Cómo limpiar las zapatillas Nike Air Force 1

Cómo limpiar las Air Force 1
Cuidado del producto
¿Quieres que las Air Force 1 blancas vuelvan a estar inmaculadas? Sigue estos consejos de limpieza para eliminar las manchas y hacer que parezcan recién estrenadas.
Suministros
- Bicarbonato sódico
- Vinagre blanco
- Pasta de dientes blanca, que no sea en gel
- Agua micelar
- Lavavajillas (opcional)
- Detergente para ropa (opcional)
- Alcohol (opcional)
- Limpiador de piel (opcional)
Herramientas
- Paño suave o cepillo de dientes limpio que no uses
- Borrador de limpieza doméstica
Las Nike Air Force 1, con sus numerosas combinaciones de colores y estilos de perfil alto, medio y bajo, son un básico de la moda. En concreto, las Air Force 1 completamente blancas siguen siendo un estilo icónico para el día a día.
Si tienes unas, es probable que acaben cubiertas de tierra, manchas y marcas. Para eliminar la suciedad, es importante saber cómo mantener limpias las Air Force 1. Consulta estos consejos para revitalizarlas y que vuelvan a ser las estrellas de tu colección.
Los mejores productos domésticos para limpiar las Air Force 1
Si no te quitas las Nike Air Force 1, te resultará difícil mantenerlas impolutas. La clave para tener unas zapatillas limpias es tener a mano unos pocos productos de limpieza de calzado. Por suerte, muchas de las opciones que funcionan son productos básicos del hogar.
1.Baking Soda and White Vinegar
Baking soda and white vinegar are effective home remedies for stubborn stains on leather shoes. When it comes to Air Force 1s, this combo is best used as a spot cleaner.
Make a solution with one tablespoon of baking soda, two tablespoons of white vinegar and a cup of water. Use a brush or a cloth to apply the mixture to the shoe and gently scrub away dirt and debris.
Tip: Another benefit of cleaning shoes with baking soda is that it’s a natural odor neutralizer, so it helps keep your shoes smelling fresh and clean as well.
2.Toothpaste
If you don’t have baking soda or vinegar on hand, a white, non-gel toothpaste can serve as an alternative cleaning solution. It works on dirt, stains and even scuff marks.
First, wipe down your shoe with a damp cloth to remove any excess dirt or debris. Then, use a soft brush or cloth to apply the toothpaste to any dirty areas. Gently scrub the toothpaste on dirty areas, then wipe the whole shoe clean when done.
3.Micellar Water
While micellar water is designed to cleanse the skin, it’s also gentle enough to use on leather shoes. The molecules in micellar water act on dirt and oil, pulling them away from the surface and leaving your shoes clean and white.
4.Household Cleaning Eraser
If you’re wearing your Air Force 1s all the time, it’s a good idea to have a cleaning eraser at home for quick and easy cleaning. To use it on your shoes, simply dip it in water and use it to scrub out stains from the leather upper and the sole of the shoe.
Cómo quitar las manchas de hierba de las Air Force 1
Aunque un paño húmedo y un detergente suave eliminarán la mayoría de marcas de las zapatillas, puede que también necesites un producto especial para las manchas más difíciles. Para eliminar las manchas de hierba, puedes utilizar alcohol, vinagre o limpiador de piel.
En primer lugar, prueba a frotar la mancha con una bola algodón o tela humedecida en alcohol isopropílico para ver si la mancha desaparece. Si no funciona, moja la mancha con vinagre blanco y déjalo actuar durante 30 minutos antes de frotarla con un cepillo de dientes. También puedes comprar un limpiador de piel específico para quitar la mancha.
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Cómo limpiar los cordones blancos
Los cordones se pueden lavar en la lavadora, con lavavajillas o con una solución de agua y detergente.
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Preguntas más frecuentes
¿Puedo meter las Air Force 1 en la lavadora?
¿Cómo limpio las Air Force 1 de ante?
Si no funciona, moja la esquina de un paño seco con un poco de limpiador de ante, vinagre blanco o alcohol. No empapes las zapatillas, solo hay que humedecer ligeramente el ante. Masajea las zapatillas en horizontal con movimientos rápidos y, después, déjalas secar. Si aún se aprecia la mancha, repite el proceso.
Texto: Lesly Gregory