Cómo elegir la talla adecuada de botas de Nike Football Una guía de tallas y selección
Guía de compra
Sigue estos consejos para elegir la talla adecuada de botas de fútbol. Además, descubre los mejores modelos Nike según tus preferencias de ajuste y tu estilo de juego.
En los partidos de fútbol, los jugadores y las jugadoras necesitan cambiar de dirección y esprintar en cuestión de segundos.
Las mejores botas de fútbol deben ser ceñidas, cómodas y facilitar estos movimientos, e incluso mejorar la precisión de cualquier atleta en el terreno de juego. Sigue leyendo para descubrir las mejores botas para jugar en el campo.
Conclusiones rápidas
- Las botas de fútbol Nike, por lo general, tienen el mismo tallaje que unas zapatillas normales.
- Los jugadores de élite a veces eligen media talla menos para mejorar la sensibilidad al contacto con el balón. Esto puede generar incomodidad al principio.
- Quienes juegan para pasar el rato o a nivel amateur no suelen necesitar una talla menos.
- Te recomendamos probar siempre las botas con los mismos calcetines que lleves durante el partido.
- Las botas de fútbol Nike están fabricadas con materiales sintéticos que requieren poco o ningún periodo de adaptación.
- Los modelos Mercurial tienen un ajuste anatómico y estrecho. Los modelos Tiempo y Phantom ofrecen un ajuste más natural y ancho.
Cómo elegir la talla adecuada de botas de fútbol
Por lo general, las botas de fútbol tienen el mismo tallaje que unas zapatillas normales. Dicho esto, algunas personas (sobre todo, deportistas de élite) prefieren que las botas les queden más ceñidas que, por ejemplo, unas zapatillas de running.
Esto se debe a que buscan un toque sensible del balón, lo que les lleva a elegir media o una talla por debajo de su talla normal. (Nota: Esto puede generar incomodidad al principio). Quienes juegan por diversión o a nivel amateur no necesitan una talla menor, deben elegir aquella que les resulte cómoda.
Las botas de fútbol Nike están fabricadas principalmente con materiales sintéticos, que ofrecen flexibilidad y suavidad, y pueden darse de sí. Además, están diseñadas para que te las pongas en cuanto las saques de la caja, por lo que no se necesita mucho tiempo de adaptación.
Por lo general, elige unas botas que te queden bien cuando te las pruebes, sin pensar en cómo te quedarán dentro de unos meses. Cuando te pruebes unas botas nuevas, ponte los calcetines que vayas a utilizar para jugar. Por lo general, unas botas de fútbol de tu talla no deberían moverse en el talón.
¿En qué se diferencian los ajustes de las botas de Nike Football según la línea?
Hay tres líneas de botas de fútbol Nike. Aquí te contamos cómo debería ser el ajuste de cada una:
- Mercurial: ajuste anatómico; diseñadas para ofrecer un perfil ceñido y estrecho que minimiza el espacio entre el pie y el balón; ideales para jugadores con pies más estrechos o para aquellos que prefieren un ajuste ceñido; se recomienda pedir media talla más para los pies más anchos.
- Phantom: ajuste natural; un perfil de ajuste más amplio que se adapta a una mayor variedad de formas de pie; cuenta con material Gripknit que se amolda al pie con el tiempo.
- Tiempo: ajuste natural; la parte superior de piel sintética se amolda al pie y ofrece el ajuste más cómodo de las tres líneas; adecuadas para jugadores con los pies más anchos.
¿Deberías elegir una talla menos en las botas de fútbol?
Los jugadores de élite pueden elegir media talla o una talla menos para disfrutar de un mayor contacto con el balón. Por otro lado, quienes juegan para pasar el rato no suelen necesitar una talla menos. La parte superior sintética, como el TECHLEATHER de las Tiempo Maestro, está hecha para estirarse y resultar cómoda desde el primer momento, pero no se estirará en exceso como suele ocurrir con el cuero natural.
Una aclaración sobre las tallas para mujer y para niño/a
En la misma bota, la talla de mujer equivalente de EE. UU. es la talla de hombre de EE. UU. + 1,5. Al comprar botas de fútbol para niño/a, te recomendamos un ajuste algo más suelto para adaptarse a los pies en crecimiento. Las mejores botas de fútbol para niños deben priorizar la comodidad y adaptarse a su estilo de juego y a la superficie de juego. Hay versiones para niños de las Nike Mercurial, Phantom y Tiempo.
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¿Qué botas de fútbol Nike deberías elegir?
Todas las botas de fútbol Nike están diseñadas para cualquier jugador independientemente de su posición en el terreno de juego. No hay un modelo ideal para defensas y otro ideal para delanteros.
En su lugar, los tres modelos de botas de fútbol, las Nike Mercurial, las Nike Phantom y las Nike Tiempo, están pensados para un determinado estilo de juego, por lo que cada uno ofrece unas características y ventajas únicas. Aquí tienes una breve descripción de ellos:
1. Nike Mercurial
Características principales: diseño ultraligero; tracción marcada para una aceleración óptima; ajuste ceñido.
Ideales para: jugadores que hacen movimientos rápidos y explosivos con balón o sin él y prefieren un ajuste estrecho en los laterales.
2. Nike Phantom
Características principales: la parte superior presenta un agarre similar al de la goma para ayudar a controlar el balón y se puede sentir al tacto; la placa Cyclone 360 ayuda a reducir la tensión de rotación al pivotar; incluye un sistema de lazada descentrado para pases y tiros precisos.
Ideales para: jugadores que valoran la precisión a la hora de pasar y marcar.
3. Nike Tiempo
Características principales: piel sintética suave y una amortiguación especial para una comodidad máxima.
Ideales para: jugadores que valoran la comodidad de un ajuste tipo guante.
¿Cada cuánto tiempo debo cambiar mis botas de fútbol?
La vida de unas botas de fútbol depende de muchos factores, como la frecuencia con la que te las pones. Las botas de fútbol Nike son resistentes y duraderas, y están diseñadas para que puedas usarlas al menos una temporada, pero probablemente te duren más tiempo si las cuidas bien.
Una forma de hacerlo es ponértelas solo en la superficie para la que se diseñaron.
Consejo: Ten unas chanclas o unas zapatillas sin cordones a mano para cambiarte antes de salir del terreno de juego.
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¿Cada cuánto hay que cambiar las botas de fútbol?
Algunos aspectos clave pueden indicarte que es el momento de que inviertas en unas botas de fútbol nuevas. Por ejemplo:
- Delaminación (empiezan a separarse las dos superficies de la suela exterior de las botas que normalmente están unidas)
- Desgaste de los tacos de la suela exterior
- Agujeros o parches en la zona del tobillo (sobre todo, en las botas de perfil alto)
Preguntas frecuentes
¿Las botas de fútbol tienen que quedar ceñidas u holgadas?
Que las botas de fútbol sean ceñidas u holgadas depende de tus preferencias personales. Algunos jugadores (sobre todo los atletas de élite) prefieren que sus botas les queden ajustadas y pueden elegir media talla o una talla menos para tener un contacto más sensible con el balón. Quienes juegan para pasar el rato o a nivel amateur no suelen necesitar una talla menos. No obstante, lo mejor es elegir una talla que te resulte cómoda según tu estilo de juego.
¿Qué botas de fútbol Nike tienen el ajuste más ancho?
Si tienes los pies anchos, prueba las Nike Phantom o las Tiempo,ya que ambas tienen un ajuste más natural y holgado. Las Nike Mercurial tienen un ajuste más ceñido que puede resultar incómodo para quienes tienen los pies más anchos.
¿Es necesario usar las botas de fútbol Nike durante un tiempo hasta que acaben ablandándose un poco?
Las botas de fútbol Nike están fabricadas con materiales sintéticos y se dan un poco de sí con el tiempo. Además, están diseñadas para que te las pongas en cuanto las saques de la caja, por lo que no se necesita mucho tiempo de adaptación.
¿Cuánto duran las botas de fútbol Nike?
Las botas de fútbol Nike están diseñadas para durar al menos una temporada, pero esto puede diferir según el jugador, dependiendo de la frecuencia con la que se usen. Lo recomendable es cambiarlas cuando detectes tacos desgastados en la suela exterior, agujeros o zonas dañadas en la zona del tobillo o separación entre las dos capas de la suela exterior.