad.
- Yoga: mantener la frescura en la esterilla es imprescindible. Para ello, lo ideal es que el pantalón corto esté confeccionado con un tejido suave y elástico que capilarice la humedad. A muchos amantes del yoga les gustan los diseños ceñidos y sin costuras porque son mucho más cómodos.
Por lo general, los diseños más ajustados suelen resbalarse menos cuando te mueves mucho. Sin embargo, algunos atletas sienten más comodidad y seguridad cuando entrenan con pantalones cortos más holgados. Además, si cuentan con forro pueden proporcionar lo mejor de ambos mundos y evitar las rozaduras en los muslos. Algunos pantalones cortos cuentan con un forro de compresión que ofrece sujeción y comodidad gracias al ajuste elástico y ceñido, y la tecnología que capilariza el sudor. Los pantalones cortos compresivos combinan bien con otras prendas más holgadas.
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3. Sé fiel a tu estilo
Además de mejorar tu rendimiento, los pantalones cortos para el gimnasio tienen mucho más para ofrecerte. También quieres que sean bonitos, ¿no? Por ello, a la hora de elegir un modelo, ten en cuenta los distintos elementos funcionales y estéticos.
¿Prefieres que tengan bolsillos? Apuesta por los que te permitan seguir tu rutina sin esfuerzo. Los bolsillos abiertos te serán de gran ayuda si solo te vas a llevar las llaves de casa, pero un bolsillo con cremallera siempre será más seguro para tener el teléfono a mano mientras haces pesas. Si escuchas música mientras corres en la cinta, lo mejor quizás sea un bolsillo en el propio forro para que tu teléfono no se mueva.
Los materiales, el ajuste y los bolsillos determinarán también el aspecto de tu pantalón corto. ¿Te gustan los colores discretos, sin apenas adornos y con líneas impecables? ¿O buscas algo atrevido, brillante y divertido? Cuanto te pongas tu pantalón corto para el gimnasio, deberías sentir ganas de salir a comerte el mundo, así que no escatimes en estilo.
Preguntas frecuentes a la hora de comprar un pantalón corto
¿Cuánto cuesta un pantalón corto para entrenar?
Es probable que tu pantalón sea la más castigada de todas tus prendas deportivas, así que prepárate para gastar en consonancia. El precio dependerá en gran medida de la marca y el material, pero, para hacerte una idea, puedes pagar entre 25 $ (los más baratos) y alrededor de 80 $ (los de más alta calidad para entrenar). Los pantalones cortos especializados pueden ser más caros, y más si ofrecen compresión.
¿Cuántos pantalones cortos debería comprar?
Con tantos modelos diferentes disponibles, puede que caigas en la tentación de comprar toda la tienda, pero solo necesitas unos cuantos pares que puedas usar mientras el resto está en la lavadora. Evita volver a usarlos sin antes lavarlos: aunque es poco probable que te cause un problema de salud, puede provocar algunas infecciones y reacciones inflamatorias, y, sin duda, cogerán mal olor. Prueba la siguiente fórmula: si haces la colada una vez a la semana y ejercicio fuera cinco veces por semana, lo ideal es que tengas cinco pares.
¿Cuál es la diferencia entre los pantalones cortos de entrenamiento para hombre y mujer?
Hoy en día, hay menos diferencias entre los pantalones cortos para hombre y mujer, ya que muchos atletas prefieren ropa de entrenamiento unisex. En general, los pantalones cortos para hombre tienden a tener una pernera más larga y ofrecer más sujeción en la zona de la ingle. Los pantalones cortos para mujer suelen tener una cintura más alta, una pernera más corta y menos espacio en la parte delantera.
¿Qué son los pantalones cortos 2 en 1?
El pantalón corto 2 en 1 está compuesto por un pantalón corto interior ceñido fijado a un pantalón corto exterior más holgado. A menudo se utilizan para correr y los suelen elegir quienes buscan opciones transpirables para evitar rozaduras.
¿Cómo se lava un pantalón corto para el gimnasio?
Sigue las instrucciones de cada prenda, pero, si has cortado las etiquetas, te recomendamos que los laves en la lavadora con agua fría y los seques a baja temperatura en la secadora. Eso sí, si en vez de la secadora usas un tendedero, prolongarás aún más la vida útil de tus pantalones cortos para el gimnasio. Sumérgelos previamente en vinagre para que sea más fácil eliminar los malos olores y las manchas.
¿Qué hay que ponerse por debajo de un pantalón corto para el gimnasio?
Tanto los hombres como las mujeres deberían considerar llevar un pantalón corto de compresión o una capa base debajo del pantalón corto para el gimnasio. Algunos hombres pueden elegir no llevar nada más si el pantalón corto de entrenamiento ya viene con una malla o con un forro de sujeción. Además, todo el mundo debería optar por materiales que capilaricen el sudor en vez de absorberlo.