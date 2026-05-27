Cómo elegir la talla adecuada de botas de fútbol

Por lo general, las botas de fútbol tienen el mismo tallaje que unas zapatillas normales. Dicho esto, algunas personas (sobre todo, deportistas de élite) prefieren que las botas les queden más ceñidas que, por ejemplo, unas zapatillas de running.

Esto se debe a que buscan un toque sensible del balón, lo que les lleva a elegir media o una talla por debajo de su talla normal. (Nota: Esto puede generar incomodidad al principio). Quienes juegan por diversión o a nivel amateur no necesitan una talla menor, deben elegir aquella que les resulte cómoda.

Las botas de fútbol Nike están fabricadas principalmente con materiales sintéticos, que ofrecen flexibilidad y suavidad, y pueden darse de sí. Además, están diseñadas para que te las pongas en cuanto las saques de la caja, por lo que no se necesita mucho tiempo de adaptación.

Por lo general, elige unas botas que te queden bien cuando te las pruebes, sin pensar en cómo te quedarán dentro de unos meses. Cuando te pruebes unas botas nuevas, ponte los calcetines que vayas a utilizar para jugar. Por lo general, unas botas de fútbol de tu talla no deberían moverse en el talón.