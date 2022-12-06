Las mejores Air Force 1 que ya puedes comprar

Las mejores Air Force 1 que puedes comprar
Guía de compra
Descubre los mejores estilos y colores de las Air Force 1 que puedes comprar ya mismo.
¿Buscas unas zapatillas icónicas para el día a día que nunca pasen de moda? Las Nike Air Force 1 son tu mejor opción. Las Air Force 1 fueron las primeras zapatillas de baloncesto en incorporar la tecnología Nike Air y, desde entonces, se han convertido en todo un icono.
Las Air Force 1 originales salieron al mercado hace más de 40 años y, desde entonces, han surgido versiones de todo tipo. Echa un ojo a los últimos modelos y descubre desde estilos de perfil bajo hasta diseños con forma de bota.
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1. Air Force 1 Low
Si buscas unas zapatillas clásicas de aspecto impecable que sean fáciles de poner y quitar, te recomendamos las Air Force 1 de perfil bajo. Las Air Force 1 Low tienen muchos estilos diferentes, pues se trata de un modelo del que suelen sacarse ediciones especiales, además de incluir las combinaciones de colores más novedosas.
Este modelo de perfil bajo ofrece un look sencillo y atemporal, con revestimientos cosidos en la parte superior para añadir durabilidad y sujeción a cada paso.
2. Air Force 1 Mid
Si buscas un modelo más pesado que te cubra el tobillo, elige unas zapatillas de perfil medio. Las Air Force 1 Mid tienen una zona del tobillo acolchada, ligeramente más alta, y hay muchos modelos que cuentan con una correa de cierre por contacto alrededor del tobillo para regular el estilo y el ajuste.
Todas las AF1 Mid incorporan una unidad de amortiguación Nike Air en la suela, así como una lengüeta acolchada para aumentar su comodidad. Algunas incluso tienen elementos de diseño adicionales, como una parte superior de piel premium texturizada o detalles bordados.
3. Air Force 1 High
Las primeras Air Force 1 eran de perfil alto. Si buscas un estilo fiel al original, este es el tuyo.
Al igual que con las Air Force 1 de perfil bajo y medio, puedes escoger entre las diferentes combinaciones de colores de Nike o personalizar tus propias Nike By You AF1 eligiendo el material y los colores de los cordones, la parte superior, el Swoosh y la suela. Las AF1 de perfil alto también incluyen una correa en el tobillo para personalizar el ajuste y el estilo.
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4. Botas Air Force 1
Las botas Nike Air Force 1 combinan el estilo exclusivo y la piel impecable de las zapatillas con una mayor durabilidad y tracción, por lo que son ideales para aventurarse en la naturaleza. Las botas AF1 cuentan con una suela más adherente y aislamiento sintético para mantener los pies secos y calientes.
Algunas versiones incluyen piel repelente al agua, una puntera reforzada y una lengüeta más alargada para evitar que el agua y la suciedad entren dentro.
5. Plataformas Air Force 1
Si buscas unas Air Force 1 más altas o prefieres unas zapatillas para el día a día con una suela extragruesa, elige la versión con plataforma. Las plataformas Air Force 1 incluyen una mediasuela elevada y acolchada con espuma suave en la planta del pie para ofrecer comodidad a cada paso.
Texto: Julia Sullivan