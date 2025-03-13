Cómo tomar las medidas para saber tu talla de sujetador deportivo Nike

Para muchas atletas, el sujetador es una prenda crucial de cualquier look para entrenar. Y eso es así porque el sujetador es una de las piezas más técnicas que se puede tener, tal y como nos explica Tara Sweeney, diseñadora técnica de sujetadores deportivos Nike.

No obstante, el ajuste ideal depende de más factores, además de las medidas. "Encontrar el sujetador deportivo correcto depende de encontrar un equilibrio entre comodidad y sujeción para tu tamaño y firmeza de pecho, la forma de tu cuerpo y las actividades que hagas", nos dice Sweeney.

Por si quieres saber más sobre cómo encontrar el ajuste correcto, Tara Sweeney nos ha contado cómo calcular la talla de sujetador.