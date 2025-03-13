Cómo tomar las medidas para saber tu talla de sujetador deportivo Nike
Guía de compra
El equipo de diseño técnico de sujetadores deportivos Nike te cuenta cómo tomarte las medidas para saber tu talla y encontrar el ajuste ideal.
Para muchas atletas, el sujetador es una prenda crucial de cualquier look para entrenar. Y eso es así porque el sujetador es una de las piezas más técnicas que se puede tener, tal y como nos explica Tara Sweeney, diseñadora técnica de sujetadores deportivos Nike.
No obstante, el ajuste ideal depende de más factores, además de las medidas. "Encontrar el sujetador deportivo correcto depende de encontrar un equilibrio entre comodidad y sujeción para tu tamaño y firmeza de pecho, la forma de tu cuerpo y las actividades que hagas", nos dice Sweeney.
Por si quieres saber más sobre cómo encontrar el ajuste correcto, Tara Sweeney nos ha contado cómo calcular la talla de sujetador.
Cómo medir tu talla de sujetador deportivo Nike
De acuerdo con esta experta, para tomarte las medidas correctamente para elegir un modelo Nike, intenta ponerte un sujetador estándar sin almohadillas con el que tengas espacio entre cada pecho.
Encuentra tu talla de sujetador
Encuentra tu talla de sujetador con este cuestionario de dos pasos. Antes de empezar, ponte un sujetador sin almohadillas que te dé sujeción con una forma natural. No debe ser uno tipo bralette ni un modelo con relleno.
Paso uno: mide el contorno
Mide el contorno inferior del sujetador, el que recorre el cuerpo por debajo del pecho. Debes ajustar la cinta métrica hasta que la notes ceñida. Redondea a la medida más cercana. Si no tienes una cinta métrica, utiliza el cordón de unas zapatillas y una regla. Sigue las instrucciones de arriba. Pon la cuerda en una superficie plana y mídela con una regla.
Paso dos: mide la copa
Pon la cinta métrica en paralelo al suelo pasando por la zona del pezón. Mide desde el esternón al punto lateral exterior en el que acaba el tejido mamario (el punto en el que quedaría el aro de un modelo estándar). Redondea a la medida más cercana.
Tu talla de sujetador Nike
Basándonos en tus respuestas, esta es la talla de sujetador que pensamos que se adapta a ti.
3 formas de saber si tu sujetador deportivo te queda bien
Para saber si tienes el ajuste adecuado, haz esta sencilla prueba en tres pasos en el probador o en casa.
1. Comprueba si el contorno queda ceñido
En lo que respecta a funcionalidad, el contorno de un sujetador deportivo es lo más importante de la prenda, tal y como nos dice Sweeney. Para saber si tienes el ajuste adecuado, coloca dos dedos debajo del contorno cuando lo tengas puesto. Deberías poder hacerlo cómodamente. Más consejos:
El sujetador podría quedarte un poco grande si el contorno se mueve hacia arriba y si notas que la copa no te da sujeción y queda suelta cuando subes los brazos.
El sujetador podría quedarte algo pequeño si el contorno te aprieta mucho y te resulta difícil respirar hondo o moverte libremente.
2. Comprueba los tirantes
El sujetador podría quedarte grande si constantemente sientes la necesidad de ajustar los tirantes o si estos te quedan muy hacia fuera sobre los hombros. Podría quedarte pequeño si los tirantes te hacen sentir mucha presión en el cuello o si se te clavan mucho o visiblemente en los hombros.
Si la banda de debajo del pecho se mantiene en su sitio cuando levantas los brazos, llevas el ajuste correcto. Los tirantes deben ofrecer seguridad, pero no pellizcarte.
Más de la mitad de las mujeres tienen el pecho asimétrico. Los tirantes regulables son una forma útil de personalizar el ajuste de los sujetadores deportivos, pero Sweeney nos aconseja que no deben ajustarse como solución para un sujetador que no nos queda bien por otras partes. No vale de nada ajustarlos si la copa es demasiado grande o si el contorno queda suelto.
3. Haz los movimientos que sueles hacer en la actividad para la que quieres usar el sujetador
Los sujetadores deben hacerte sentir segura y cómoda durante tu actividad o deporte. Sweeny nos explica que la mejor forma de probar este aspecto es hacer los movimientos típicos que haces en tu actividad con el sujetador puesto. Puedes hacer tu secuencia de yoga favorita o una sentadilla profunda. La forma en la que el sujetador se ajuste y se mueve contigo debe ser personal.
Encuentra la talla de sujetador ideal: más factores que debes tener en cuenta
Aunque el ajuste del contorno y el de los tirantes suelen ser las señales más claras de que un sujetador queda bien, hay otros indicadores que también pueden ayudarte a ver si llevas o no la talla correcta.
Un sujetador que queda pequeño suele:
- Tener una línea delantera o una sisa que provoca que el pecho se salga o se clave por los lados.
- Tener una línea delantera o una sisa que queda demasiado baja en el cuerpo.
- Tener una copa demasiado corta, que puede hacer que la banda inferior se suba o se quede en la parte inferior del pecho en lugar de justo debajo del tejido mamario.
Un sujetador que queda grande suele:
- Presentar un exceso de tejido amontonándose en la zona de la copa.
- Tener una línea delantera o una sisa que queda demasiado alta y que puede producir roces en el cuello o las axilas.
- No proporcionar ninguna compresión ni sujeción, y suele dejar demasiado espacio, por lo que el pecho se mueve.
Encuentra el sujetador deportivo Nike adecuado para ti
Hay 3 tipos principales de sujetadores deportivos Nike. Obtén más información sobre sus características para decidir cuál es el más apropiado para ti.