Cómo limpiar las zapatillas Nike Air Force 1

Los borradores de ante funcionan muy bien para eliminar marcas de las zapatillas de ante . Si no tienes ninguno, utiliza una goma de borrar o un borrador de limpieza. Antes de usarlo, asegúrate de que el borrador no tiene ninguna mancha. Aplica un poco de presión, pero no hagas demasiada fuerza sobre el ante para no dañar el tejido. Muévelo de delante hacia atrás para eliminar las manchas más difíciles.Si no funciona, moja la esquina de un paño seco con un poco de limpiador de ante, vinagre blanco o alcohol. No empapes las zapatillas, solo hay que humedecer ligeramente el ante. Masajea las zapatillas en horizontal con movimientos rápidos y, después, déjalas secar. Si aún se aprecia la mancha, repite el proceso.