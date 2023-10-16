Cómo limpiar las zapatillas Nike Air Force 1

Las Nike Air Force 1, con sus numerosas combinaciones de colores y estilos de perfil alto, medio y bajo, son un básico de la moda. En concreto, las Air Force 1 completamente blancas siguen siendo un estilo icónico para el día a día.

Si tienes unas, es probable que acaben cubiertas de tierra, manchas y marcas. Para eliminar la suciedad, es importante saber cómo mantener limpias las Air Force 1. Consulta estos consejos para revitalizarlas y que vuelvan a ser las estrellas de tu colección.